Hành trình Grande Touring xuyên Việt hơn 3.300 km

Yamaha Motor Việt Nam tổ chức hành trình Grande Touring 2025 khởi hành từ Cà Mau đến Hà Giang, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 70 năm thành lập hãng.

Hành trình Grande Touring 2025 được Yamaha Motor Việt Nam khởi động từ ngày 11/8 tại đất mũi Cà Mau. Điểm đến của hành trình là Hà Giang (cũ), tổng quãng đường di chuyển khoảng 3.300 km.

Hành trình Grande Touring có tổng chiều dài khoảng 3.300 km, xuất phát từ Cà Mau. Ảnh: Yamaha

Những chiếc xe tay ga Grande được sử dụng xuyên suốt hành trình này, người tham dự sẽ thay phiên nhau cầm lái, có đội hậu cần kỹ thuật của hãng theo sát đoàn để hỗ trợ, tiếp nhiên liệu và xử lý sự cố nếu có. Hình thức chạy kiểu "relay tiếp sức" giúp người tham dự không bị quá tải hay mất tập trung.

Ông Okutani Masahiro, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, cho biết hành trình sẽ đi qua 12 chặng, kết nối những địa danh mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc. Ngày đầu tiên, đoàn di chuyển từ cực Nam Cà Mau đến Cần Thơ; ngày thứ hai từ TP HCM qua Phan Thiết, Nha Trang và nghỉ tại Phú Yên. Ngày thứ ba của hành trình sẽ đến Quy Nhơn, trước khi di chuyển qua Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Thanh Hoá và TP Vinh. Hành trình kết thúc tại Hà Giang ngày 17/8 sau khi tham quan các địa danh tại thủ đô Hà Nội.

Tổng giám đốc (trái) cùng Phó giám đốc bán hàng và marketing Yamaha Motor Việt Nam trong hành trình tại Hội An. Ảnh: Yamaha

Tại mỗi điểm mốc, người tham gia có cơ hội trải nghiệm văn hóa địa phương thông qua thưởng thức ẩm thực, giao lưu với cộng đồng yêu xe Yamaha và gặp gỡ các đại lý trên toàn quốc. "Những trải nghiệm thật, cảm xúc thật sẽ chạm đến trái tim người dùng sâu sắc hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào. Vì vậy, Yamaha lựa chọn tổ chức một hành trình thực tế, bởi chúng tôi muốn lan tỏa một thông điệp có sức sống lâu dài", Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam nói.

Ông Tatara Kengo, Phó giám đốc bán hàng và marketing Yamaha Motor Việt Nam, cho biết chương trình sử dụng hình thức chạy tiếp sức để đảm bảo an toàn cho khách hàng tham gia. Các chặng đã được khảo sát kỹ lưỡng và phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn.

Đoàn xe dừng chân ở Hà Giang. Ảnh: Yamaha

"Thông qua hành trình này, Yamaha Motor Việt Nam muốn chứng minh một chiếc xe tay ga vốn dành cho đô thị như Grande cũng có thể chinh phục cung đường xuyên Việt, thể hiện sự êm ái và bền bỉ", đại diện hãng nói.

Quang Anh