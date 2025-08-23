Hành trình hạnh phúc thiếu anh - người đồng hành

Với em, hạnh phúc không nằm ở những điều to tát mà ở sự bình an và chân thành bên cạnh một người phù hợp.

Giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, đôi khi em vẫn thấy lòng mình chùng lại, khát khao có một bờ vai để tựa, một người đồng hành để sẻ chia những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp. Em 34 tuổi, quê ở một tỉnh miền Tây, làm việc tại một ngân hàng ở Sài Gòn phồn hoa. Với chiều cao 1m62, cân nặng 55 kg, em hài lòng với cuộc sống ổn định hiện tại, nhưng vẫn ấp ủ mong muốn tìm thấy anh, người đồng hành đến hết cuộc đời này.

Tính cách của em khá trầm lắng, không ồn ào hay quá sôi nổi, có lẽ vì vậy mà em vẫn mãi loay hoay tìm anh suốt bao năm qua. Em thích những buổi cà phê yên tĩnh, một bản nhạc nhẹ vang lên lúc chiều muộn, hay những chuyến đi xa để hít thở bầu không khí trong lành ở một vùng đất mới. Du lịch cho em thêm trải nghiệm, âm nhạc cho em sự đồng điệu, còn thú cưng lại mang đến những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Với em, hạnh phúc không nằm ở những điều to tát mà ở sự bình an và chân thành bên cạnh một người phù hợp.

Em mong tìm một người bạn đời quê ở miền Nam để có sự gần gũi về cách sống, suy nghĩ. Người ấy độc thân, chưa từng kết hôn, có công việc ổn định và quan trọng nhất là biết trân trọng giá trị của tình yêu và gia đình. Em tin rằng tình yêu đến từ sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành, để mỗi ngày trôi qua đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Em viết những dòng này với một niềm tin giản dị rằng, đâu đó giữa dòng người đông đúc, có một người đang đi tìm em, giống như em đang đi tìm anh. Nếu anh thấy bóng dáng mình trong những chia sẻ trên, em hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội làm quen và bắt đầu một hành trình mới - hành trình của sự yêu thương và gắn bó dài lâu.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ