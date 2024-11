Hành trình 'lột xác' của cậu út nhà Trump

Barron được anh cả Donald Jr. Trump bế trên tay, đứng cạnh chị cả Ivanka, mẹ Melania và anh hai Eric trong buổi ra mắt sách The Trump Card: Playing to Win in Work and Life tại tháp Trump, thành phố New York, ngày 14/10/2009.

4 anh chị cùng cha khác mẹ với Barron lần lượt là Donald Jr., Ivanka, Eric và Tiffany. Là em út, Barron luôn được các anh chị cưng chiều hết mực, nhưng cũng phải tuân thủ các quy định nghiêm khắc của gia đình.