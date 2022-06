Hành trình kiến tạo những khu đô thị kiểu mẫu của Sun Property

Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) ghi dấu ấn trên thị trường với hành trình khởi tạo những khu đô thị kiểu mẫu, quy mô trên khắp cả nước.

Sau Quảng Ninh, Phú Quốc, Thanh Hóa..., tới đây Sun Property sẽ có mặt tại Đà Nẵng, mang đến những khu đô thị đẳng cấp với phong cách và "chất sống" riêng.

Bộ sưu tập khu đô thị kiểu mẫu

Diện mạo đô thị cả nước đã ghi nhận nhiều sự thay đổi trong 10 năm trở lại đây, với sự hiện diện của các tòa cao ốc, hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, chuỗi dịch vụ tiện ích phong phú, cho đến những đại đô thị, quần thể, hệ sinh thái cao cấp. Một trong những đơn vị đóng góp cho công cuộc đổi thay diện mạo đó phải kể đến Sun Property – thương hiệu bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group, với danh mục những khu đô thị đẳng cấp, đa dạng phong cách và công năng sử dụng.

Trong đó phải kể đến dự án khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village với những căn biệt thự ẩn mình giữa ba tầng thiên nhiên vườn – rừng – biển bên Bãi Kem, mang mô hình wellness second home đến Phú Quốc. Hay như Sun Grand City New An Thoi – đô thị đảo tại Phú Quốc được đầu tư bài bản về quy hoạch, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, theo đuổi hình mẫu một khu đô thị đa công năng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về an cư - kinh doanh - nghỉ dưỡng.

Khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Không thể không nhắc đến Sun Grand City Feria tại Hạ Long (Quảng Ninh) - dự án đô thị nghỉ dưỡng sở hữu vị trí đắt giá: cận biển, kế hồ, tiếp giáp phố. Theo đại diện Sun Property, mặc dù ra mắt đúng thời điểm dịch Covid-19, song Sun Grand City Feria vẫn là dự án thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu bởi giá trị sống như nghỉ dưỡng suốt 365 ngày bên vịnh di sản, nằm trong hệ sinh thái quy mô của Sun Group tại Bãi Cháy, Hạ Long.

"Với tiến độ nhanh chóng, bàn giao chỉ sau gần một năm xây dựng, cùng những lợi thế vượt trội về vị trí, phong thủy, kiến trúc, công năng..., giá trị biệt thự Sun Grand City Feria tăng mạnh, liên tục được săn đón dù đã bước vào giai đoạn chuẩn bị vận hành", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Khu đô thị Sun Grand City Feria tọa lạc bên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Tại Thanh Hóa, Sun Property liên tục giới thiệu ra thị trường những đại đô thị đa phong cách, mang đến giá trị khác biệt. Nếu Sun Grand Boulevard là một "siêu đô thị" với hệ thống shophouse, boutique shophouse, tòa nhà cao tầng ôm trọn trục đại lộ dài 2,6 km, rộng 120m ngay trung tâm Sầm Sơn, thì Sun Riverside Village lại là mô hình đô thị ven sông thời thượng, đem chất sống Miami phóng khoáng đến thành phố biển. Trong khi đó, quần thể nghỉ dưỡng Sun Beauty Onsen tại Quảng Xương là nơi tinh thần Nhật Bản hòa quyện cùng văn hóa bản địa, mang đến giá trị bồi bổ thân – tâm – trí – sắc – diện trọn vẹn.

Mang "chất sống" mới đến TP Đà Nẵng

Là cái tên đầu tiên trong danh mục các điểm đến được Sun Group đầu tư ngay khi có mặt ở Việt Nam năm 2007, sau gần 15 năm, Đà Nẵng đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng với hàng loạt công trình đẳng cấp, được bạn bè quốc tế đánh giá cao như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Sun World Ba Na Hills, Cầu Vàng, Premier Village Danang Resort ... Các công trình này thuộc hai thương hiệu trụ cột của Sun Group là Sun World (thương hiệu vui chơi giải trí) và Sun Hospitality Group (thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng).

Công trình nghệ thuật tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun Property

Tới đây, Sun Property sẽ có mặt tại Đà Nẵng, cùng với Sun World và Sun Hospitality Group hoàn thiện hệ sinh thái 3S của Sun Group tại thủ phủ du lịch miền Trung. Đại diện thương hiệu hé lộ, dấu ấn đầu tiên của Sun Property tại Đà thành sẽ là khu đô thị đẳng cấp, văn minh, được quy hoạch bài bản, chú trọng vào kiến trúc, cảnh quan, quản lý vận hành chuyên nghiệp.

"Đây là mô hình khu đô thị kiểu mẫu tiên phong mang tiêu chuẩn sống thượng lưu đến Đà Nẵng. Dự án nằm ở phía Đông Nam thành phố, kề sông, cận biển, sở hữu hệ thống tiện ích cùng cảnh quan công viên cây xanh đáng mơ ước", đại diện Sun Property chia sẻ.

Dự án của Sun Property sắp ra mắt tại Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết thêm, sự xuất hiện của Sun Property với những khu đô thị bài bản hứa hẹn góp phần song hành cùng Đà Nẵng trên hành trình giữ vững vị thế là "thành phố đáng đến và đáng sống". Đồng thời, việc bổ sung mảnh ghép đô thị đẳng cấp cũng thể hiện kỳ vọng lớn của Tập đoàn trong việc song hành cùng Đà Nẵng sớm đạt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính. Đồng thời, trở thành thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế; đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh... như đã đề cập trong điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ phê duyệt hồi tháng 3/2021. Cũng theo định hướng trên, Đà Nẵng sẽ phát triển mạnh nhiều lĩnh vực, dự báo tương lai đón lượng lớn đội ngũ chuyên gia quốc tế, nhân sự chất lượng cao đến làm việc.

Đại diện Sun Property cho biết, từ thành công với chuỗi dự án khu đô thị kiểu mẫu tiên phong trên cả nước, sự góp mặt của Sun Property kỳ vọng sẽ "mang chất sống tinh hoa đến Đà Nẵng qua việc kiến tạo những khu đô thị đáng sống nhất giữa thành phố đáng sống". Theo đó, những khu đô thị này sẽ hướng đến đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao của giới thượng lưu, thu hút ngày càng nhiều các chuyên gia nước ngoài, đội ngũ nhân sự chất lượng cao đến Đà Nẵng an cư và làm việc lâu dài, góp sức cho sự phát triển bứt phá của thành phố biển.

Thu Hương