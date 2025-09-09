Hành trình Naga Touring kết nối cộng đồng biker

SYM Việt Nam tổ chức hành trình nhằm kết nối cộng đồng biker trải nghiệm dòng xe tay ga Naga 150 tại Tây Nguyên, ngày 22-24/8.

Hành trình Naga Touring 2025 do SYM Việt Nam tổ chức thu hút sự tham gia của 9 tay lái, trải nghiệm dòng xe Naga 150 mới của hãng. Sự kiện khởi hành từ TP HCM và kết thúc tại Tây Nguyên, giúp các thành viên khám phá văn hóa bản sắc vùng miền với các địa danh như: cầu Sêrêpôk, Buôn Đôn, thác Dray Nur...

Ngày đầu tiên, đoàn khởi hành từ trung tâm TP HCM đến tỉnh Đồng Nai, người tham dự trải nghiệm các cung đường trường, các khúc cua trên đèo, chinh phục cây Cầu 38 ở Thác Mơ (tỉnh Bình Phước cũ) và những cánh rừng thông ở quốc lộ 14.

Đoàn xe tại tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột. Ảnh: SYM Vietnam

Ngày thứ hai đoàn đến tỉnh Đắk Lắk, tham quan tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột, khu du lịch Buôn Đôn - Ánh Dương, tham quan đồi Tâm Linh, Hồ Nhỏ - Hồ Lớn, khám phá Dray Nur tại xã Dur Kmăl - một trong những thác nước hùng vĩ nhất Tây Nguyên, rồi trở về thành phố ngắm hoàng hôn và thưởng thức bún đỏ đặc sản của Buôn Ma Thuột.

Ngày thứ ba từ thủ phủ cà phê, đoàn xe Naga 150 trở về TP HCM, khép lại hành trình trải nghiệm với cung đường dài, kết nối đam mê cộng đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết, Naga Touring 2025 mang đến cơ hội cho các biker trải nghiệm các tính năng dành cho đi phượt đường dài của mẫu xe tay ga SYM.

Đoàn xe di chuyển qua cầu Sêrêpôk (xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: SYM Vietnam

Theo hãng, mẫu xe này được thiết kế dựa trên chỉ số nhân thể học với ba điểm tiếp xúc tạo tam giác cân đối, tối ưu tư thế ngồi khi di chuyển. Sàn để chân nghiêng 45 độ giúp người lái có tư thế ngồi tự nhiên. Khoảng sáng gầm 125 mm kết hợp lốp lớn giúp vượt qua các khúc cua gắt và mặt đường gồ ghề.

SYM Naga 150 có màn hình LCD hiệu ứng 3D. Đèn hậu dạng LED tạo hình cánh cung và đèn định vị ban ngày LED. Xe trang bị động cơ 150 cc, đạt chuẩn khí thải Euro 3, mức tiêu hao nhiên liệu 2,26 lít/ 100 km, bình xăng 7,3 lít theo công bố của hãng. Cốp thể tích 28 lít có thể chứa nhiều đồ dùng cá nhân, mũ bảo hiểm Fullface và cổng sạc USB. Tính năng an toàn của xe có phanh ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo TCS và giảm xóc dạng monoshock.

Dòng xe Naga 150 dùng đèn chiếu sáng LED. Ảnh: SYM Vietnam

Trong thời gian tới, SYM Việt Nam dự kiến tổ chức các hành trình Naga Touring tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, hướng đến việc kết nối cộng đồng biker. Hành trình Naga Touring 2025 chặng 2: TP Đà Nẵng - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị sẽ diễn ra vào 26, 27 và 28/9.

Quang Anh