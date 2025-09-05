Hành trình mới của con nuôi biên phòng

Quảng TrịSau 6 năm được bộ đội biên phòng nuôi dưỡng, Hồ Lanh và Hồ Cu Ba được đưa vượt 180 km đường rừng đđến trường, nuôi ước mơ vào đại học.

Sáng 3/8, Lanh, 15 tuổi, con nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, được sĩ quan biên phòng chở đến trường, để chuẩn bị lễ khai giảng. Sau hơn ba giờ với gần 180 km đường rừng, em có mặt tại trường PTDT Nội trú tỉnh, phường Đồng Thuận.

Hành lý của Lanh là một ba lô với hai bộ quần áo mới, chăn màn và vài vật dụng cần thiết, do bộ đội biên phòng chuẩn bị.

Hồ Lanh chuẩn bị quần áo, sách vở đi nhập học. Ảnh: Đắc Thành

Lanh là người dân tộc Bru - Vân Kiều, ở bản Ka Định, xã Dân Hóa. Tuổi thơ em gắn với dãy Trường Sơn, giáp biên giới Lào. Ngày học lớp 1, bố mẹ ly dị, Lanh theo mẹ về sống với bà ngoại. Lên lớp 4, mẹ Lanh đi bước nữa rồi sang Lào làm thuê. Cuộc sống của Lanh nghèo khó, lại thiếu sự chăm sóc.

Tháng 8/2019, em được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nhận về nuôi dưỡng. Ở trong doanh trại, em tập thể dục cùng các chú bộ đội, vệ sinh cá nhân mỗi buổi rồi đến trường.

"Ở đây, em có cái ăn, cái mặc, được học hành đầy đủ. Trời mưa gió, có các chú đưa đón, hơn nhiều bạn cùng trang lứa", Lanh chia sẻ.

Sang cấp hai, Lanh được đón về tổ công tác Y Leng, cách trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Dân Hóa hơn 500 m. Bộ đội biên phòng mua cho em một chiếc xe đạp để đến trường. Nhờ nỗ lực, em đã thi đỗ vào trường PTDT Nội trú tỉnh.

Hồ Lanh được bộ đội biên phòng hướng dẫn xếp chăn màn ngăn nắp. Ảnh: Đắc Thành

Năm học mới này, Lanh không còn ăn ở cùng các chú bộ đội mà phải tự lập hơn. Em cũng nuôi dưỡng ước mơ thi đỗ vào Học viện Biên phòng sau ba năm nữa.

"Tại trường nội trú, em được hỗ trợ ăn uống, nơi ở và học phí, nhưng đồn biên phòng vẫn cấp 500.000 đồng mỗi tháng", nam sinh nói.

Cũng ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, em Hồ Cu Ba, 15 tuổi, dân tộc Chứt, ở bản Tà Lèng, xã Dân Hóa, nay vào lớp 9, trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Dân Hóa.

Ba cho biết khi mẹ sinh em gặp khó khăn, được đưa xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Nhờ bác sĩ tận tình cứu giúp, em chào đời an toàn. "Biết ơn những người đã cứu giúp, bố mẹ đặt tên em là Cu Ba", em kể.

Nhưng biến cố cũng sớm ập đến. Khi Ba học lớp 1, bố em mất vì tai nạn giao thông. Đến lớp 3, mẹ đi bước nữa. Em sống trong cảnh khó khăn, thiếu vắng tình thương cha mẹ.

Cũng như Lanh, tháng 8/2019, em được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nhận nuôi, chăm sóc như con ruột.

Hồ Cu Ba tại tổ công tác Y Leng. Ảnh: Đắc Thành

Từ bữa ăn, giấc ngủ, đến sách vở, áo quần mới, các chú bộ đội đều lo đủ để em tự tin đến lớp. "Hôm được các chú đón về đồn, cháu háo hức lắm. Ăn ở trong đồn, cuối tuần cháu lại được các chú chở về thăm mẹ", Ba kể.

Trong bộ đồng phục tinh tươm, Ba nói sẽ chăm ngoan, học giỏi để thực hiện ước mơ thi đỗ đại học ngành Quản trị kinh doanh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thành, Đồn trưởng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cho biết đã mua sắm áo, sách vở, giày dép, sửa chữa xe đạp và trang bị những kỹ năng cơ bản để Lanh và Ba bắt đầu chặng đường mới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết hiện toàn tỉnh có 190 em được nhận làm con nuôi đồn biên phòng, trong đó 44 em ăn, ở tại đồn. Còn lại, 146 được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, cho đến khi học hết lớp 12.

Đắc Thành