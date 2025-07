Hành trình Blackstones vào top 5 dịch vụ tang lễ hàng đầu Việt Nam

Gần một thập kỷ hoạt động, Blackstones xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ tang lễ chuyên nghiệp, đồng thời là đơn vị tiên phong trong ngành đạt chuẩn ISO 9001:2015.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tang lễ Blackstones vừa được vinh danh Top 5 "The Best of Vietnam 2025" - Dịch vụ tốt nhất Việt Nam. "Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định uy tín của một doanh nghiệp đang kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ tang lễ tại Việt Nam", đại diện đơn vị cho hay.

Blackstones tại The Best of Vietnam 2025. Ảnh: Blackstones

Trong gần một thập kỷ hoạt động, Blackstones đã xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ tang lễ chuyên nghiệp, đồng thời là số ít đơn vị trong ngành tang lễ đạt chuẩn ISO 9001:2015 - một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng.

Nhân viên tại Blackstones. Ảnh: Blackstones

Điểm khác biệt của Blackstones là hệ thống vận hành chặt chẽ và tư duy nhân bản trong phục vụ. Theo đại diện đơn vị, dù là một ngành nghề nhạy cảm, đòi hỏi kỹ năng cao và sự tận tâm, Blackstones đã từng bước thay đổi định kiến xã hội bằng cách đưa vào dịch vụ những yếu tố nghệ thuật, văn hóa, và công nghệ hiện đại, giúp tang lễ trở thành một không gian trang nghiêm, ý nghĩa.

"Việc vào Top 5 The Best Of Vietnam 2025 là kết quả của quá trình dài nỗ lực chuyên nghiệp hóa toàn diện, từ chất lượng con người, thiết bị, đến tiêu chuẩn phục vụ", vị đại diện nhấn mạnh.

Nhân viên tại Blackstones. Ảnh: Blackstones

The Best of Vietnam 2025 là lần thứ 10 chương trình khảo sát và vinh danh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được tổ chức, do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo thực hiện. Giải thưởng được đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa phản hồi từ người tiêu dùng và các tiêu chí chuyên môn của ban tổ chức. Chương trình đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo chủ trương của Bộ Chính trị. Lễ công bố năm nay diễn ra ngày 5/7 tại TP HCM.

(Nguồn: Blackstones)