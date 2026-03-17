Hành trình hơn 100 năm kiên định chất lượng của Doppelherz

Doppelherz, thương hiệu chăm sóc sức khỏe đến từ Đức duy trì triết lý "chất lượng là ưu tiên hàng đầu" trong toàn bộ chuỗi hoạt động, từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối sản phẩm.

Mới đây, ông Abian Jama, Giám đốc Quản lý khách hàng trọng yếu quốc tế của Doppelherz, chia sẻ về hành trình phát triển của thương hiệu cũng như ý nghĩa danh hiệu "Most Trusted Brand" (Thương hiệu được tin dùng nhất) mà hãng nhận được năm 2025.

Theo ông Abian Jama, danh hiệu này phản ánh cam kết lâu dài của nhãn hàng đối với chất lượng, độ an toàn và mức độ tin cậy tại Đức và nhiều quốc gia. "Với người tiêu dùng Việt Nam, đây là cơ sở để khẳng định các sản phẩm họ lựa chọn đến từ thương hiệu được nhiều gia đình châu Âu tin dùng", ông nói.

Niềm tin của thị trường, theo đại diện hãng, được xây dựng từ sự nhất quán trong định hướng phát triển. Trong hơn một thế kỷ, Doppelherz theo đuổi mục tiêu hỗ trợ người tiêu dùng duy trì lối sống khỏe mạnh và chủ động. Định hướng này cũng góp phần tạo sự gắn bó của nhóm người tiêu dùng quan tâm đến chăm sóc sức khỏe dài hạn tại Việt Nam.

Ông Abian Jama - Giám đốc Quản lý khách hàng trọng yếu Quốc tế của Doppelherz. Ảnh: Doppelherz

Đại diện hãng cho biết phần lớn sản phẩm của Doppelherz được nghiên cứu và sản xuất tại Đức, trong hệ thống đạt tiêu chuẩn GMP và ISO. Mỗi lô sản phẩm đều trải qua các bước kiểm soát nguyên liệu đầu vào, kiểm nghiệm nội bộ và đánh giá bởi các tổ chức kiểm định độc lập.

"Quy trình nhiều lớp giúp bảo đảm sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng", ông Abian Jama cho hay.

Phòng thí nghiệm của Doppelherz tại Đức. Ảnh: Doppelherz

Về thị trường Việt Nam, đại diện hãng nhận định đây không chỉ là thị trường mới nổi mà còn là một trong những thị trường năng động trong chiến lược toàn cầu của Doppelherz. "Việt Nam là nơi chúng tôi nhận được sự đồng hành đáng kể từ người tiêu dùng", ông nói.

Theo doanh nghiệp, sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm phù hợp với thể trạng và thói quen dinh dưỡng của người Việt, đồng thời tăng cường hoạt động nghiên cứu và cải thiện dịch vụ. Những điều chỉnh này phản ánh định hướng phát triển dài hạn của hãng tại Việt Nam.

Đại diện hãng cho rằng vai trò của thương hiệu không chỉ dừng ở cung cấp sản phẩm mà còn ở việc hỗ trợ kiến thức chăm sóc sức khỏe. Tại Việt Nam, doanh nghiệp hợp tác hệ thống nhà thuốc, chuyên gia y tế và các nền tảng giáo dục sức khỏe nhằm cung cấp thông tin về việc bổ sung vitamin và khoáng chất an toàn, phù hợp.

Ông Abian Jama cho biết kinh nghiệm tại Đức - nơi người dân thường được tư vấn kỹ lưỡng tại nhà thuốc và đề cao nguyên tắc "đúng - đủ - phù hợp", là cơ sở để Doppelherz triển khai các hoạt động tương tự tại Việt Nam.

"Chúng tôi trân trọng 13 năm đồng hành của người tiêu dùng Việt Nam. Doppelherz sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Đức và hướng tới mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu", ông nói, đồng thời cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt mốc 125 triệu hộp sản phẩm được người tiêu dùng sử dụng trên toàn thế giới.

Cũng theo doanh nghiệp, danh hiệu "Most Trusted Brand" là một trong những dấu mốc ghi nhận mức độ tin cậy của người tiêu dùng dành cho Doppelherz. Hãng cho rằng đây cũng là cam kết tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

