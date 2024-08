Hành trình phát triển giải pháp xã hội số của YooTek Holdings

YooTek phát triển bộ sản phẩm số phục vụ các hoạt động quản lý, kinh doanh, giải trí với mong muốn tạo trải nghiệm tiện nghi cho xã hội.

YooTek Holdings được thành lập từ tầm nhìn của ông Nguyễn Mạnh Tùng về việc xây dựng xã hội số. Ông Tùng, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Song Nam trong hơn 15 năm. Song Nam hoạt động lĩnh vực công nghệ tòa nhà.

Trong thời gian điều hành Song Nam, ông Tùng nhận thấy các thiết bị điện thông minh hiện có trên thị trường đang được điều khiển rời rạc chưa có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu và vận hành như một thể thống nhất. Điều này gây ra sự bất tiện bởi người dùng phải cài đặt nhiều ứng dụng, thao tác cấu hình, xử lý kỹ thuật phức tạp, khó khăn trong khâu bảo trì.

"Người dùng cuối thường sử dụng các thiết bị IoT của nhiều hãng. Mỗi hãng lại sử dụng một ứng dụng trên di động để điều khiển. Điều này gây bất tiện và khó khăn đối với rất nhiều người", ông Tùng nhận định.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần YooTek Holdings. Ảnh: YooTek

Nhận ra tiềm năng từ đây, ông Tùng thành lập YooTek Holdings, đặt mục tiêu phát triển những sản phẩm công nghệ có thể kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT). Ở đó, mỗi con người, dịch vụ, thiết bị đều được kết nối, giúp cuộc sống trở nên tiện nghi và tự do.

YooTek Holdings đã phát triển một hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, bao gồm cả phần cứng và phần mềm trong lĩnh vực công nghệ cao, với tên gọi chung là YooLife. YooLife đem đến giải pháp toàn diện cho cuộc sống ở nhiều khía cạnh: căn nhà, tòa nhà thông minh, kinh doanh thông minh, cư dân thông minh.

Ở khía cạnh nhà thông minh, YooLife cho phép tích hợp phần cứng các thiết bị điện thông minh IoT "make in Vietnam" do YooTek cung cấp với ứng dụng điều khiển từ xa, tạo ra một không gian sống tiện nghi và an toàn. Người dùng cũng có thể tích hợp điều khiển nhiều chuẩn thiết bị điện thông minh khác hiện có trên thị trường.

YooLife có lợi thế là dựa trên nền tảng của Tập đoàn Song Nam. Tập đoàn nằm trong nhóm top 5 đối tác BMS EcoXpert tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo xếp hạng của Schneider Electric Global (2019). Doanh nghiệp này cũng là đối tác lớn của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. "Điều này giúp hình thành hệ sinh thái thiết bị công nghệ hoàn thiện từ căn hộ, tòa nhà đến thành phố", ông Nguyễn Mạnh Tùng cho biết.

Với tòa nhà thông minh, YooLife giúp nâng cao chất lượng dịch vụ cho các công ty vận hành tòa nhà thông qua việc số hóa công việc của các bộ phận. Đơn vị cũng tích hợp tính năng giám sát, điều khiển từ xa hệ thống thiết bị quản lý tòa nhà BMS và các thiết bị IoT. Qua đó, YooLife giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân và những người sử dụng dịch vụ tại tòa nhà.

YooLife cũng mang đến giải pháp chuyển đổi số cho nhà bán hàng và dịch vụ, giúp số hóa quy trình kinh doanh, cho phép nâng cao trải nghiệm khách hàng với công nghệ thực tế ảo. Nền tảng của đơn vị cũng có thể giám sát và điều khiển từ xa các thiết bị IoT trong cửa hàng.

Sau những năm đầu tiên nghiên cứu và phát triển, doanh nghiệp nhận thấy mỗi góc nhỏ của căn hộ, tòa nhà, doanh nghiệp trong bức tranh tự động hóa là một mảnh ghép tạo nên xã hội số. Đơn vị đã nhanh chóng đẩy mạnh việc nâng cấp YooLife trở thành một nền tảng xã hội thông minh.

Theo ông Tùng, xã hội số là đích đến cuối cùng của YooTek. Đây là bài toán lớn, không dừng ở việc tích hợp internet vạn vật hay tự động hóa điều khiển căn hộ, tòa nhà hay một khu đô thị. "Xã hội số cần có sự nỗ lực và hợp tác từ nhiều nguồn lực, ở nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực để số hóa toàn bộ xã hội", đại diện YooTek nói.

Để theo đuổi mục tiêu này, YooTek Holdings đã thuyết phục nhiều đối tác để tích hợp hệ sinh thái phần cứng, quy trình vận hành lên trên nền tảng số YooLife AIoT.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng giới thiệu YooLife tại một sự kiện ở Đà Nẵng, đầu năm nay. Ảnh: YooTek

Nền tảng YooLife giờ đây được tích hợp toàn diện các tính năng công nghệ, mua sắm và giải trí. Công nghệ của YooLife không chỉ là dừng ở việc tự động hóa điều khiển ngôi nhà, tòa nhà, nền tảng này còn xây dựng mô hình giao tiếp số với ban quản trị, ban quản lý tòa nhà và giữa các cư dân.

Tính năng mua sắm trên nền tảng cho phép người dùng linh hoạt tìm kiếm các dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày, đồng thời tạo điều kiện để người dùng trở thành nhà bán hàng, gia tăng thu nhập. Sản phẩm cũng đem đến tính năng giải trí khác biệt với trải nghiệm mua sắm thực tế ảo. Theo đó, người dùng có thể trải nghiệm các bài đăng dạng ảnh, video, VR, AR trên diễn đàn, đồng thời cũng có thể tương tác với menu bán hàng ảo và mua sắm trực tuyến ngay trên ứng dụng.

Tính đến tháng 7, YooTek Holdings đã triển khai thành công nền tảng xã hội thông minh YooLife đến nhiều cá nhân và đơn vị ban quản lý, ban quản trị các tòa nhà, khu đô thị, thành phố. Một số dự án tiêu biểu như chuyển đổi số quận Hồng Bàng (Hải Phòng), cụm chung cư Keangnam Phạm Hùng, khu đô thị Việt Hưng Long Biên, Sunny Garden CEO, chuỗi dự án của Nam Cường, Hà Đô, IEC Residence, VCI Tower Vĩnh Yên.

