Hành trình 'lột xác' không phẫu thuật của cô gái xấu xí

Nhật BảnKozue Sakurada dành 13 năm nghiên cứu 30.000 bức ảnh tự chụp để tìm ra phong cách phù hợp, rũ bỏ ám ảnh "xấu xí" đeo bám từ thời thơ ấu.

Nỗi bất an về ngoại hình của Kozue Sakurada (50 tuổi) bắt đầu từ năm học lớp 3. Một bạn nam trong lớp từng nhìn thẳng vào mặt cô, lặp lại từ "xấu xí" 10 lần. Những đứa trẻ khác còn chế lời bài hát để trêu chọc chiếc mũi to của cô.

Từ đó, Kozue tin rằng mình kém hấp dẫn. Đến tuổi trưởng thành, cô vẫn nhạy cảm đến mức nếu thấy ai đó che miệng cười trên tàu điện, cô mặc định họ đang chế giễu mình và vội vã xuống ở ga kế tiếp.

Kozue chụp ảnh để thay đổi ngoại hình. Ảnh: QQ

Bước ngoặt xảy ra năm Kozue 37 tuổi. Để níu kéo người yêu, cô lao vào thay đổi ngoại hình nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh ấy. Nhưng 6 tháng sau, cô vẫn bị bỏ rơi. Giữa lúc tuyệt vọng, Kozue nhận ra cô cần đẹp lên nhưng lần này là vì bản thân chứ không để chiều lòng bất kỳ ai.

Thay vì phẫu thuật thẩm mỹ, người phụ nữ bắt đầu hành trình "lột xác" bền bỉ kéo dài 13 năm. Cô coi việc làm đẹp như một dự án nghiên cứu khoa học. Mỗi ngày, Kozue đều đặn chụp ảnh toàn thân trước gương. Hơn một thập kỷ qua, cô đã lưu lại 30.000 bức ảnh để phân tích ưu, nhược điểm của cơ thể.

Kozue thử nghiệm mọi kiểu trang phục, điều chỉnh độ dài váy từng cm, thay đổi các loại cổ áo để tìm ra thứ phù hợp nhất. Cô cũng tham gia các khóa phân tích cấu trúc cơ thể và nhận ra mình hợp với phong cách thanh lịch, tối giản thay vì những bộ váy bèo nhún, điệu đà.

"Tôi nhìn bản thân khách quan từ góc độ của một nhà sản xuất và tự hỏi: Làm thế nào để cô gái trong ảnh trông thu hút hơn?", Kozue chia sẻ.

Dù vẻ ngoài cải thiện, đến năm 40 tuổi, tinh thần Kozue lại sụp đổ. Cô nhận ra dù ăn mặc chỉn chu, sâu thẳm bên trong vẫn là nỗi ám ảnh "tôi xấu xí". Việc gồng mình để đẹp theo những quy tắc cứng nhắc khiến cô kiệt sức.

Trong một buổi tư vấn tâm lý, khi được gợi lại ký ức tuổi thơ, Kozue nhớ ra mình từng rất thích may vá. Cô lập tức mua vải hoa, tự tay cắt may một chiếc váy.

"Khi mặc chiếc váy do chính mình làm ra, tôi thực sự hạnh phúc. Nó đẹp hơn mọi tiêu chuẩn tôi từng theo đuổi", cô nói. Khoảnh khắc ấy giúp Kozue hiểu rằng, ý kiến của người khác có thể tham khảo, nhưng trân trọng cảm xúc của chính mình mới là điều tiên quyết.

Sự thay đổi của Kozue sau hành trình khám phá và thay đổi bản thân. Ảnh: QQ

Hiện tại ở tuổi 50, Sakurada Kozue không còn là người phụ nữ cúi đầu né tránh ánh nhìn nơi công cộng. Thay vào đó là một quý bà thanh lịch với nụ cười tự nhiên. Câu chuyện của cô đang truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Nhật Bản và châu Á đầu năm 2026.

"Tôi tin rằng càng chấp nhận bản thân, con người càng trở nên xinh đẹp. Bí quyết của nhan sắc nằm ở việc thôi tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác", Kozue nói.

Nhật Minh (theo SCMP, QQ)