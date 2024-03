Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, chuỗi sự kiện Acecook Happiness Concert đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người yêu âm nhạc cổ điển trên cả nước. Nối tiếp những thành công trong hơn 7 năm qua, Acecook Việt Nam tiếp tục đầu tư phát triển chương trình về quy mô và chất lượng hơn ở buổi biểu diễn năm thứ 8 với hai đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), ngày 13/1 và Nhạc viện TP HCM ngày 20/1. Sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người yêu nhạc cổ điển.

Theo đại diện Acecook Việt Nam, âm nhạc là một trong những phương tiện tốt để xoa dịu tinh thần, vì thế, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều buổi hòa nhạc giao hưởng với mong muốn đóng góp nhiều hơn cho hạnh phúc cộng đồng.

Trong lần trở lại thứ 8, mỗi phần của Acecook Happiness Concert đều được đầu tư, chăm chút, giúp người nghe không chỉ xúc động với tiết mục Se Chỉ Luồn Kim mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc mà còn đắm chìm trong không gian thư giãn với những bản nhạc kinh điển như In the Steppes of Central Asia... Tiết mục Góc Chỉ Huy mang khán giả hóa thân vào vị trí nhạc trưởng, tự do điều khiển những giai điệu hạnh phúc riêng. Dưới bàn tay của vị nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji, cùng với nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và sự hỗ trợ từ dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO), chương trình đã kết nối hàng nghìn trái tim của các khán giả nghe nhạc.