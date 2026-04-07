Hành trình gìn giữ di sản cơ khí của Audemars Piguet

Từ những ngôi xưởng khiêm tốn ban đầu, truyền thống nghệ nhân bậc thầy được gìn giữ và phát triển qua các thế hệ, đặt nền móng cho ngành chế tác đồng hồ cơ khí vĩ đại của thế giới.

Trong ảnh là ngài Jules-Louis Audemars (bên trái), học chế tác đồng hồ từ cha mình và mở một xưởng chế tác các bộ chuyển động ở Le Brassus. Trong khi đó Edward Auguste Piguet là người bạn thuở thiếu thời của Jules-Louis Audemars. Năm 1875, hai nhà chế tác đồng hồ trẻ tuổi Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet cùng thành lập xưởng đồng hồ đầu tiên tại làng Le Brassus.