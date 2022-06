Hành trình một năm ICANKid đồng hành cùng phụ huynh

Sau một năm ra mắt, ICANKid hỗ trờ nhiều phụ huynh giảm thiểu khó khăn trong quá trình đồng hành cùng con, đồng thời, giúp trẻ nhanh thích ứng với kiến thức lớp 1.

Một năm trước, do Covid-19, nhiều gia đình hoang mang không biết nên dạy con học ra sao, làm thế nào đến con có thể nhanh chóng quen với việc học trực tiếp khi bình thường mới. Trong đó có chị Nga (29 tuổi, TP HCM), người đã tìm kiếm và thử nghiệm nhiều cách thức để con sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống.

Chị cho biết, dù công việc cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có nhiều gánh nặng cần xoay sở, gia đình vẫn tranh thủ dành ra 1-2 tiếng mỗi ngày học, chơi cùng con. Tuy nhiên, điều chị lo nhất là khó hòa nhập khi vào lớp 1, không theo kịp bạn bè khi con có sức tập trung rất kém và còn ham chơi, ham ngủ.

Trong giai đoạn giãn cách, sức khỏe tinh thần của gia đình cũng có dấu hiệu bất ổn, gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ. Việc trì hoãn và bỏ lỡ cơ hội giáo dục, cùng sự thiếu hụt trải nghiệm đa chiều về thế giới thiên nhiên, quan hệ xã hội đã tác động không nhỏ sự phát triển tự nhiên và toàn diện của trẻ.

Vì thế, chị Nga tìm đến ứng dụng giáo dục kết hợp giải trí để con làm quen dần với những kiến thức và cách tư duy trừu tượng một cách tự nhiên. Quan sát con có vẻ hứng thú với ICANKid, chị quyết định chọn ứng dụng này để đồng hành cùng con, từng bước chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1. Nhờ thế, con chị dần nâng cao khả năng ngôn ngữ, nhận thức và sáng tạo thông qua hàng nghìn hoạt động tương tác. Bé làm quen với tiếng Việt, chơi và học Tiếng Anh, xem video giải trí, đọc truyện mê say.

Chị Nga (TP HCM) cùng chồng cho con học và chơi qua ứng dụng ICANKid. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đồng thời, chị Nga cũng tiết kiệm được phần lớn thời gian tìm kiếm hoạt động cùng con tự học. Ứng dụng này có kho dữ liệu nội dung chất lượng từ các đối tác bản quyền nổi tiếng như Disney, Pearson hay Kim Đồng. Nội dung giải trí tại đây được các chuyên gia giáo dục kiểm duyệt và hoàn toàn không có quảng cáo.

Người dùng được tiếp cận hơn 3.000 phim hoạt hình ngắn, video clip 3D ca nhạc với cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, chương trình phong phú với các chuỗi phim giải trí nổi tiếng thế giới như: Disney, Pinkfong, Peppa Pig...

Khi vào lớp 1, do đã làm quen với kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đó qua ICANKid, con chị Nga hoàn toàn có thể thích nghi với khối lượng bài vở ở cấp học mới. Bên cạnh đó, bé được trang bị nền tảng đọc, viết theo tiêu chí giáo dục lứa tuổi mầm non, bao gồm: nhận diện, phát âm 29 chữ in hoa và in thường trong bảng chữ cái tiếng Việt; làm quen với 5 dấu thanh...

ICANKid trang bị nội dung cho phép trẻ vừa chơi vừa học. Ảnh: ICANKid

Ngoài ra, ICANKid áp dụng phương pháp 5E với các bài tập chấm điểm phát âm bằng công nghệ AI. Theo đó, con chị Nga có thể học nói tiếng Anh tự nhiên như ngôn ngữ mẹ đẻ. Hàng tuần, chị nhận báo cáo chi tiết quá trình chơi và trải nghiệm của bé, tùy chỉnh thời gian sử dụng ứng dụng để chia sẻ cùng con.

Người mẹ TP HCM chia sẻ, qua tìm hiểu, chị biết trò chơi tương tác được xây dựng dựa trên thuyết đa trí tuệ của tiến sĩ Howard Gardner, Đại học Harvard, giúp bé học Tiếng Anh, đồng thời kích thích phát triển tư duy dựa theo nguyên lý 8 loại hình trí thông minh. Nhờ đó, tổng kết năm học 2021-2022, con chị Nga cũng ghi nhận kết quả tích cực, chủ động, tập trung vào kiến thức, thích khám phá và tự tin hơn.

Thiên Minh