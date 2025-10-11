Hành trình Metric xây dựng nền tảng khai thác dữ liệu thông minh

Sau hơn 6 năm phát triển, từ startup công nghệ nhỏ, Metric trở thành nền tảng dữ liệu được hơn 1.500 thương hiệu sử dụng, với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng.

Ra đời năm 2019, Metric (Công ty Cổ phần Khoa học Dữ liệu) gây chú ý với Metric E-Com Analytics - phần mềm phân tích dữ liệu thương mại điện tử giúp doanh nghiệp theo dõi thị trường, tối ưu chiến lược kinh doanh. Từ nền tảng này, công ty mở rộng sang nhiều mảng khác nhau, gồm Metric Market Research (nghiên cứu thị trường), Metric Certificate (chứng nhận thương hiệu bán chạy số 1) và đặc biệt là SmartBI - nền tảng dữ liệu hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sử dụng nền tảng của Metric. Ảnh: Metric

SmartBI được xem là bước ngoặt trong hành trình phát triển của Metric. Sản phẩm này thuộc nhóm giải pháp Business Intelligence (kinh doanh thông minh), giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu đa nền tảng, phân tích theo mục tiêu doanh thu thực tế thay vì các chỉ số trung gian. SmartBI tích hợp AI để tự động gợi ý tối ưu chiến lược, tiết kiệm chi phí và nhân lực, đồng thời cải thiện hiệu quả ra quyết định.

Theo đại diện doanh nghiệp, đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia của Metric đều xuất thân từ lĩnh vực khoa học dữ liệu, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý Big Data. Nhờ đó, công ty thấu hiểu những "nỗi đau" mà doanh nghiệp Việt đang gặp phải như dữ liệu phân mảnh, báo cáo chậm, thiếu công cụ tự động hóa. Từ kinh nghiệm thực tiễn, đơn vị đã phát triển các giải pháp phù hợp với đặc thù của từng ngành hàng, từng quy mô doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân sự của Metric. Ảnh: Metric

Trong quá trình mở rộng, công ty cũng đối mặt nhiều thách thức như sự thay đổi nhanh của công nghệ, áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp lớn và việc thu hút nhân sự chất lượng cao. Metric chọn hướng đầu tư vào hạ tầng dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu phủ hầu hết các sàn thương mại điện tử lớn, lưu trữ lịch sử giao dịch hơn 5 năm.

Nhờ chiến lược công nghệ lõi và khả năng thích ứng nhanh, doanh nghiệp hiện xử lý 1.500 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày, phục vụ hơn 1.500 doanh nghiệp và thương hiệu lớn như Panasonic, Lock&Lock, Thegioididong, Doppelherz, Kangaroo... Startup này từng giành Giải bạc Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức và Giải thưởng Nhân tài Đất Việt – một trong những giải thưởng uy tín tại Việt Nam.

Sau hơn nửa thập niên phát triển, Metric đang chuyển mình từ công ty phân tích dữ liệu sang nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh, với mục tiêu trở thành "Google cho doanh nghiệp thương mại điện tử". Cùng với sự ra đời của SmartBI, công ty định hướng trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình biến dữ liệu thành giá trị tăng trưởng bền vững.

Hoài Phương