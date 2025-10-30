Hành trình 'kỷ lục bánh mì' giúp thanh thiếu niên khó khăn

Mỗi đóng góp của bạn sẽ góp phần hỗ trợ Ngôi trường ước mơ - Dream School, giúp thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, có cơ hội vươn lên và thay đổi tương lai.

Tài khoản VND STK: 73007300404 Ngân hàng: Tiên Phong Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng Nội dung chuyển khoản: Tên người ủng hộ_Dream School

Tài khoản USD

Account Name: HOPE FOUNDATION

Account Number: 73007300503

Bank name: TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK, HANOI, VIETNAM.

Address: TPBank Building – 57 Ly Thuong Kiet – Hoan Kiem District – Hanoi

Swift code/BIC: TPBVVNVX