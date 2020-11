Hành trình mang công nghệ thực tế ảo lên kính lái ôtô

Jamieson Christmas, nhà sáng lập công ty Envisics tại Anh, tin rằng kính lái ôtô là môi trường sử dụng hoàn hảo cho ảnh hologram thực tế tăng cường.

Giống như hàng triệu đứa trẻ khác trên khắp thế giới, Jamieson Christmas thực sự bị cuốn hút khi lần đầu xem loạt phim Star Wars của đạo diễn George Lucas. "Tôi lớn lên cùng Star Wars từ những năm 70 của thế kỷ trước. Điều khiến tôi yêu thích là ý tưởng về ảnh ba chiều Hologram. Đạo diễn Lucas miêu tả tương lai với những con robot nhỏ có khả năng chiếu ảnh ba chiều của con người. Robot R2-D2 và tất cả những ý tưởng công nghệ đó thực sự có ảnh hưởng to lớn đến tôi", Christmas nói.

Sau hơn 40 năm, Jamieson Christmas hiện là nhà sáng lập công ty Envisics tại Anh. Ông tin rằng mình đã tìm thấy

Công nghệ của Envisics có thể hỗ trợ giữ làn, hiển thị điểm mù và cảnh báo người qua đường.... Ảnh: Envisics.

Sản phẩm mà Envisics tập trung phát triển là hệ thống ảnh ba chiều trong xe hơi với mục tiêu biến đổi cách con người quan sát và điều khiển xe trên đường. Công ty của Christmas cung cấp giải pháp công nghệ AR chiếu hình ảnh lên kính chắn gió, tương tự loại màn hình hiển thị HUD không còn xa lạ trên máy bay, trực thăng hoặc các mẫu xe ôtô hạng sang ra mắt gần đây.

Christmas cho biết: "Máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất hiện nay, bởi mọi thứ trên chuyến bay đều được thực hiện theo một quy trình thiết lập sẵn từ việc bật, tắt, kiểm tra các chức năng tới cách phi công giao tiếp. Tương tự như vậy, điều Envisics muốn làm là nâng cao trải nghiệm lái xe của mọi người và từ đó giúp chuyến đi trở nên an toàn hơn".

Hành trình xây dựng công nghệ hologram trong xe hơi

Cảm hứng từ những công nghệ tương lai trong Star Wars đưa Christmas tới Đại học Cambridge để theo học bằng tiến sĩ. Tại đây, ông cùng một số bạn học bắt đầu thử xây dựng một màn hình ba chiều như mơ ước. "Chúng tôi nhận ra công nghệ màn hình này chưa thể thành sự thực bởi nó thực sự rất khó", ông nói.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ, Christmas lập công ty Two Trees Photonics Limited vào năm 2010. Ý tưởng sản phẩm cũng tương tự Envisics là tạo ra ảnh ba chiều động cho thị trường ôtô, nhưng hậu quả của cuộc sụp đổ tài chính năm 2008 khiến không có nhà đầu tư mạo hiểm nào quan tâm đến các doanh nghiệp công nghệ sâu này.

Tuy nhiên, Two Trees vẫn tiếp tục phát triển thành một doanh nghiệp nhỏ với 20 nhân viên, trước khi sáp nhập vào Daqri (Mỹ), tập trung thiết kế cho kính thực tế ảo HoloLens và Magic Leap. Nhà sáng lập của Daqri, Brian Mullins, mô tả công nghệ của Two Trees là "tuyệt tác về thị giác". Nhưng Daqri cuối cùng cũng thất bại. Dù huy động được hơn 300 triệu USD tiền đầu tư, công ty không thể giao hàng và nộp đơn phá sản sau chưa đầy 10 năm hoạt động.

Daqri sụp đổ, Jamieson Christmas lại bắt đầu từ con số 0.

Envisics nhìn từ một khía cạnh khác chính là bản nâng cấp của Two Trees. Mục tiêu thâm nhập ngành công nghiệp ôtô giống nhau, nhưng công nghệ bên trong sản phẩm đã có bước phát triển nhảy vọt. Sản phẩm của Envisics là một thiết bị chiếu ánh sáng nằm bên trong taplo phía trước vô lăng, ánh sáng sau khi đi qua một khe hở sẽ bật lên kính chắn gió tới mắt người điều khiển.

Christmas nói: "Chất lượng hiển thị của Envisics có thể coi là Retina của thế giới ôtô. Các thiết bị của chúng tôi thường hoạt động ở độ phân giải gấp từ ba đến bốn lần độ phân giải của mắt người. Tài xế sẽ có được hình ảnh rõ nét hơn nhiều so với những gì bạn thường thấy trên xe hiện nay".

Các thông tin liên quan tới hành trình liên tục được hiển thị không khác gì game đua xe. Ảnh: Envisics.

Phiên bản thế hệ đầu của công nghệ này hiện có mặt trên một số sản phẩm của Jaguar Land Rovers với chức năng chiếu bảng điều khiển kỹ thuật số. Phiên bản thế hệ thứ hai, với nhiều nâng cấp đáng giá, sẽ xuất hiện trên Cadillac Lyriq của GM, dự kiến ra mắt vào tháng 3/2023.

Lý do để tin vào tương lai của AR

Trên thực tế, có rất nhiều công ty khởi nghiệp bằng ý tưởng AR nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Dù có khởi đầu rất tốt, hầu hết start-up trong lĩnh vực này gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng phổ thông chi tiền để sử dụng sản phẩm. Một số tên tuổi lớn như Daqri và Magic Leap đều đã vấp ngã. Thậm chí nỗ lực của "ông lớn" Google với dự án Google Glass cũng chịu chung số phận.

Nhưng theo Digital Trends, Christmas có lý do để thúc đẩy AR trên ôtô. Ông chia sẻ: "Tôi từng tham gia một cuộc họp với một người đeo Google Glass, và tình huống diễn ra khá bối rối. Đôi khi người đó có vẻ như đang nhìn bạn nhưng thực sự họ đang xem xét thứ khác". Còn bên trong không gian ôtô, người dùng có thể tận hưởng không gian tương đối riêng tư, không phải lo lắng về ánh nhìn của người khác khi tương tác với AR.

Tiếp theo là phần công nghệ. Kính thực tế ảo AR đòi hỏi tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến vào một thân máy nhỏ gọn, dẫn tới trải nghiệm AR chưa đủ chân thực. Trong khi xét về không gian, một chiếc ôtô có lợi thế hơn khi dễ dàng lắp các bộ cảm biến và bộ xử lý cần thiết.

Công nghệ AR trong xe hơi cũng không phải lo lắng quá nhiều về một thách thức thường gặp phải ở kính AR: Mọi người di chuyển đầu quá nhanh. Một chiếc ôtô cũng di chuyển rất nhanh nhưng người điều khiển hiếm khi chuyển hướng xe đột ngột. Điều này giúp dễ dàng chiếu hình ảnh một cách trơn tru, có kiểm soát, cho phép đẩy thông tin theo ngữ cảnh lên kính lái mượt mà, tránh tình trạng co giật mắt do ánh sáng nhấp nháy ở các kính AR truyền thống.

Tuy nhiên, lý do lớn nhất giúp AR trên xe hơi có thể thành công là nó có tiềm năng giải quyết vấn đề an toàn giao thông. Christmas nói: "Xu hướng trên các phương tiện giao thông hiện nay là có màn hình điều khiển lớn, độ phân giải cao và hầu hết đều cảm ứng. Nếu bạn đang lái xe mà muốn đổi kênh radio hoặc điều chỉnh nhiệt độ trong xe, khả năng cao bạn sẽ phải chuyển tầm nhìn ra khỏi đường và thực hiện phối hợp tay mắt nhằm tương tác với màn hình. Thời gian mất tập trung càng lâu, việc lái xe sẽ càng trở nên rủi ro. Khả năng giải phóng người lái xe khỏi sự phân tâm, từ đó tham gia thông an toàn chính là triển vọng của công nghệ AR".

Trong công nghệ AR, thông tin có thể được đẩy lên dần dần vào đúng thời điểm hơn, vì vậy người điều khiển không cần phải cân nhắc giữa việc tập trung vào việc lái xe hay tương tác với màn hình. Christmas giải thích thêm, có một số tình huống ứng dụng cho công nghệ này khá phù hợp. Một là cảnh báo người lái về các mối nguy hiểm trong môi trường giao thông đô thị, như người đi bộ bất ngờ băng qua đường, các nút giao thông phức tạp, điều kiện thời tiết nguy hiểm hay chỉ là hành vi điều khiển phương tiện của các tài xế khác. Hai là vấn đề chỉ đường. Hiện tại, tính năng chỉ đường trong ôtô chủ yếu được thực hiện thông qua lời nói hoặc chỉ dẫn điều hướng trên màn hình. Trong cả hai trường hợp, tài xế thường phải mất vài giây để tưởng tượng và thực hiện. Với tương tác thực ảo AR, những thông tin này đều sẽ nổi lên trên chính con đường trước mặt bạn.

Tháng trước, Envisics công bố đã huy động vốn thành công với 50 triệu USD. "Chúng tôi sẽ đầu tư hơn nữa để tăng tốc quá trình hiện thực hóa công nghệ thế hệ tiếp theo, hứa hẹn mang lại nhiều chức năng nâng cao hơn nữa", Christmas nói.

Đăng Thiên (theo Digital Trends)