Với quan điểm đó, BEST Express trong năm qua đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, giúp đỡ hàng nghìn trẻ em có thêm dinh dưỡng, cơ sở vật chất để học online lẫn phát triển về mặt thể chất. Đơn vị còn tích cực hợp tác cùng Quỹ Hy vọng, là nhà tài trợ vận chuyển mặt đất, giúp Quỹ đưa những thùng sữa nghĩa tình đến với các em. Đồng thời, BEST còn tài trợ một phần chi phí xây cầu cho các tỉnh miền Tây, giúp người dân và trẻ em tại địa phương có thể yên tâm học tập, làm việc khi đã có cầu kiên cố để đi lại mùa mưa, lũ.

Vượt trở ngại, trao sữa tận tay trẻ em khó khăn



Ngày 29/11, BEST Express đã đến tận nơi và trao tặng hàng nghìn hộp sữa cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại huyện Củ Chi, TP HCM và Đồng Xoài, Bình Phước. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình tri ân mang tên "Cám ơn vì sự kết nối" của BEST hướng đến khách hàng, đối tác, nhân viên và cộng đồng, diễn ra xuyên suốt tháng 12. Trước đó, cũng trong khuôn khổ chương trình này, BEST cũng cùng Quỹ Hy vọng đưa hơn hàng nghìn hộp sữa đến với trẻ em khó khăn và các các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do dịch bệnh chuyển biến phức tạp, BEST gặp không ít trở ngại trong quá trình vận chuyển do các lệnh hạn chế và kiểm soát gắt gao. Song đại diện BEST Express cho biết đơn vị vẫn nỗ lực hỗ trợ Quỹ Hy vọng nhanh chóng vận chuyển sữa từ TP HCM ra Hà Nội, sớm trao tận tay những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn...

Trước đó, vào tháng 10, BEST Express cũng cùng Quỹ đưa 500 bộ máy tính từ Hà Nội vào trao cho các em nhỏ miền Trung, Nam. Máy tính là sản phẩm giá trị cao, cần vận chuyển cẩn thận, đảm bảo nguyên vẹn, an toàn. Đội ngũ vận chuyển của BEST cũng đã cẩn thận trao tận tay thầy cô tại các trường trong khu vực, giúp các em có phương tiện học online, để hành trình tiếp cận tri thức của các em liền mạch, không bị gián đoạn thời dịch.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hàng hóa an toàn, giữ nguyên chất lượng, BEST Express đều kiểm tra kỹ lưỡng các khâu đóng gói, phun khử khuẩn đầy đủ. Nhân viên vận chuyển đều test nhanh có kết quả âm tính, tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19 và trang bị đầy đủ bộ kit an toàn thời dịch. Đây không chỉ là cách bảo vệ nhân viên mà còn đảm bảo an toàn cho thầy cô, phụ huynh lẫn các em học sinh khi tiếp nhận quà.

Cầm hộp sữa trên tay, em Chương Tiến, học sinh lớp 1 trường Tân Phúc (Bình Phước) vui mừng vì có nhiều sữa ngon để uống. "Ở nhà con ít được uống sữa, hôm nay nhận được sữa Milo con thích lắm ạ. Con mong uống sữa này sẽ cao được như các bạn trong quảng cáo", Tiến phấn khích.