Hành trình chuyển đổi số của Nagase Việt Nam

Từ đội ngũ nhân sự không chuyên IT, Nagase Việt Nam xây dựng hàng chục quy trình tự động hóa, thay đổi văn hóa làm việc để tăng hiệu suất vận hành.

Nagase Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Nagase là doanh nghiệp thương mại chuyên nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối hóa chất, nhựa, vật liệu điện tử, mỹ phẩm và thực phẩm tại Việt Nam. Khác với xu hướng thuê ngoài, Nagase chọn chuyển đổi số từ các nhân sự trong tổ chức.

Năm 2023, Nagase Việt Nam thành lập Trung tâm Xuất sắc RPA (RPA Center of Excellence - CoE) với mục tiêu ứng dụng công nghệ tự động hóa trong các quy trình nội bộ. Theo đó, Nagase trao quyền cho nhân viên không có nền tảng công nghệ, để họ trở thành "kỹ sư tự động hóa" ngay tại vị trí công việc hiện tại.

Ông Masai Tsutomu, Giám đốc điều hành của Nagase Việt Nam. Ảnh: Nagase

Ông Masai Tsutomu, Giám đốc điều hành Nagase Việt Nam, cho biết: "Sứ mệnh của chúng tôi, những nhân viên được điều chuyển từ trụ sở chính của Tập đoàn, là đóng góp cho con người và cho đất nước Việt Nam. Chúng tôi tin rằng nếu chỉ phụ thuộc vào dịch vụ outsourcing thì năng lực cá nhân sẽ không phát triển. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn đầu tư vào việc nâng cao năng lực nội bộ."".

Sau hơn một năm triển khai, đội ngũ CoE tại Nagase đã tự động hóa hơn 50 quy trình nội bộ, giảm đáng kể thời gian xử lý tác vụ thủ công ở các bộ phận tài chính, bán hàng và logistics. Từ việc tạo báo cáo đến kiểm tra đơn hàng và nhập liệu... đều được thực hiện bằng bot RPA do chính nhân viên doanh nghiệp xây dựng.

Chị Đặng Thị Ngọc Anh, Nhân viên phòng Kế toán. Ảnh: Nagase

"Văn hóa làm việc của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào, chúng tôi đều đặt câu hỏi: Liệu công việc này có thể tự động hóa không? Điều đó đã trở thành thói quen, một tư duy luôn tìm kiếm cách làm việc hiệu quả hơn." chị Đặng Thị Ngọc Anh - nhân viên phòng Kế toán - thành viên team CoE, khi kể về bước ngoặt lớn trong hành trình làm việc tại Nagase.

"Sự thay đổi tư duy từ bị động tiếp nhận công nghệ, sang chủ động tìm cách ứng dụng công nghệ để tối ưu công việc mỗi ngày là điểm đáng ghi nhận nhất. Sau khi chứng minh hiệu quả tại Việt Nam, mô hình CoE đang được nhân rộng ra các công ty thành viên trong khu vực ASEAN", đại diện Nagase Việt Nam cho biết. "Không dựa vào chuyên gia công nghệ hay giải pháp thuê ngoài, Nagase tập trung phát triển bền vững từ đào tạo nhân sự, kiến tạo văn hóa số. Đây cũng là thông điệp tuyển dụng của doanh nghiệp nhằm thu hút ứng viên trẻ có tư duy đổi mới".

Một buổi đào tạo về RPA tại Nagase Việt Nam. Ảnh: Nagase

Việc chuyển đổi của Nagase cũng gợi mở hướng đi cho doanh nghiệp Nhật Bản và SMEs tại Việt Nam, chú trọng việc nâng cao năng lực nội bộ, tạo nền móng vững chắc cho hành trình chuyển đổi số lâu dài. Ông Masai Tsutomu, Giám đốc điều hành Nagase Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng, kỹ năng đã được trang bị sẽ trở thành hành trang cho sự nghiệp lâu dài của nhân viên trong tương lai, giúp họ tiếp tục đóng góp cho tổ chức và xã hội.

(Nguồn: Nagase Việt Nam)