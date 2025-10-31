Hành trình Machida Shoten mang triệu tô mì ramen đến thực khách Việt

Machida Shoten – một trong những thương hiệu ramen hàng đầu Nhật Bản, đã chinh phục thực khách toàn thế giới với hơn 880 cửa hàng trải khắp các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ramen là món ăn phổ biến trong đời sống người dân xứ mặt trời mọc với hương vị trứ danh, được xem là một trong những tinh hoa ẩm thực Nhật Bản. Trong đó, Iekei - phong cách mì ramen đặc trưng của Yokohama, Nhật Bản, được Machida Shoten lựa chọn và tạo điểm nhấn cho tinh thần của thương hiệu với dấu ấn riêng biệt.

Machida Shoten đưa phong cách mì ramen Iekei đặc trưng của Yokohama, Nhật Bản, đến Việt Nam. Ảnh: Machida Shoten

Hành trình đưa triệu tô mì ramen ra thế giới

Yokohama Style Ramen là sự kết hợp phong cách ramen Tonkotsu ở phía Tây (Kyushu) đậm, béo và Shoyu ở phía Đông (Tokyo) nhẹ, thanh. Bí quyết nằm ở sự hòa quyện xương gà và heo, tạo nên phần nước súp thơm ngon, dậy vị, được hầm trong suốt 36 tiếng.

Topping của ramen đủ chất với xá xíu mềm tan, cải bó xôi luộc, rong biển khô, trứng cút hoặc trứng lòng đào cùng sợi mì tươi vàng to, thẳng và dai. Machida Shoten còn phục vụ đa dạng các món ramen khác như Tonkotsu Ramen thơm béo, Miso Ramen đậm vị, Chuka Soba hay Chicken Ramen thanh nhẹ, Tsukemen sáng tạo, độc đáo... tạo nên bữa tiệc ẩm thực Nhật Bản đa dạng cho thực khách ở nhiều lứa tuổi.

Tô mì ramen tại Machida Shoten với các topping rau, trứng, rong biển và thịt xá xíu. Ảnh: Machida Shoten

Tại TP HCM, Machida Shoten ra mắt 5 cửa hàng trong hai năm, phục vụ hơn triệu tô mì, trở thành điểm đến quen thuộc của giới sành ăn nhờ sức hút từ hương vị Nhật nguyên bản. Mì tươi được làm thủ công và mới mỗi ngày với nước dùng ninh từ xương, không sử dụng bột ngọt.

Tất cả nguồn nguyên liệu và công thức do chính công ty Machida Shoten Nhật Bản cung cấp và kiểm tra chất lượng chặt chẽ. Đây cũng là yếu tố giúp thương hiệu giữ vững lòng tin khi mang đến khách hàng sự an tâm từ những bữa ăn ngon, bổ, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Lan tỏa giá trị ẩm thực và câu chuyện văn hóa Nhật

Ngoài chất lượng món ăn, Machida Shoten ưu tiên mang đến trải nghiệm nâng tầm cho thực khách thông qua chất lượng dịch vụ - nhanh nhạy, chuẩn xác và tận tâm. Kỹ thuật chế biến của đầu bếp và tính văn hóa cũng được lồng ghép khéo léo tại không gian nhà hàng.

Không gian quán bày trí theo phong cách Nhật Bản. Ảnh: Machida Shoten

Với thương hiệu, nước súp là linh hồn của tô ramen. Do đó, Machida Shoten luôn nỗ lực sáng tạo phần súp với mong muốn thực khách sẽ thưởng thức trọn vẹn tô ramen. Tinh thần ấy được thể hiện ở dòng chữ "Kanmaku" (Húp cạn) ở đáy tô khi khách hàng dùng trọn phần nước dùng cùng với sự chúc mừng từ các nhân viên như lời cảm ơn đến thực khách vì sự hài lòng khi dùng món tại nhà hàng. Chính nét riêng này góp phần tạo dấu ấn riêng của Machida Shoten, đồng thời góp phần giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản đến khách hàng.

Tại Việt Nam, Machida Shoten được vận hành bởi SOL - đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, hiện quản lý hơn 25 nhà hàng trên toàn quốc. Ông Hoàng Viễn Đông - nhà sáng lập SOL, kỳ vọng công ty sẽ là cánh tay nối dài của Machida Shoten Nhật Bản, mang hương vị ramen chuẩn Nhật đến người Việt.

"Trong chiến lược ấy, chúng tôi sẵn sàng chào đón, hỗ trợ xuyên suốt đào tạo nhân sự, kiểm soát chất lượng và xây dựng chiến lược để các đối tác kinh doanh khi hợp tác cùng SOL có thể cùng chúng tôi nâng tầm thương hiệu, cùng đạt hiệu quả kinh doanh bền vững", ông Đông nói thêm.

Mô hình nhượng quyền của Machida Shoten mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho các nhà đầu tư trong ngành F&B. Toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Nhật đảm bảo giữ hương vị chuẩn Iekei ramen. Đối tác nhượng quyền được hỗ trợ quy trình đào tạo bài bản và hệ thống vận hành chuyên nghiệp. Đội ngũ SOL còn đồng hành hỗ trợ chiến lược truyền thông - marketing linh hoạt, giúp tăng độ nhận diện thương hiệu.

Cửa hàng nhượng quyền đầu tiên của Machida Shoten tại Việt Nam sẽ chính thức ra mắt vào tháng 11/2025 tại Crescent Mall (phường Tân Mỹ, TP HCM), đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của thương hiệu.

Đại diện SOL cho biết hợp tác nhượng quyền Machida Shoten giúp mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư. Kế hoạch định hướng, xây dựng và phát triển bài bản có thể mang lại kết quả khả quan như thời gian hoàn vốn trung bình từ 12-15 tháng. "Trong thời đại mới cùng nhịp độ phát triển nhanh của thị trường sôi động như F&B, Machida Shoten hứa hẹn là thương hiệu tiềm năng để lan tỏa tinh hoa ẩm thực Nhật", đại diện nói thêm.

(Nguồn: Machida Shoten)