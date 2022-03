Hành trình ‘Cơm no đến trường’ thành công nhờ nhiều yếu tố

Hành trình "Cơm no đến trường" do BEST Express triển khai tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã khép lại với nhiều thành công, giúp đỡ được hàng nghìn hộ gia đình cùng các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc trên toàn khu vực. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của bưu cục cùng chính quyền địa phương, đơn vị tổ chức đã kịp thời giúp đỡ những mảnh đời cơ cực tại đây giữa lúc đại dịch diễn biến phức tạp. Thành công đó không chỉ đến từ nỗ lực của đội ngũ nhân viên BEST Express mà còn nhờ vào sự giúp đỡ, chung tay của bưu cục cùng chính quyền địa phương.

Hành trình mang "Cơm no đến trường" tới các tỉnh miền Nam khởi đầu với câu chuyện của cặp song sinh Duy - Khánh. Hai trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, phải sống với ông bà nội đã ngoài 60 tuổi tại Cần Thơ. Nắm được thông tin về hoàn cảnh các bé, BEST Express lập tức khởi hành đến huyện Cờ Đỏ, giúp Duy - Khánh cùng nhiều em học sinh khác tại đây có cơm no, áo ấm, thêm động lực và an tâm học hành.