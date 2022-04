Hành trình kiếm 50 triệu USD từ NFT của thanh niên 19 tuổi

Ngày 23/6/2021, website đấu giá NFT Christie's bị sập do sự xuất hiện của bộ sưu tập do chàng trai sinh năm 2003 có biệt danh Fewocious đứng sau.

Sự cố xảy ra do lượng người truy cập quá lớn, buộc đội ngũ kỹ thuật Christie's phải thông báo bảo trì. Trong khi đó, buổi đấu giá các tác phẩm của Fewocious bị lùi lại hai ngày sau.

Victor Langlois bên các bức tranh mình vẽ. Ảnh: JW Pictures

Fewocious là biệt danh của Victor Langlois, sinh năm 2003, sống tại Mỹ, và là một trong những nghệ sĩ NFT thành công nhất hiện nay. Các tác phẩm của cậu được đón nhận nồng nhiệt, mới nhất là bộ sưu tập Paint Drop với hình ảnh các giọt sơn 3D nhiều màu sắc đã "cháy hàng" chỉ sau 24 tiếng. Tổng cộng, cậu đã thu về 50 triệu USD cho tất cả các NFT đã bán ra trong hơn một năm qua, trong đó có 20 triệu USD từ bộ Paint Drop.

Trong số các NFT mà Langlois bán ra, tác phẩm The Everlasting Beautiful thu hút chú ý nhất. Ra đời cuối 2020, NFT này được đấu giá hơn 550.000 USD và được mua ngay lập tức.

Hành trình gian khó

Sinh ra ở Las Vegas với giới tính nữ, Langlois thường xuyên phải chịu các trận bạo hành của cha và nhiều lần cảnh sát phải có mặt để can thiệp do Langlois chỉ muốn làm con trai.

Cậu sau đó sang nhà ông bà ngoại để ở. Ở đây, không khí cũng ngột ngạt không kém. Langlois không được ra ngoài vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ đi học, còn phòng ngủ luôn phải để cửa mở. Để tránh buồn chán, Langlois vẽ tranh để giết thời gian. Ban đầu, các bức tranh được thực hiện bằng bút và bảng vẽ Sharpies, sau đó là với một chiếc máy tính bảng cũ của ông ngoại.

Sau thời gian bị quản thúc, Langlois được dùng Internet và smartphone. Trên môi trường trực tuyến, cậu tìm thấy sự thoải mái trong cộng đồng chuyển giới và muốn mọi người coi mình như một người đàn ông. Sau khi tham gia các nhóm nghệ sĩ kỹ thuật số trên Twitter, cậu ước muốn tạo ra các tác phẩm để đời.

Thanh niên kiếm 20 triệu USD sau một ngày nhờ NFT Một NFT trong bộ sưu tập Paint Drop giá 20 triêu USD. Video: Fewocious

Dù hoạt động khá nổi bật trên mạng xã hội, Langlois vẫn sống rất khép kín khi đi học. "Để vượt qua những ngày tháng ở trường trung học, tôi luôn cúi gằm mặt và tập trung vào việc vẽ", nghệ sĩ chia sẻ. "Đó là tấm chăn an toàn của tôi".

Khi bắt đầu bán một vài bản in trực tuyến, Langlois nhận ra nghệ thuật có thể là chìa khóa để thoát khỏi sự bí bách hiện có. Ở tuổi 17, cậu lập ra một lộ trình chi tiết, trong đó kiếm rất nhiều tiền để bước ra khỏi nhà khi đủ tuổi 18.

Langlois tình cờ rơi vào thế giới của NFT hồi tháng 8/2020, khi một khách hàng đề nghị cậu đăng một tác phẩm trên sàn giao dịch Superrare. Dù hoài nghi, cậu vẫn chọn tấm I Always Think of You - một bức tranh siêu thực theo phong cách Picasso về tình yêu thời trung học - và niêm yết với giá 1.000 USD. Tác phẩm lập tức được mua. Cậu sau đó bán thêm hai bức tranh với giá tương tự và thu về 3.000 USD sau một ngày.

"Đó là một khởi đầu thực sự may mắn, tốt đẹp", Langlois nói với Esquire. "Nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi".

Thành công liên tiếp

Đầu 2021, Langlois bán bộ sưu tập Hello, I'm Victor and This Is My Life với năm tác phẩm về cuộc đời cậu từ 2014 đến 2018 trên Christie's. Số NFT này sau đó giúp cậu thu về 2,16 triệu USD, trở thành bộ sưu tập có giá trị nhất trên sàn Christie's do một nghệ sĩ dưới 20 tuổi thực hiện.

Langlois kết hợp với RTFKT Studios để tạo NFT giày thể thao. Bộ sưu tập ba kiểu giày gồm 608 đôi với giá khởi điểm 1.500 USD cũng được bán hết trong 7 phút, thu về 3,1 triệu USD.

Bộ sưu tập Hello, I'm Victor.

Các bộ sưu tập khác sau đó cũng liên tiếp thành công, giúp cậu thu về tổng cộng hơn 50 triệu USD. Theo Decrypt, đến đầu năm nay, Langlois đã được cộng đồng NFT đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công nhất, bên cạnh các tên tuổi lớn như Beeple, Yam Karkai... Hiện các NFT trong bộ sưu tập như Sotherby hay Christie của Langlois có giá từ 100.000 USD trở lên.

"Fewocious đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật tổng thể, liên kết với nhau, sống động và trừu tượng đáng kinh ngạc. Chúng mô tả chi tiết quá trình sáng tạo cá nhân sâu sắc, sâu rộng. Đây là điều đưa cậu ấy trở thành một nghệ sĩ kỹ thuật số hàng đầu", trang NFTexplained nhận xét.

Ngày 3/1/2021, hai ngày sau khi tròn 18 tuổi, Langlois dọn ra khỏi nhà ông bà ngoại như kế hoạch. 13h ngày hôm sau, cậu bay đến Seattle, nhưng không nói cho ông bà của mình địa chỉ cụ thể. Langlois ở cùng một người bạn và một con vẹt. Cậu cũng bắt đầu tìm đến các dịch vụ phẫu thuật để chuẩn bị chuyển giới.

Langlois hiện đặt tham vọng xây dựng một metaverse có tên PooroWorld. Trong tương lai, cậu sẽ bổ sung các nhân vật NFT nhỏ có tên Rareos vào thế giới ảo này. Dù kiếm được hàng chục triệu USD, cậu vẫn thích vẽ tranh và chơi game Minecraft. Cậu vẫn trầm tính ở ngoài đời và bùng nổ trên môi trường Internet. "Cho đến nay, khi xuất hiện nơi công cộng, mọi người cũng không hề biết tôi là ai", Langlois nói với Esquire.

Bảo Lâm