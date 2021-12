Hành trình chinh phục người tiêu dùng Việt của Kim Mỹ group

Với sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, Kim Mỹ được Vicopro bình chọn là doanh nghiệp "Vì người tiêu dùng Việt Nam".

Công ty chuyên phân phối các thương hiệu uy tín, và không ngừng nâng cao trải nghiệm của người Việt bằng những sản phẩm mang tầm quốc tế.

Quạt công nghiệp Dasin

Quạt công nghiệp công suất lớn là thiết bị làm mát gần như không thể thiếu trong những môi trường mở như nhà hàng, cafe, nhà xưởng, để xua tan cái nóng oi bức mùa hè. Ngoài ra, một số dòng quạt công nghiệp có thể kết hợp với các hệ thống máy để làm mát linh kiện khi vận hành, giúp máy móc hoạt động tốt hơn và tăng độ bền bỉ.

Kim My Group phân phối độc quyền thương hiệu quạt Dasin.

Đơn cử, Dasin là thương hiệu quạt điện đến từ Đài Loan với gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực quạt công nghiệp. Tại Việt Nam, quạt Dasin được sản xuất bởi công ty TNHH Đại Tân, nhà máy đặt tại Khu Chế Xuất quận 7, TPHCM. Các dòng sản phẩm của Dasin được sản xuất với dây chuyền hiện đại, linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan và lắp ráp tại nhà máy này. Dựa trên những phản hồi của người tiêu dùng, quạt điện công nghiệp Dasin được đánh giá cao qua những tiêu chuẩn như động cơ bền bỉ, mạnh mẽ, lượng gió mạnh, hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp.

Quạt an toàn với tính năng cảm biến nhiệt: tự động ngắt, khi hoạt động quá công suất. Bên cạnh đó là thiết kế thông minh, cứng cáp, chống ngã đổ tốt; tiết kiệm điện năng, độ bền cao.

Kim Mỹ chuyên cung cấp độc quyền các sản phẩm quạt Dasin nổi bật như: Quạt công nghiệp, quạt sàn, quạt ốp trần, quạt treo tường, quạt xe đẩy, quạt đứng, quạt sưởi, quạt Tank, quạt hút, quạt thông gió, nồi cơm điện lòng sứ Dasin và các sản phẩm khác chuẩn bị ra mắt trên thị trường với dịch vụ sau bán hàng chu đáo.

Máy lạnh di động Nakatomi, công nghệ Nhật Bản

Máy lạnh di động còn khá mới mẻ ở trị trường Việt Nam. Sản phẩm vừa có chức năng điều hoà không khí như máy lạnh thông thường, trong khi điểm nổi trội là dễ dàng di chuyển mọi nơi nhờ tích hợp cục nóng lạnh với nhau cùng bánh xe linh động. Máy lạnh di động thường được sử dụng tại các garage ôtô hay các nhà xưởng với khả năng làm lạnh nhanh.

Nakatomi chinh phục người tiêu dùng với nhiều ưu điểm như công nghệ làm lạnh mới, sử dụng gas R22, R407A cho hiệu quả làm lạnh nhanh; bền, gọn nhẹ, dễ bảo trì, tiết kiệm điện. Được sản xuất bằng linh kiện cao cấp nên máy có tuổi thọ trung bình 7 -10 năm.

Kim Mỹ phân phối dòng máy lạnh Nakatomi tại Việt Nam với nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng như: Máy lạnh di động một ống lạnh, máy lạnh di động hai ống lạnh, máy lạnh di động ba ống lạnh, máy hút ẩm với dịch vụ bảo hành đến 12 tháng - giao nhanh tận nhà.

Kim My Group với kho trữ hàng rộng lớn tại Long An.

Chuyên gia sản xuất ly tô giấy tiện dụng

Bên cạnh nhập khẩu các sản phẩm uy tín, Kim Mỹ Group còn sản xuất ly tô giấy đủ loại kích cỡ, ưu việt cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đại diện công ty khẳng định sản phẩm không bị biến chất bởi nhiệt độ, thân thiện môi trường nhờ khả năng phân hủy nhanh.

Kim My Group trưng bày sản phẩm ly tô tại triển lãm Vietbuild.

Kim Mỹ Group là nhà cung cấp cho các đối tác lớn như hệ thống như hệ thống kem Bud’s, trà sữa Bobapop, Trà Tiên Hưởng, rạp chiếu phim Galaxy, hãng hàng không Jetstar, siêu thị Circle K, siêu thị Family Mart, cafe take away Effoc, The Factory cafe, Kem Snowee...

Trong hơn một thập kỷ qua, ngoài việc mang những sản phẩm tốt về thị trường Việt Nam, đơn vị này còn nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng Việt bằng chính sách phát triển dịch vụ khách hàng như: Tư vấn, chăm sóc, vận chuyển nhanh, bảo hành và hậu mãi. "Với tiêu chí kinh doanh ‘Chất lượng khẳng định thương hiệu’, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ cơ điện Kim Mỹ tự hào vươn xa trên cả ba miền đất nước, không ngừng nâng tầm giá trị công ty bằng sản phẩm dịch vụ chất lượng", đại diện công ty chia sẻ.

(Nguồn và ảnh: Kim Mỹ Group)