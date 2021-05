Hành trình lên ngôi của nhà vô địch Đấu trường danh vọng

Team Flash hứng chỉ trích vì xuống phong độ từ năm ngoái, khởi đầu chật vật vòng bảng năm nay nhưng lên ngôi vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2021 đầy bất ngờ.

Trước trận chung kết Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Xuân 2021 của bộ môn eSport Liên Quân Mobile, Team Flash đã hứng chịu nhiều áp lực. Từng giữ vị trí bất bại nhiều giải đấu trong nước, từng đạt 2 chức vô địch thế giới nhưng phong độ của Team Flash đi xuống hồi cuối năm ngoái.

Team Flash lên ngôi vô địch tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2021.

Bắt đầu giải đấu năm nay, họ có khởi đầu chật vật khi thua các đối thủ như Cerberus Esport, V Gaming, Saigon Phamton với tỷ số trắng 0-3. Lối đánh của Team Flash từ đầu năm bị đánh giá là cũ, dễ bị đối thủ bắt bài và bẻ gãy. Vào đến trận chung kết với đối thủ truyền kiếp Saigon Phantom, Team Flash chịu không ít hoài nghi từ người hâm mộ.

Nhưng trận chung kết ĐTDV Mùa Xuân 2021 đã chứng kiến cú lội ngược dòng ngoạn mục, Team Flash trình làng loạt bài đánh mới. Tuyển thủ ADC và đồng đội hạn chế cấm chọn counter đối phương, liên tục đổi các con bài "dị" trên mọi đường. XB với con bài Raz quen thuộc từng nói, Team Flash sẽ lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về đội mình. Thế trận kiểm soát chặt chẽ kết hợp những pha cấu rỉa máu mới giúp Team Flash giữ thế chủ động.

Ván đầu tiên, bộ đôi Elsu – Gildur giúp họ "cấu rỉa" tốt từ xa. Ván hai, Gấu cầm Fennik đi đường Ceasar và Violet trấn thủ đường rồng, đã vô hiệu hóa các đòn tấn công của đối phương. Ván ba, Zeref của Saigon Phantom cầm Rouie, con bài giữ 100% tỷ lệ thắng cũng không đủ hiệu quả trước ProE cầm Superman trợ thủ. Ván cuối cùng, nhà chính vỡ ở phút thứ 13, Saigon Phantom bất khả chiến bại từ đầu mùa đã nhanh chóng thua cuộc trước một Team Flash với những bài đánh bất ngờ, đầy mới mẻ.

Team Flash ngồi lại chia sẻ thông tin với truyền thông sau khi nhận chức vô địch.

Sau trận chung kết, Team Flash cho biết tỷ số 4-0 này không đến từ những kỹ năng mà nhờ tinh thần giao tranh hết cỡ, không bỏ lỡ cơ hội của từng thành viên. Trước đó, ADC và XB cho biết "cả đội quên ăn quên ngủ, tập đến nửa đêm mới nhớ ra chưa ăn tối" và "thành viên nào chỉ cần chơi một trận không "khô máu" sẽ bị cả team chấn chỉnh ngay". Thực tế trong trận chung kết, Team Flash đã chứng tỏ tinh thần của một "ngôi vương" thực thụ, xóa tan những hoài nghi trước đó về phong độ.

Lối đánh mới của Team Flash đã không còn quá phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân của những ADC, XB hay ProE nữa mà nêu cao tinh thần tập thể, giao tranh hết cỡ, không bỏ lỡ cơ hội cản phá với đối thủ.

Ván đấu thứ 4 đã giúp Team Flash trở lại thống trị ngôi vương, giúp đội tuyển này thu về danh hiệu Castrol Power1 Victory of The Season duy nhất, dành cho đội có màn chiến thắng thần tốc bằng tinh thần đồng đội. Sau trận chung kết, tuyển thủ ADC cho biết anh và đồng đội luôn sát cánh để vượt qua mọi thách thứ, chứ không theo đuổi những danh xưng mang tính cá nhân như "thần rừng", "nhà vua số 1"... Danh hiệu tập thể đắt giá Castrol Power1 Victor of The Season là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực trên.

Chiếc cup danh hiệu Castrol Power1 Victory of The Season được trao cho Team Flash.

Đại diện nhà tài trợ Castrol Power1 cho biết, thông qua các tuyển thủ, cảm hứng của thương hiệu đã được lan tỏa rộng khắp giải đấu. "Trong giải năm nay, chúng tôi đã nhìn thấy được tinh thần "sống hết cỡ, không bỏ lỡ" của ADC, XB, ProE và các thành viên trong Team Flash. Castrol Power1 đã chọn các tuyển thủ này làm gương mặt đại diện, truyền tải tinh thần đó đến cộng đồng game thủ và giới trẻ Việt Nam". Nhãn hàng cũng kỳ vọng sau chức vô địch này, Team Flash sẽ tiếp tục mang tinh thần đó đến giải đấu Liên Quân Mobile Thế giới AWC 2021 vào mùa hè tới, nơi mà họ vẫn đang là đương kim vô địch, mang sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành quốc gia thể thao điện tử mạnh nhất thế giới.

Ngoài giải vô địch trị giá 900 triệu đồng, Team Flash còn nhận thêm 100 triệu đồng hiện kim và một năm sử dụng dầu nhớt cao cấp Castrol Power1 Ultimate.

Quang Anh

Ảnh: Garena.