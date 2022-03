Hành trình giúp hàng trăm trẻ nghèo Cần Thơ chạm ước mơ tri thức

Nhằm tiếp thêm sức mạnh, giúp các em học sinh khó khăn có thêm động lực đến trường, BEST Express nhanh chóng triển khai chương trình “Cơm no đến trường”, mang đến sự hỗ trợ kịp thời đến các em học sinh ĐBSCL với điểm đến đầu tiên là xã Trung An, Cờ Đỏ, Cần Thơ. Theo đó, đội ngũ BEST Express vận chuyển hàng chục tấn gạo đến tận nơi, trao tặngcho các em học sinh khó khăn tại đây.