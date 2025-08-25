Hành trình cuộc sống tối giản em nhé

Anh mong tìm bạn nữ, không giới hạn tuổi tác, nhưng có định hướng sống tối giản, hoặc ít nhất có sự đồng điệu trong suy nghĩ.

Anh là một người đàn ông 40 tuổi, hiện tại sống theo phong cách tối giản. Nghe "tối giản" có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra nó cũng không khô khan như nhiều người nghĩ đâu. Với anh, tối giản không chỉ là dọn bớt đồ trong tủ, mà còn là cách anh chọn lọc những điều thật sự cần trong cuộc sống, từ vật chất cho đến cảm xúc. Khi bớt đi vài thứ, anh lại nhận về nhiều sự nhẹ nhõm trong tâm hồn.

Ngày trước, anh từng là một người "ôm đồm". Anh sưu tầm đủ thứ, từ sách báo, quần áo cho đến những cuộc hẹn khó từ chối. Rồi một ngày, anh nhận ra mình bận rộn mà chẳng thật sự hạnh phúc, và luôn cảm thấy trống vắng trong tâm hồn. Thế là anh bắt đầu tập dọn dẹp, bỏ bớt những thứ không cần thiết. Bắt đầu từ căn phòng, rồi đến suy nghĩ, thói quen và cả các mối quan hệ. Anh xóa app mua đồ online. Giờ thì tủ quần áo của anh chỉ còn vài món, nhưng món nào cũng được chọn kỹ và anh thật sự thích. Cuộc sống nhẹ nhàng hơn, và anh thấy mình có thêm không gian để thở, để mỉm cười.

Mọi người hay hỏi: "Sống tối giản như vậy có chán không"? Anh thú thật là đôi lúc cũng chán, ví dụ như khi mở tủ ra chỉ thấy vài cái áo, chẳng có lựa chọn nào để phân vân. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng vui, vì anh tiết kiệm được khối thời gian thay vì đứng trước gương nửa tiếng chỉ để chọn đồ. Thời gian đó anh dành để nhìn ngắm những cuộc đời mà anh thấy hàng ngày, tập thể dục, hoặc pha một ly cà phê rồi ngồi nhâm nhi thật chậm. Có hôm, anh bước ra khu vườn của anh ngắm một cây cỏ ba lá dưới gốc cây to và thấy nó lớn lên từng ngày và nở hoa bé xinh, một niềm vui giản dị nhưng lại khiến anh thấy hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống luôn bên cạnh.

Về tính cách, anh là người hướng nội, pha chút hài hước. Anh không giỏi kể chuyện tiếu lâm, nhưng thường nhìn cuộc sống với một thái độ nhẹ nhàng, biết cười với chính mình, cười cho những thứ từng tin là đúng nhưng nó thật sự rất khờ dại. Đôi khi đầu tư lâu dài không quan trọng bằng việc bước đi vững vàng trong từng bước chân ngay hiện tại. Công việc của anh tương đối ổn định, không áp lực nhiều và cũng chẳng cần phô trương. Anh thích sự vừa đủ, đủ để sống thoải mái, đủ để có thời gian cho bản thân và cho những người thân yêu. Thời gian rảnh, anh thường trồng cây, viết lách, đi bộ và thỉnh thoảng đi du lịch bụi. Anh thích lang thang ngắm cảnh, thưởng thức một tách trà nóng ở quán ven đường, hay ngồi trò chuyện với một người mà anh cảm thấy thú vị. Những khoảnh khắc tưởng nhỏ bé, nhưng với anh lại có giá trị to lớn.

Về tình cảm, anh tin hạnh phúc không nằm ở việc có thật nhiều, mà ở việc biết trân trọng những gì mình đang có. Anh mong tìm được một người bạn nữ, không giới hạn tuổi tác, nhưng có định hướng sống tối giản, hoặc ít nhất có sự đồng điệu trong suy nghĩ. Anh không mong em vứt hết quần áo hay sống trong căn phòng trống trơn, cái đó hơi cực đoan quá. Chỉ cần em cũng khao khát sống nhẹ nhàng, giản dị, không chạy theo hào nhoáng, và trân trọng những giá trị thật.

Anh tin rằng khi hai người cùng chung một lối sống, họ sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn. Ví dụ, thay vì tặng nhau những món quà đắt đỏ, chúng ta có thể cùng nhau nấu một bữa ăn giản đơn nhưng ấm cúng. Thay vì chen chúc trong trung tâm thương mại, ta có thể chọn đi dạo ở công viên, ngắm hoàng hôn và trò chuyện về những điều nhỏ bé trong ngày. Chính sự giản đơn ấy lại tạo nên những kỷ niệm sâu sắc nhất.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi. Ở tuổi 40, anh không tìm kiếm sự ồn ào hay những cuộc phiêu lưu chóng vánh. Anh chỉ mong tìm được một người bạn đồng hành, để cùng nhau bước tiếp hành trình ý nghĩa, nơi cả hai cùng hướng đến sự an yên, giản dị và hạnh phúc. Cảm ơn em đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ của anh. Nếu có duyên, anh hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngồi bên nhau để ngắm bình minh.

