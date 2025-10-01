Hành trình 65 năm phát triển của Dược Nam Hà

Trải qua 65 năm phát triển từ xưởng Đông dược Ích Hoa Sinh, Dược Nam Hà hiện sở hữu hơn 300 sản phẩm, phân phối tới 20.000 nhà thuốc và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Tháng 9, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà kỷ niệm 65 năm thành lập với sự tham dự của gần 1.000 cán bộ công nhân viên cùng hơn 400 đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, đánh dấu cột mốc trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Dược Nam Hà. Ảnh: Dược Nam Hà

Thành lập năm 1960 trong bối cảnh đất nước còn nhiều gian khó, Dược Nam Hà khởi nguồn từ xưởng Đông dược Ích Hoa Sinh, gắn bó với nhiệm vụ cung ứng thuốc men thời chiến. Từ nền móng ấy, qua nhiều thế hệ, công ty từng bước trưởng thành, trở thành một trong những doanh nghiệp dược phẩm uy tín hàng đầu Việt Nam.

65 năm qua, công ty đã xây dựng danh mục hơn 300 sản phẩm, trong đó có những thương hiệu quen thuộc như Bổ Phế Nam Hà, Thuốc xịt mũi Coldi-B, tiêu độc Nam Hà, kem bôi da trẻ em Skinbibi... Công ty hiện phân phối sản phẩm tới hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, đưa sản phẩm Việt đến nhiều thị trường tiềm năng.

Với nhiều đóng góp, doanh nghiệp được ghi nhận với nhiều giải thưởng và danh hiệu như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 5 công ty Đông dược uy tín, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam... cùng các huân chương, bằng khen của Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Nhì, Ngôi sao thuốc Việt.

Ông Hà Linh, Tổng Giám đốc Dược Nam Hà chia sẻ: "65 năm qua là hành trình của sự kiên định và bền bỉ. Chúng tôi luôn trân trọng di sản mà các thế hệ đi trước đã gây dựng, đồng thời nỗ lực để đưa công ty phát triển mạnh mẽ hơn, xứng đáng với niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng".

Khoảnh khắc gắn kết tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Dược Nam Hà. Ảnh: Dược Nam Hà

Suốt nhiều thập kỷ, Dược Nam Hà không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn đồng hành cùng người dân cả nước qua hàng loạt chương trình an sinh xã hội như những chuyến khám chữa bệnh miễn phí nơi vùng sâu vùng xa, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu, đến các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. Tính riêng ba năm gần đây, doanh nghiệp đã trao tặng hàng chục nghìn sản phẩm và phần quà đến tay những người dân khó khăn trên khắp cả nước.

Tương lai, doanh nghiệp xác định trọng tâm chiến lược là phát triển toàn diện lĩnh vực Đông dược, với mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu, phát triển (R&D), sản xuất đến phân phối.

Công ty đang đầu tư vào R&D và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm mới từ dược liệu thiên nhiên kết hợp y học hiện đại. Song song, doanh nghiệp định hướng xây dựng và vận hành nhà máy đạt chuẩn FDA-GMP, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và đẩy mạnh xuất khẩu.

Doanh nghiệp cũng kiên định với mục tiêu chuyển đổi xanh, sản xuất sạch và bền vững, ứng dụng công nghệ số trong quản trị và sản xuất để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Dược Nam Hà đặt mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối. Ảnh: Dược Nam Hà

Trong tầm nhìn dài hạn, Dược Nam Hà đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam, mở rộng hợp tác quốc tế, đưa thương hiệu vươn xa thế giới nhưng vẫn giữ vững bản sắc và giá trị cốt lõi của một thương hiệu dược Việt.

"Dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, chúng tôi luôn kiên định với tầm nhìn phát triển Hệ sinh thái y dược hoàn thiện và bền vững", Tổng Giám đốc Hà Linh nhấn mạnh. "Chúng tôi tin rằng, với nền tảng 65 năm, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo và hợp tác, công ty sẽ tiếp tục vươn xa, mang những giá trị tốt đẹp của y dược Việt đến với cộng đồng trong nước và quốc tế".

(Nguồn: Dược Nam Hà)