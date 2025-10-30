Hành trình 'kỷ lục bánh mì' giúp thanh thiếu niên khó khăn

Mỗi đóng góp của bạn sẽ góp phần hỗ trợ Ngôi trường ước mơ - Dream School, giúp thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, có cơ hội vươn lên và thay đổi tương lai.
|
Tài khoản VND
STK: 73007300404
Ngân hàng: Tiên Phong
Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng
Nội dung chuyển khoản: Tên người ủng hộ_Dream School
Tài khoản USD
Account Name: HOPE FOUNDATION
Account Number: 73007300503
Bank name: TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK, HANOI, VIETNAM.
Address: TPBank Building – 57 Ly Thuong Kiet – Hoan Kiem District – Hanoi
Swift code/BIC: TPBVVNVX
Anh Minh