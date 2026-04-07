Hành trình gìn giữ di sản cơ khí của Audemars Piguet

Một góc ngôi làng Le Brassus tại thung lũng Vallée de Joux, nơi được ví như cái nôi của ngành đồng hồ xa xỉ Thuỵ Sĩ, với trụ sở của Audemars Piguet được đặt tại đến tận ngày nay. Vào mùa đông khắc nghiệt, những cư dân tại ngôi làng Le Brassus thường chế tác những món nghề thủ công, bao gồm những bộ máy đồng hồ cơ khí.
Từ những ngôi xưởng khiêm tốn ban đầu, truyền thống nghệ nhân bậc thầy được gìn giữ và phát triển qua các thế hệ, đặt nền móng cho ngành chế tác đồng hồ cơ khí vĩ đại của thế giới.
Trong ảnh là ngài Jules-Louis Audemars (bên trái), học chế tác đồng hồ từ cha mình và mở một xưởng chế tác các bộ chuyển động ở Le Brassus. Trong khi đó Edward Auguste Piguet là người bạn thuở thiếu thời của Jules-Louis Audemars. Năm 1875, hai nhà chế tác đồng hồ trẻ tuổi Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet cùng thành lập xưởng đồng hồ đầu tiên tại làng Le Brassus.
Đến năm 1907, nhà máy Le Brassus đầu tiên của thương hiệu được xây dựng với bộ máy và hệ thống sản xuất chuyên biệt.
Sau hơn 150 năm gìn giữ và mài giũa kỹ nghệ chế tác, thương hiệu vẫn duy trì tính nhất quán độc đáo trong nghệ thuật chế tác đồng hồ xa xỉ Haute Horlogerie - tôn trọng quá khứ và không ngừng phá vỡ những giới hạn. Audemars Piguet đã kiến tạo nên những cỗ máy thời gian đột phá trên nền di sản.
Đơn cử năm 1955, Audemars Piguet ra mắt chiếc đồng hồ lịch vạn niên có hiển thị năm nhuận đầu tiên trên toàn thế giới, mở ra con đường phát triển một trong những cơ chế phức tạp bậc nhất trong ngành.
Từ rất sớm, thương hiệu đồng hồ này đã đặt nền móng hiện đại hóa kỹ thuật openworked - đưa nghệ thuật lộ cơ từ thủ công truyền thống thành ngôn ngữ chế tác đương đại.
Năm 1991, Audemars Piguet hồi sinh cơ chế Wandering Hours có nguồn gốc từ thế kỷ XVII với mẫu đồng hồ đầu tiên. Thiết kế hé lộ toàn bộ quy trình hoạt động của cỗ máy thành màn trình diễn cơ học sống động.
Thời điểm ngành đồng hồ Thụy Sĩ đối mặt với cuộc khủng hoảng thạch anh, Audemars Piguet hợp tác với nhà thiết kế Gérald Genta để tạo ra mẫu Royal Oak vào năm 1972, chiếc đồng hồ thể thao bằng thép không gỉ đầu tiên với thiết kế vỏ bát giác và mặt số "Tapisserie" - nâng tầm thép ngang hàng với vàng, tái định nghĩa diện mạo đồng hồ cao cấp.
Năm 1993, thương hiệu hợp tác nhà thiết kế Emmanuel Gueit ra mắt Royal Oak Offshore với đường kính 42 mm, mở đường cho các mẫu đồng hồ thể thao kích thước lớn.
Royal Oak và Royal Oak Offshore đã trở thành mẫu đồng hồ biểu tượng từ thập niên 70 và 90 khi nhắc đến Audemars Piguet. Tuy vậy, phá vỡ lối mòn vốn là phương châm kể từ khi sáng lập. Năm 2019, BST Code 11.59 by Audemars Piguet ra mắt thiết kế hoàn toàn khác biệt trước phản ứng ngờ vực ban đầu của giới chuyên môn. Thế nhưng, BST lại gửi gắm thông điệp sâu sắc dưới lớp vỏ kết hợp giữa dáng tròn và tên gọi của chính nó.
Tại Việt Nam, Audemars Piguet khai trương cửa hàng tại TP HCM, là boutique thứ hai toàn cầu mang diện mạo kiến trúc mới. Thông qua đồng hành chiến lược cùng S&S Group, Boutique Audemars Piguet đã chính thức khai trương địa điểm mới tại mặt tiền số 53 Lê Thánh Tôn, nằm trong khuôn viên Union Square.
Điểm nhấn của showroom này là ngôn ngữ thiết kế được chắp bút bởi studio nổi tiếng Vincenzo De Cotiis Architects, thoát khỏi mô hình bán lẻ truyền thống để tái định nghĩa hành trình khám phá và trải nghiệm của khách hàng. Hiện, Audemars Piguet Boutique đã mở cửa đón khách từ ngày 1/4.
Quang Anh
Audemars Piguet
Union Square Shopping Center, 53 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0283 620 8787
Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.