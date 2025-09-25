Hành trình con bị bỏ rơi đòi thừa kế từ người cha triệu phú

Tây Ban NhaBị cha bỏ rơi từ khi mới sinh, nam thanh niên lớn lên mới biết cha là triệu phú, để lại tài sản kếch sù khi qua đời. Anh muốn xác nhận huyết thống nhưng bị ông nội chối bỏ.

Câu chuyện xứng tầm tiểu thuyết trinh thám này vừa diễn ra tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Ourense. Người đàn ông 35 tuổi vừa được Tòa tuyên có quyền sở hữu hợp pháp tài sản thừa kế do người cha triệu phú quá cố để lại, khép lại "cuộc chiến" pháp lý suốt nhiều năm.

Theo hồ sơ tòa án, 36 năm trước, cha anh, một doanh nhân Mexico đến Ourense, Galicia nghỉ dưỡng và gặp mẹ anh, cư dân bản địa thông qua nhóm bạn chung. Họ nảy sinh cảm tình. Khi biết bạn gái có bầu, cha anh biến mất không tung tích.

Người mẹ cho biết đã bị gia đình bên nội từ chối, trong khi người cha khẳng định đó không phải "máu mủ" của mình. Anh cũng đe dọa nếu đứa bé là con mình thật, sẽ mang cậu đến Mexico ngay khi được sinh ra. Người mẹ do đó đã quyết định lánh đi và một mình nuôi con.

Thân phận người cha đã bị mẹ anh che giấu suốt nhiều năm, cho đến khi trưởng thành mới tiết lộ. Thanh niên quyết định thuê thám tử tư đi dò tìm tung tích cha. Anh phát hiện ông đã xây dựng được một đế chế bất động sản kếch sù, nhưng không may, đã qua đời năm 2011 ở tuổi 65.

Để được hưởng quyền lợi hợp pháp với tài sản thừa kế, anh làm đơn ra tòa, yêu cầu xác nhận quan hệ cha con qua xét nghiệm ADN. Tòa án Ourense đã 3 lần triệu tập ông nội của nguyên đơn để thực hiện các xét nghiệm sinh học để xác nhận mối quan hệ, nhưng ông "không bao giờ xuất hiện".

Ông nêu lý do "sức khỏe không ổn định", nhưng cũng không đồng ý cung cấp bất kỳ mẫu nào để xét nghiệm ADN. Người ông khẳng định "không công nhận" đứa cháu này.

Thanh niên không bỏ cuộc, thuê thám tử theo dõi ông nội và cuối cùng đã thu thập được mẫu nước bọt của ông này khi nhổ bậy trên phố.

Sau khi phân tích và lấy ADN, kết quả cho thấy giữa hai người có quan hệ huyết thống. Tuần trước, Tòa án Ourense đã mở phiên tòa, tiếp tục triệu tập ông nội đến để xét nghiệm lại, song vẫn bị từ chối.

Song theo án lệ từ 2017 của Tòa án Tối cao, trong các vụ kiện xác nhận huyết thống, nếu có đủ bằng chứng thì tòa án hoàn toàn có quyền phán quyết độc lập mà không cần đến sự thừa nhận của đương sự.

Hôm 18/9, thanh niên 35 tuổi chính thức được tòa tuyên bố là con trai của triệu phú bất động sản sau nhiều năm tìm kiếm sự thừa nhận. Anh cũng có quyền được chia tài sản thừa kế hợp pháp mà cha để lại, sẽ được tòa phân xử trong vụ án khác.

Hải Thư (Theo El País, La Razón)