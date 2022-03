Hành trình nâng bước học sinh nghèo ở cực Nam Tổ quốc

Gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2019, chuyển phát nhanh BEST Express hiện phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành với mạng lưới hơn 800 bưu cục. Doanh nghiệp đầu tư hàng triệu USD xây dựng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động, phân bổ khắp cả nước. Tổng diện tích kho bãi đang khai thác khoảng 100.000 m2 cùng gần 13.000 nhân viên công tác trên toàn hệ thống. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BEST Express còn tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Đơn vị đã phối hợp cùng Quỹ Hy vọng vận chuyển 500 bộ máy tính đến tận tay các em học sinh khó khăn, giúp các em an tâm học online thời dịch; vận chuyển sữa cho các bệnh nhi ung thư; xây cầu bê tông kiến thiết cuộc sống dân sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long... Chương trình "Cơm no đến trường" được BEST Express phát động từ cuối tháng 2/2022 với mục tiêu mang cơm no đến cho học sinh khó khăn. Đến nay, hành trình đã kết nối với hàng nghìn học sinh các tỉnh ĐBSCL.