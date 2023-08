Hành trình bia chất Đức chinh phục người tiêu dùng Việt

Như phần đông bạn bè và đồng nghiệp, tụ tập cùng mọi người uống bia sau mỗi trận bóng đá hay giờ tan làm là một thú vui hàng ngày của anh Hoàng Hưng (43 tuổi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Anh Hưng cho biết, thường anh chỉ uống một hai cốc để có thêm hào hứng chém gió cùng mọi người chứ nhất định không để mình say xỉn. "Buổi sáng tách cà phê bắt đầu ngày làm việc mới. Buổi chiều cốc bia kết thúc công việc để trở về nhà. Đó chính là niềm vui thường nhật của mình", anh Hưng nói.

Thế giới thường phân loại bia thành 3 dòng chính: bia tươi (Draft/Draught beer), bia thủ công (Craft beer) và các sản phẩm bia thương mại (Commercial beer - thường là bia đóng chai, đóng lon). Bia hơi là một dòng bia tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của thế giới và là một trong những nét đặc trưng trong văn hóa đồ uống Việt Nam. Bia hơi - vẫn được mệnh danh là bia tươi của người Việt, có mức giá bình dân và dễ uống như một thức uống giải khát, thường được người Việt chọn cho những buổi gặp gỡ.

Trong các nghiên cứu thị trường gần đây, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ bia tăng nhanh trên thế giới. Theo số liệu của Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát, năm 2017, người Việt tiêu thụ khoảng 4 tỷ lít bia, tăng gấp rưỡi so với trước đó 2 năm. Năm 2018, nhiều đại gia bia ngoại xuất hiện, mang thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời gia tăng mức độ tăng trưởng của ngành bia và mức độ cạnh tranh trên thị trường bia Việt Nam.

Ý tưởng về Tab 100 ra đời sau khi những người sáng lập đã trải qua một thời gian dài đi khắp châu Âu và châu Mỹ để nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ bia hiện đại lẫn truyền thống. "Tab" đọc phiên âm có nghĩa là gõ. Theo phong tục uống bia truyền thống Đức, trước khi rời bàn nhậu, mỗi thành viên sẽ gõ "cộc - cộc" vào mặt bàn hai lần, để bày tỏ sự vui vẻ và tạm biệt nhau trước khi bắt đầu một hành trình mới. 100 có nghĩa là vẹn tròn, nhằm thể hiện sự hoàn hảo về chất lượng, độ an toàn và niềm vui mà Tab 100 mang lại, khi những người uống cùng nhau nâng ly hô vang "Zô 100%".

Để ra đời một sản phẩm bia chất lượng thì ngoài nguyên liệu, nhà máy sản xuất cũng đóng một vai trò quan trọng. Trong khuôn viên 4,5 ha tại Mỹ Hào, Hưng Yên, Barett Smart Factory chia thành nhiều khu vực. Khu sản xuất - "trái tim" của nhà máy được đầu tư kỹ lưỡng. Toàn bộ hệ thống máy móc đều nhập khẩu 100% và đặt hàng riêng từ châu Âu, áp dụng công nghệ tự động hóa để làm ra những mẻ bia đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cũng như thời gian nhanh chóng nhất. Bên cạnh dây chuyền nấu ủ, lên men nhập từ Đức, hệ thống chiết rót của Tab 100 là hệ thống chiết tự động Comac của Italy với đầy đủ hệ thống kiểm soát như đầu dò đo độ dẫn điện để tránh việc chiết nhầm sản phẩm hay lẫn nước, lẫn hóa chất; hệ thống cân trọng lượng đảm bảo khối lượng bia sau chiết; hệ thống in date tự động; hệ thống khò màng co tự động.

Ông Nguyễn Trường An, Giám đốc sản xuất bia tại Barett khẳng định, Tab 100 là sự kết hợp giữa chất lượng quốc tế với hương vị truyền thống, do người Việt sáng tạo ra và phục vụ cho người tiêu dùng Việt. "Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành bia, chúng tôi muốn đem đến trải nghiệm hoàn hảo về bia chuẩn Đức đến với khách hàng Việt. Với sự chuẩn chỉnh đầu tư từ công nghệ nấu bia và nguyên liệu, các sản phẩm của nhà máy Barett Smart Factory đều được tinh tuyển kỹ lưỡng trong mọi khâu để đưa ra được thành phẩm chất lượng đến với khách hàng".

Song song với phòng sản xuất, việc nghiên cứu và nâng tầm chất lượng sản phẩm cũng là một yếu tố được nhà máy Barett chú trọng hàng đầu. Phòng lab tại nhà máy được đầu tư trang thiết bị hiện đại để không ngừng nâng cấp các sản phẩm bia hiện có và đưa ra các sản phẩm ngày càng nâng cao trong tương lai.

Khu lọc nước hiện đại, sử dụng nguồn nước thiên nhiên nằm sâu dưới nhiều tầng địa chất, qua hệ thống lọc tiêu chuẩn quốc tế mang đến nguồn nước tinh khiết.

Một khu vực khác, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong nhà máy là khu logistic, nơi cũng góp phần đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất. Với diện tích lên tới 10.000m2, chiều cao trần đạt 20,8 m, cùng 18 cửa giao nhận hàng hóa (dock) và 7.000 pallet (kệ kê hàng), kho Barett Logistics có điều kiện bảo quản nhiệt độ, phân khu đa dạng với nhiều loại hàng hóa, tạo nên những thế mạnh so với các hình thức kho truyền thống.

Đề cao yếu tố xanh theo xu hướng phát triển của các nhà máy hiện đại, nhà máy thông minh Barett là một trong những nhà máy sản xuất bia đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) - chứng nhận cho các công trình xây dựng xanh do Hội đồng Xây dựng Xanh Mỹ cấp. Ngay từ khi đặt những viên gạch đầu tiên, nhà máy đã chú trọng đến thiết kế đảm bảo đạt các tiêu chuẩn về kỹ thuật: an toàn, sử dụng nước và điện hiệu quả, năng lượng tái tạo, cảnh quan xanh, tỉ lệ không gian xanh.

"Chúng tôi luôn chú trọng đến phát triển bền vững trong quá trình sản xuất. Mọi quá trình sản xuất và chất thải đều được xử lý nghiêm ngặt, đặc biệt chất thải đều được xử lí để thân thiện với môi trường", ông Nguyễn Trường An cho biết.

Bên cạnh chứng chỉ LEED, Barett Smart Factory còn đạt chứng chỉ FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), được công nhận toàn cầu bởi tổ chức GFSI (The Global Food Safety Initiative) - sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu. FSSC 22000 là sự kết hợp của tiêu chuẩn ISO 22000 và PAS 220+L về an toàn thực phẩm.

Hùng Luân miêu tả về nơi làm việc của mình: "Ban giám đốc có định hướng chiến lược rõ ràng, lấy chất lượng làm hàng đầu, vì vậy nhà máy được trang bị đầy đủ các thiết bị phục công tác kiểm soát sản phẩm cũng như kiểm soát các sai lỗi nhằm hạn chế khiếu nại từ khách hàng".

Sự đón nhận nhiệt thành từ cộng đồng yêu bia dành cho Tab 100 từ khi xuất hiện đến thời điểm hiện tại chính là bước đệm trên hành trình đưa bia chuẩn Đức đến với những người yêu bia toàn quốc. Là một cái tên trẻ trong ngành bia tại Việt Nam, sản phẩm đã tìm cho mình định hướng phát triển riêng, dần khẳng định được vị thế của mình trong một thị trường cạnh tranh.

"Bằng niềm đam mê và sự đầu tư nghiêm túc, xuất phát từ mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những ly bia thực sự đặc biệt, chất lượng quốc tế, Barett Smart Factory sẽ còn mang đến nhiều hơn những sản phẩm chất lượng như Tab 100 để chinh phục trái tim những người yêu bia Việt Nam", đại diện nhà máy Barett khẳng định.