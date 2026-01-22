'Hành trình An tâm' - cột mốc 100.000 km của Lynk & Co 06

Tasco Auto tổ chức “Hành trình An tâm” gồm nhiều chuyến đi khắp đất nước, chứng minh sự bền bỉ, chất lượng các dòng ôtô đang phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Sau hơn 1,5 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, mẫu crossover cỡ B Lynk & Co 06 đang dần chứng minh độ bền bỉ, khả năng vận hành thực tế thông qua Hành trình An tâm, chương trình trải nghiệm đường dài do Tasco Auto tổ chức.

Tham gia chương trình này có nhiều mẫu xe thuộc các thương hiệu được Tasco Auto phân phối chính hãng, thực hiện chuyến đi trong nhiều tháng, trên khắp các điều kiện đường sá ở Việt Nam như: đô thị, cao tốc, đèo núi, đồng bằng, đường xấu... Trong suốt hành trình, các mẫu xe được hỗ trợ bởi toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Tasco Auto, gồm thu phí không dừng VETC, xưởng dịch vụ Carpla Service, bảo hiểm Tasco Insurance và dịch vụ cứu hộ VETC.

Dòng xe Lynk & Co 06 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lynk & Co

Theo doanh nghiệp, hành trình cũng kiểm chứng khả năng vận hành đồng bộ của hệ sinh thái dịch vụ Tasco Auto trong các tình huống thực tế, từ bảo dưỡng định kỳ, xử lý phát sinh, đến hỗ trợ khi cần thiết. Trong hành trình này, chiếc xe có số km di chuyển nhiều nhất là Lynk & Co 06 với hơn 100.000 km, thực hiện 4 chuyến xuyên Việt, có ngày di chuyển hơn 600 km.

"Đây là những điều kiện sử dụng rất gần với thực tế của người dùng Việt, thậm chí có phần khắc nghiệt hơn so với nhu cầu di chuyển thông thường", đại diện Tasco Auto cho biết.

Cột mốc vượt 100.000 km của Lynk & Co 06

Đại diện Tasco Auto cho biết, việc chiếc Lynk & Co 06 đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 km không chỉ là cột mốc về quãng đường, còn là thước đo đáng chú ý cho chất lượng, độ ổn định của mẫu xe được sử dụng trong điều kiện giao thông thực tế tại Việt Nam.

Chiếc Lynk & Co 06 trong Hành trình An tâm do Tasco Auto tổ chức. Ảnh: Lynk & Co

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6/2024, Lynk & Co 06 mang đến làn gió mới trong nhóm crossover cỡ B, phân khúc có sự cạnh tranh cao bậc nhất thị trường, hướng đến nhóm người dùng trẻ nơi đô thị, thường xuyên di chuyển trong phố và đi xa dịp cuối tuần. Ngay giai đoạn đầu ra mắt, Lynk & Co 06 đã được nhiều chuyên gia, nhà báo trong lĩnh vực ôtô lựa chọn để trải nghiệm, đánh giá thực tế.

Tháng 11/2024, mẫu xe này tham gia hành trình Car Test thuộc hệ thống giải thưởng Car Awards do VnExpress tổ chức - một trong những hoạt động đánh giá xe có quy mô và tính chuyên môn cao tại Việt Nam, quy tụ các nhà báo, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành. Tại gala trao giải Ôtô của năm 2024, Lynk & Co 06 được vinh danh là "Ôtô triển vọng của năm", ghi nhận những giá trị nổi bật của một mẫu xe mới trong phân khúc.

Tuy nhiên, với người dùng phổ thông, các bài đánh giá ngắn hạn hay thử nghiệm trong vài ngày chưa đủ để trả lời câu hỏi, chiếc xe sẽ vận hành ra sao sau nhiều năm sử dụng, khi phải đối mặt với điều kiện giao thông phức tạp, đường sá đa dạng và cường độ di chuyển cao. Từ nhu cầu đó, Hành trình An tâm do Tasco Auto tổ chức được triển khai như một phép thử dài hơi, đặt xe vào điều kiện vận hành thực tế trong thời gian dài.

Hai chiếc xe sử dụng trong hành trình ở vùng núi phía Bắc. Ảnh: Lynk & Co

Anh Trần Ngọc Quang (32 tuổi, Hà Nội), người trực tiếp cầm lái Lynk & Co 06 trong Hành trình An tâm cho biết, mẫu xe tạo ấn tượng với khả năng vận hành linh hoạt, động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc, tạo an tâm cho người trải nghiệm trong suốt hành trình. "Từ những km đầu tiên đến lúc vượt con số 100.000 km, Lynk & Co 06 tỏ rõ khả năng là mẫu xe vận hành bền bỉ, đặc biệt nền tảng khung gầm cứng vững, có độ ổn định cao, tương tự những mẫu xe châu Âu", người trải nghiệm cho biết. "Chiếc xe được thực hiện quy trình bảo dưỡng theo khuyến cáo từ hãng, không phát sinh hỏng hóc bất thường, chỉ có bộ lốp mòn đi theo số km di chuyển và chuẩn bị được thay thế".

Theo các chuyên gia, mốc 100.000 km tương đương khoảng 7 - 10 năm sử dụng của phần lớn người dùng phổ thông tại Việt Nam, là dữ liệu đáng chú ý cho người dùng cân nhắc yếu tố bền bỉ, chi phí sử dụng lâu dài trên mẫu Lynk & Co 06. "Đây vẫn là chiếc Lynk & Co 06 được chúng tôi sử dụng cách đây hơn một năm trong hành trình Car Test, khi ODO chỉ khoảng 7.000 km. Sau hơn một năm và vượt mốc 100.000 km, tổng thể xe vẫn rất ổn định", một chuyên gia thuộc hội đồng Car Awards cho biết sau khi trải nghiệm lại chiếc xe.

Chiếc Lynk & Co 06 được bảo dưỡng tại hệ thống xưởng dịch vụ Carpla Service. Ảnh: Lynk & Co

Theo ông, ngoại thất vẫn giữ được độ bóng và màu sắc, trong khi nội thất, các chi tiết da ở ghế ngồi, vô-lăng hầu như không có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt, cho thấy khả năng duy trì chất lượng theo thời gian. Vị chuyên gia cũng đánh giá cao nền tảng khung gầm của Lynk & Co 06, mang lại cảm giác chắc chắn và ổn định - yếu tố quan trọng khi di chuyển đường dài hoặc trên các cung đường đèo núi. Khung gầm MBA với tỷ lệ lớn thép cường lực, cùng các giải pháp hỗ trợ an toàn góp phần tạo sự vững vàng, cảm giác kiểm soát tốt cho người lái trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co 06 được phân phối với phiên bản LC06 Cốp điện, giá bán 739 triệu đồng. Từ ngày 11/1 đến 28/2, người mua được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco.

Ngoài ra, dịch vụ VETC Cứu hộ khởi động chương trình "Tuần lễ Bảo an" từ 18/1 đến 26/1, người mua sẽ nhận mã, tham gia quay số trúng thưởng, tổng giá trị đến 150 triệu đồng, gồm iPhone 17 Pro Max, máy lọc không khí ôtô, hàng nghìn điểm VETC... Thông tin chi tiết theo dõi fanpage VETC Cứu hộ toàn quốc.

Quang Anh