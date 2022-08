Hành trình cứu 4 thiếu niên khỏi casino ở Campuchia

Nhận được tin con bị bán vào casino tại Campuchia, bốn gia đình ở TP Hải Phòng vay mượn tiền bạc, rồi sang tận sào huyệt của chúng chuộc người.

Cuối tháng 3/2022, ông Nguyễn Tuấn ở huyện An Dương được con trai thông báo sẽ đi làm cùng vài người bạn. Đây là chỗ làm có lương rất cao được "bố nuôi" Nguyễn Văn Anh (còn gọi là Anh trọc), 45 tuổi, giới thiệu. "Anh trọc là bố của Vũ, bạn thân con tôi. Anh ta từng qua nhà tôi chơi, ăn nói khéo léo và tỏ ra quan tâm đến bọn trẻ", ông Tuấn kể.

Do quá tin tưởng "bố nuôi" và thấy công việc được giới thiệu hấp dẫn nên dù bố mẹ đẻ chưa đồng ý, bốn thiếu niên 16, 17 tuổi đã quyết định đi làm ăn xa. Đêm 30/3, Anh trọc tập trung bọn trẻ ở phường Tràng Cát, quận Hải An rồi gọi xe taxi 7 chỗ di chuyển lên bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Để tạo sự tin tưởng, trên đường đi, Anh trọc đón con trai ở Hưng Yên và nói Vũ sẽ cùng đi sang Campuchia.

Sáng 31/3, Anh trọc đưa cả nhóm lên xe ô tô di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Xe đi đến Ninh Bình, ông ta lấy lý do có người nhà bị ốm nên bảo Vũ quay về.

Nguyễn Văn Anh, tức Anh trọc, người lừa bán bốn bạn thân của con trai sang Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp

Hai ngày sau, cả nhóm đến bến xe Miền Đông (TP HCM). Anh trọc tiếp tục đưa bốn thiếu niên lên hai xe ô tô di chuyển đến một nhà nghỉ ở tỉnh Tây Ninh. Sáng 3/4, một xe ô tô đến đón người ra gần cửa khẩu Tây Ninh thì dừng lại. Tại đây, Anh trọc nói đã quên thuốc điều trị HIV ở nhà nghỉ nên quay về lấy.

Bốn nạn nhân sau đó được tám người áp tải đi theo đường tiểu ngạch, vượt biên sang casino Yong Yuan tại ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, Campuchia. "Lúc này chúng cháu cũng nghi đã bị lừa nhưng sợ bị đánh, bỏ thuốc mê nên không dám bỏ chạy", một nạn nhân kể.

Tại casino Yong Yuan, bốn thiếu niên phải làm việc, sinh hoạt tập trung trong một phòng ở tầng tám. Công việc là ngồi tư vấn khách hàng vay tiền qua các ứng dụng trên máy tính, ngày làm việc 12 tiếng, tiền công 20 USD/ngày. Sinh hoạt, ăn uống kham khổ, nếu phạm lỗi như làm sai giờ, thiếu chỉ tiêu sẽ bị phạt 2.000 USD. Một trong bốn nạn nhân cho biết, "thường xuyên bị chủ lôi xuống tầng bốn đánh vì bị nghi ngờ giúp người khác trốn".

Sau một tuần làm việc, bốn nạn nhân được quản lý casino thông báo đã bỏ tiền mua mỗi người 2.400 USD, nghiêm cấm ra khỏi khu vực sinh hoạt và làm việc. Ai muốn trở về thì phải trả tiền chuộc. Lo lắng sẽ bị bóc lột, làm việc khổ sai, thậm chí là bỏ mạng tại casino, các nạn nhân tìm cách liên lạc với gia đình thông qua mạng xã hội.

"Con tôi nhắn về là đã bị bán sang Campuchia, tôi rụng rời chân tay. Các gia đình khác cũng nhận được tin nhắn nên đã liên lạc với nhau để trình báo công an và nghĩ cách chuộc con về", chị Mai, ngụ phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng rớm nước mắt khi nhớ lại thời điểm nhận tin của con trai.

Sau khi bàn bạc, để tiết kiệm chi phí và phòng bất trắc, bốn gia đình thống nhất cử hai người cha nhanh nhẹn, tháo vát nhất là ông Tuấn và ông Lân lên đường sang Campuchia chuộc con. May mắn là ông Lân quen thân một người đang sống và làm việc ở Campuchia nên đã liên lạc nhờ giúp đỡ.

Casino Yong Yuan, nơi hai ông bố chuộc được người con đầu tiên. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Ngày 21/4, hai người đàn ông trung niên, gương mặt khắc khổ, lo âu, vội vã bay vào TP HCM, rồi đi ô tô sang Campuchia. "Chúng tôi đã nghe nhiều chuyện nguy hiểm ở bên đó, nhưng nóng lòng cứu con nên không còn cách nào khác. Các cháu cũng nói nếu không chuộc nhanh sẽ bị bán qua nơi khác, tiền chuộc cao hơn, càng khiến chúng tôi không thể chần chừ", ông Lân nói.

Ngày đầu tiên ở Campuchia, ông Lân và ông Tuấn được người quen dùng ô tô đưa đến casino Yong Yuan nằm cạnh một con đường lớn. Khi gần đến casino, ông rút điện thoại ra quay phim thì người bạn nói có nhiều camera an ninh xung quanh, phải rất cẩn thận, đề phòng lực lượng bảo vệ phát hiện. Đó là một khối nhà chung cư, biển đề là casino Yong Yuan nhưng thực chất chỉ chơi trực tuyến, không có người ra vào.

Sau khi xe chở hai ông bố đi vòng quanh casino xem địa thế thì dừng lại ở một điểm cách khu nhà khoảng 100 m, nơi có thể nhìn thấy phòng của bốn thiếu niên. Thông qua mạng xã hội, ông Tuấn bảo con ra ban công đứng. "Giây phút nhìn thấy các con vẫn lành lặn, khỏe mạnh tôi sung sướng lắm, muốn xông vào đấy cứu các cháu ngay, nhưng người bạn can lại, nói bảo vệ ở đây rất đông và hung hãn", ông Tuấn kể.

Sau khi nhìn thấy bố, con trai ông Tuấn gặp quản lý casino Yong Yuan, đặt vấn đề gia đình sẽ trả tiền chuộc mình ra. Trong khi đó, ba người bạn còn lại tin lời chủ casino nên có ý định ở lại làm việc kiếm tiền. Quản lý casino yêu cầu ông Tuấn chuyển đủ 57,6 triệu (tương đương 2.400 USD) vào tài khoản ngân hàng có tên "Ngo Hong Hanh" rồi sẽ trả con vào 0h ngày 22/4.

Ông vội vã di chuyển đến gần cửa casino Yong Yuan theo lời hẹn. Bảo vệ yêu cầu ông đứng xa cổng, nếu lại gần sẽ nổ súng bắn chết. Ông nói lúc đó lòng như lửa đốt, lo lắng không yên. May mắn là vài phút sau, người con trai được bảo vệ đưa ra. Hai bố con cách nhau mấy chục mét nhưng không được phép nói chuyện.

"Lúc đó tôi hồi hộp lắm, không khác gì cảnh trong mấy phim tội phạm đã xem. Nhưng tôi tự trấn an rằng bọn họ không thể manh động vì casino ở cạnh đường lớn, nhiều người qua lại", ông nói.

Khi hai bố con nhìn thấy nhau, quản lý casino yêu cầu chuyển tiền. Tiền vừa chuyển đi, cậu thiếu niên được thả về với bố. Ngay lập tức, ông kéo con lên ô tô, nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm.

Một trong bốn nạn nhân bị bố nuôi Anh "trọc" lừa bán sang Campuchia. Ảnh: Lê Tân

Cứu một người thành công, ông Lân và ông Tuấn quyết định về Phnom Penh, tìm cách khuyên ba đứa trẻ còn lại xuống gặp quản lý xin về. Tuy nhiên, trong lúc này, một số người ở casino Yong Yuan tìm cách bỏ trốn. Vì vậy, ba thiếu niên còn lại bị đưa sang casino Golden Phoenix (nơi 42 người Việt Nam phá cửa, vượt sông bỏ trốn về nước vào hôm 18/8).

Hai người cha lòng như lửa đốt, lập tức liên hệ với các con qua mạng xã hội để khuyên bảo. Cuối cùng, ba thiếu niên đồng ý kết nối với quản lý casino để gia đình chuộc về. Nhưng casino Golden Phoexit lại nói bên Yong Yuan đã bán ba thiếu niên, nên tiền chuộc sẽ là 5.000 USD một người.

"Chúng tôi choáng váng. Các cuộc gọi liên tục kết nối về Việt Nam báo người thân vay mượn tiền. Tuy nhiên, gia đình Phượng - thành viên nữ duy nhất, không kịp xoay xở. Lo sợ nếu còn chần chừ, tất cả đều không cứu được nên chúng tôi quyết định trả trước 10.000 USD để đưa hai cháu ra trước", ông Lân kể.

Cũng giống như lần trước, quản lý casino Golden Phoexit lại hẹn trả người lúc nửa đêm, chỉ cho một xe đến và có người khám xét rất kỹ trước khi thực hiện giao dịch. 0h ngày 23/4, ông Lân và ông Tuấn ra cửa casino Golden Phoexit. Lần chuộc người này "đáng sợ hơn lần trước" vì trong casino, hơn 20 bảo vệ to con, có vũ khí đứng thành hai hàng. Một số người khác cầm dao, kiếm mài đi mài lại thị uy. Casino này lại nằm cách đường lớn 10 km, vắng vẻ. Giao dịch diễn ra lúc đêm tối nên hai ông bố lo sợ "bị chúng trở mặt, bắt tất cả".

Sau vài phút tĩnh lặng, cánh cửa sắt của casino Golden Phoexit mở ra để hai ông nhìn thấy các con. Lúc đầu không thấy Phượng, nhưng sau khi chuyển tiền thì casino thả cả con bé. "Chúng tôi như bắt được vàng, vừa đưa các con lên xe chạy vừa gọi về báo cho gia đình ở Việt Nam", ông Lân cho hay.

Cứu đủ bốn thiếu niên ra khỏi casino, ông Tuấn và Lân đưa các con đi lễ chùa, dự định ở lại Campuchia để cảm ơn những người đã giúp đỡ thì nhận được tin báo nhóm của Anh trọc đã biết được vị trí mà nhóm đang ở, có thể nguy hiểm tính mạng. Nguyên nhân là những chiếc điện thoại casino phát cho các con đều có gắn định vị.

Không muốn gặp thêm rắc rối, hai ông bố vứt bỏ những chiếc điện thoại này và lập tức đưa các con về Việt Nam ngày 25/4. Sáng hôm sau, các nạn nhân đã đến Công an TP Hải Phòng trình báo sự việc, tố cáo Nguyễn Văn Anh. Theo ông Lân, số tiền chuộc con cùng chi phí đi lại là cực kỳ lớn đối với bốn gia đình. "Chúng tôi phải vay nóng, rồi bán tài sản để trả nợ. Quá trình cứu con dù được nhiều người, cơ quan yểm trợ nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Có những lúc, chúng tôi chỉ biết cầu trời và trông vào sự may mắn", ông nói.

Sáng 27/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Văn Anh để điều tra hành vi mua bán người. Nguyễn Văn Anh cư trú ở số 4 tổ Cống Mỹ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, từng có bốn tiền án vì các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/6 khi đang vận chuyển 400 g ma túy đá và 1.000 viên thuốc lắc, Nguyễn Văn Anh bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Nguyễn Văn Anh đang được di lý về TP Hải Phòng để phục vụ điều tra vụ án buôn bán người trái phép.

Cơ quan công an xác định, Ngô Hồng Hạnh, 21 tuổi, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã được thuê mở rất nhiều tài khoản tại các ngân hàng MSB, ACB, Techcombank, SHN, TP Bank, VPBank và MB Bank. Mỗi tài khoản mở thành công, Hạnh được trả công 200.000 đồng. Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, Hạnh cung cấp số tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu cho người thuê mở.

* Tên nạn nhân và người nhà đã được thay đổi

Lê Tân