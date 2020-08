Hành trình 70 năm của hãng xe Kia

Kia đã vượt qua nhiều thử thách, trở thành một trong những hãng xe bán chạy và sở hữu nhiều giải thưởng bậc nhất trong ngành công nghiệp ôtô.

Bộ đôi Kia Soul và Telluride.

Năm 2019, Kia lần thứ 4 được xếp vào danh sách 100 thương hiệu có giá trị lớn nhất trên toàn cầu, theo báo cáo của Interbrand. Giá trị thương hiệu của hãng Hàn Quốc đạt 6,428 tỷ USD, tăng gấp gần 7 lần kể từ năm 2007. Đây là kết quả ấn tượng trong ngành công nghiệp ôtô.

Tham vọng vươn ra khỏi châu Á ngay từ khi khởi nghiệp

Lịch sử của Kia bắt đầu năm 1944 với người sáng lập là ông Kim Chul Ho. Khi còn thiếu niên, ông đến Nhật Bản sinh sống và làm việc trong một xưởng thép. Sau đó, ông đã mở một doanh nghiệp sản xuất ốc và bu lông cho xe đạp ở Osaka. Trở về Hàn Quốc năm 1944, ông thành lập Kyungsung Precision Industry, chuyên sản xuất bộ phận xe đạp và thép ống. Một năm sau, công ty xây dựng một nhà máy bên ngoài Seoul và đổi tên thành Kia.

Kia giới thiệu chiếc xe đạp Hàn Quốc đầu tiên vào năm 1952 và phát triển thần tốc nhờ sự nhạy bén của người đứng đầu. Nhưng tầm nhìn của nhà sáng lập không dừng ở loại phương tiện hai bánh thô sơ, Kia bắt đầu chuyển sang sản xuất xe máy và xe tải nhỏ. Vị thuyền trưởng qua đời một năm trước khi Kia giới thiệu mẫu xe du lịch đầu tiên, Brisa.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Kia không phải một từ viết tắt. Cái tên này được lấy ý tưởng từ các ký tự trong tiếng Trung Quốc và Hàn Quốc. Kia có nghĩa là "vươn ra khỏi châu Á", và tham vọng ấy được thực hiện từ rất sớm, khi dòng xe bán tải Brisa có mặt tại Qatar.

Năm 1992, Kia chính thức thành lập văn phòng tại Mỹ. Hai năm sau đó, hãng Hàn Quốc chính thức mở bán xe ở xứ cờ hoa, với 4 đại lý ở Portland và Oregon. Một năm, hệ thống phân phối của Kia đã mở rộng đến 100 đại lý khắp nước Mỹ, đạt doanh số 24.740 xe vào năm 1995. Đến nay, hãng Hàn Quốc đã có mặt tại 170 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng rất nhiều nhà máy trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đại diện hãng cho biết, Kia cạnh tranh với đối thủ bằng giá bán tốt cộng với chính sách bảo hành uy tín. Năm 1997, sau khi về chung nhà với Hyundai, dưới sự hỗ trợ của tập đoàn mẹ, Kia tăng trưởng không ngừng. Bước ngoặt của thương hiệu bắt đầu từ năm 2004, khi kế hoạch đại tu toàn bộ sản phẩm được thực hiện.

Để thu hút người trẻ, Kia tập trung thay đổi hình ảnh các dòng xe theo hướng thể thao, cá tính và mạnh mẽ. Người giúp hãng xe Hàn thực hiện tham vọng đó là "phù thủy" Peter Schreyer, cựu nhân viên thiết kế của tập đoàn Volkswagen. Tài năng của ông nhanh chóng được công nhận và giúp ông có được vị trí Giám đốc thiết kế năm 2005, sau đúng một năm làm việc tại Kia.

Điểm nhấn lớn nhất trong cuộc cách mạng thiết kế của Kia là lưới tản nhiệt mũi hổ Tiger Nose. Peter Schreyer từng nói rằng, lưới tản nhiệt mũi hổ là một hình ảnh nhận diện mạnh mẽ, một con dấu, một mã định danh cho sản phẩm.

"Mỗi mẫu xe cần một khuôn mặt riêng, những mẫu xe của Kia có một khuôn mặt mạnh mẽ và đặc biệt. Khuôn mặt đó giúp mọi người có thể xác định một chiếc Kia ngay từ đằng xa", Giám đốc thiết kế Kia nói. "Mũi hổ được thiết kế dạng 3 chiều và linh động theo từng dòng xe. Hãng có thể dễ dàng mở rộng, nâng cao, thu nhỏ hay hạ thấp hoặc ‘trang trí’ cụm đèn chiếu sáng đi kèm mà không làm mất đi nét đặc trưng của thương hiệu".

Hơn 70 năm sáng tạo với 70 giải thưởng thiết kế toàn cầu

Những cải tiến của bậc thầy thiết kế Peter Schreyer đã đưa hãng xe xứ kim chi lên một tầm cao mới. Tính đến năm 2020, Kia nhận được tổng cộng hơn 70 danh hiệu thiết kế trên toàn thế giới, con số mơ ước của nhiều hãng xe. Trong đó, Kia nhận 24 giải thưởng thiết kế Reddot từ năm 2009, 34 giải thưởng thiết kế iF từ năm 2010.

Bộ đôi Kia Cerato và Sedona.

Đại diện Kia cho rằng, khách hàng trẻ dễ dàng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài, nhưng họ cũng cần một chiếc xe chất lượng. Hãng xác định được điều này từ sớm, bằng cách liên tục nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2020 đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp, Kia dẫn đầu bảng đánh giá chất lượng ban đầu của J.D. Power, một công ty phân tích dữ liệu uy tín tại Mỹ.

Ngoài ra, với hàng loạt các danh hiệu như "Xe an toàn đáng tin cậy" dành cho Cerato, Sedona và Sorento; Chứng nhận an toàn 5 sao của Euro NCAP dành cho Stinger và Sedona; Chứng nhận an toàn 5 sao của NHTSA dành cho Cerato và Sedona, Kia đã chứng minh được chất lượng sản phẩm của hãng trong làng ôtô toàn cầu.

Đặc biệt, với bộ đôi giải thưởng danh giá "Xe của năm 2020" dành cho Telluride và "Xe đô thị của năm 2020" dành cho Soul, Kia đã đánh dấu cột mốc thành tựu trong hành trình không ngừng vươn lên, đột phá toàn diện về thiết kế, tính năng an toàn và chất lượng sản phẩm.

Tuấn Vũ