Hành trình khám phá Thái Lan từ thành thị đến cố đô

Cung đường kết nối Bangkok, Ayutthaya và Kanchanaburi mang đến trải nghiệm đa dạng, từ đô thị đến các công trình lịch sử cổ kính và thiên nhiên xanh mát.

Từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, du khách có thể bay thẳng đến Bangkok trong chưa đến hai giờ. Tần suất chuyến bay với nhiều lựa chọn hãng giúp việc kết hợp ba điểm đến trở nên thuận tiện, linh hoạt về thời gian.

Nhiều khu vực tại Bangkok đang được làm mới với các mô hình sáng tạo phục vụ cho du lịch. Đơn cử như Song Wat - nơi các dãy nhà cổ được cải tạo thành quán cà phê, phòng trưng bày và cửa hàng thủ công, tạo nên sự giao thoa giữa kiến trúc truyền thống và nhịp sống đương đại.

Phố ẩm thực đường phố về đêm Banthat Thong, Bangkok. Ảnh: TAT

Về ẩm thực địa phương, du khách có thể ghé phố Banthat Thong. Nơi đây tập trung nhiều hàng quán với thực đơn đa dạng, nhộn nhịp nhất từ chiều tà đến tối, hợp những người tìm chỗ ăn đêm sau một ngày dài rong ruổi. Một lựa chọn khác là trải nghiệm ẩm thực trên xe buýt hai tầng. Thực khách có thể thưởng thức các món ăn đạt chuẩn Michelin khi di chuyển qua những công trình đặc sắc của thành phố.

Chợ nổi Kwan Riam, Bangkok. Ảnh: TAT

Ở khu vực trung tâm, tổ hợp Dusit Central Park cung cấp không gian mua sắm, ẩm thực, thư giãn với công viên trên cao nhìn ra đường chân trời thành phố. Gần khu phố cổ Rattanakosin, du khách còn có thể ngắm những mái nhà cổ xen lẫn công trình hiện đại của Bangkok từ trên cao từ đỉnh bảo tháp vàng ở chùa Wat Saket Ratchawora Mahawihan.

Prasat Nakhon Luang, tỉnh Ayutthaya. Ảnh: TAT

Rời Bangkok khoảng một giờ di chuyển, Ayutthaya mở ra không gian đối lập với những tàn tích cổ kính của cố đô xưa. Các công trình gạch đỏ, bảo tháp và di tích lịch sử tạo nên diện mạo đặc trưng của thành phố từng là trung tâm vương triều.

Chùa Wat Mahathat là điểm dừng chân nổi bật với hình ảnh đầu Phật nằm trong rễ cây cổ thụ. Gần đó, Wat Chaiwatthanaram gây ấn tượng với quần thể kiến trúc quy mô lớn, đặc biệt vào lúc hoàng hôn khi ánh nắng phủ lên các tháp cổ. Những góc nhìn này thường được xem là tiêu biểu cho cảnh quan Ayutthaya.

Phương tiện xe lam tuk tuk đầu ếch là lựa chọn phổ biến để di chuyển trong thành phố, mang lại trải nghiệm thú vị. Về ẩm thực, mì thuyền - món ăn có nguồn gốc từ đời sống kênh rạch - là đặc sản được nhiều du khách tìm thử khi đến đây.

Nhà sáng tạo nội dung Thúy Kiều tham quan Safari Park Open Zoo, Kanchanaburi. Ảnh: NVCC

Tiếp tục hành trình, Kanchanaburi mang đến sự kết hợp giữa thiên nhiên và lịch sử. Tuyến đường sắt Death Railway, được xây dựng trong Thế chiến II là những điểm tham quan nổi bật. Tàu chạy chậm qua các vách núi và băng qua cầu sông Kwai, cho phép du khách quan sát cảnh quan dọc tuyến.

Ngoài yếu tố lịch sử, Kanchanaburi còn thu hút du khách nhờ hệ sinh thái tự nhiên. Vườn quốc gia Erawan với hệ thống thác nhiều tầng và các hồ nước trong, nơi du khách có thể bơi lội và nghỉ ngơi giữa rừng. Các hoạt động như chèo kayak hoặc sup trên sông Kwai cũng được ưa chuộng, mang lại trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.

Tuyến đường sắt lịch sử Death Railway qua sông Kwai, Kanchanaburi. Ảnh: TAT

Một điểm ngắm cảnh khác là Wat Tham Suea, nơi du khách có thể quan sát cánh đồng và các công trình cổ kính từ trên cao. Sự tương phản giữa cảnh quan yên bình và những dấu ấn lịch sử góp phần tạo nên nét riêng của điểm đến này.

Hành trình kết nối ba địa phương mang lại bức tranh tổng thể về du lịch Thái Lan, từ nhịp sống đô thị, chiều sâu lịch sử đến không gian thiên nhiên. Với khoảng cách di chuyển ngắn và hạ tầng thuận tiện, cung đường này phù hợp cho du khách muốn trải nghiệm nhiều sắc thái trong một chuyến đi.

Đan Minh