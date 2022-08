Hành trình 6 năm phát triển của IELTS Fighter

IELTS Fighter đã truyền cảm hứng ngôn ngữ và lan tỏa giá trị tới cộng đồng người học tiếng Anh trên cả nước thông qua nhiều hoạt động khác nhau.

IELTS Fighter thành lập năm 2016 với mục tiêu "phổ cập IELTS cho người Việt". Trải qua 6 năm phát triển, đơn vị đã có mặt tại 12 tỉnh, thành lớn trên cả nước với gần 40 cơ sở đào tạo. Đội ngũ đào tạo liên tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển mô hình học, phương pháp giảng dạy để mang đến cho học viên những trải nghiệm học tiếng Anh đầy cảm hứng, đảm bảo hiệu quả học tập, đạt mục tiêu đề ra.

Slogan "Chiến binh truyền cảm hứng" của trung tâm truyền tải thông điệp về phương châm giảng dạy xuyên suốt hành trình 6 năm qua. Đội ngũ giáo viên được coi là những người truyền cảm hứng ngôn ngữ, khơi dậy và giúp học viên nuôi dưỡng tình yêu tiếng Anh. Thầy và trò cùng nhau tạo nên những trải nghiệm học tập phong phú, học để khám phá vẻ đẹp ngôn ngữ chứ không chỉ học để đạt mục tiêu điểm số.

Phương pháp giảng dạy độc quyền RIPL ra mắt vào năm 2021 và được triển khai đồng bộ tại tất cả lớp học của IELTS Fighter. Theo đại diện trung tâm, đây là thành quả nghiên cứu của đội ngũ đào tạo, học thuật nhằm mang đến cho học viên những giờ học đầy cảm hứng, đẩy mạnh sự tương tác trong lớp học.

IELTS Fighter dạy những gì IELTS cần, không dạy tất cả những gì tiếng Anh có.

RIPL gồm 4 yếu tố: R - Refined Knowledge (tính chắt lọc kiến thức), I - Inspiration (tính truyền cảm hứng), P - Practice (tính thực hành ngôn ngữ), L - Logic (tính logic, chặt chẽ). "Để truyền cảm hứng cho học viên, người thầy cần điều phối lớp học với những hoạt động sôi nổi, biết đặt những câu hỏi phù hợp với từng đối tượng học viên giúp các bạn thêm tự tin, nhận ra giá trị bản thân, hào hứng hơn với việc học. Bên cạnh đó, giáo viên cần gợi mở để học viên tự khám phá kiến thức, từ đó khám phá ra tiềm năng của bản thân", đại diện IELTS Fighter cho biết.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện cộng đồng để kết nối, lan tỏa giá trị tới người học tiếng Anh trên cả nước, góp phần tiếp sức cho khát khao chinh phục IELTS của các bạn học sinh, sinh viên, người đi làm.

Một trong những sự kiện tiêu biểu là chuỗi chương trình IELTS Fighter Here and There tại các trường cấp hai, cấp ba, như THCS Phú La, THCS Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Huệ, THPT Kim Liên, THPT Tân Phong... Đơn vị còn đồng hành với sinh viên các trường đại học như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Hàng hải, ĐH Thương mại... thông qua các hoạt động tặng sách, tổ chức tọa đàm nhằm giao lưu, chia sẻ phương pháp học tiếng Anh hiệu quả.

Học sinh trường THCS Phú La tham gia cuộc thi Rung chuông vàng nằm trong chuỗi hoạt động IELTS Fighter Here and There.

Hoạt động thi thử miễn phí cũng thường xuyên diễn ra tại các cơ sở đào tạo của trung tâm nhằm tạo cơ hội cho người học trải nghiệm, thử sức với bài thi chuẩn quốc tế, xác định trình độ tiếng Anh của bản thân. Các bài thi thử được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn của chứng chỉ IELTS. Việc trải nghiệm bài thi có độ khó tương đương bài thi chứng chỉ quốc tế dưới áp lực thời gian giúp người học làm quen với không khí phòng thi và có định hướng tốt hơn trong việc luyện đề và chuẩn bị cho những kỳ thi thật sau này.

Đặc biệt, đơn vị đồng hành với nhiều dự án cộng đồng như Box học tiếng Anh của VnExpress, Tiếng Anh thay đổi cuộc sống của VTV2 thông qua việc chia sẻ hàng chục bài viết, video về kiến thức và phương pháp học, luyện đề chi tiết, giúp người học có thêm nguồn tham khảo đáng tin cậy trên hành trình chinh phục IELTS.

Ngày 27/7 vừa qua, IELTS Fighter tiếp tục được vinh danh Đối tác Bạch kim của IDP Việt Nam - đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt Nam. Trên hành trình 6 năm phát triển, IELTS Fighter đã tích cực trong các hoạt động hợp tác với IDP Việt Nam thông qua việc thường xuyên tổ chức các kỳ thi thử miễn phí và các sự kiện hữu ích tại các trường THPT, đại học, giúp người học trang bị thêm hiểu biết, kỹ năng trên hành trình theo đuổi chứng chỉ IELTS.

Đây là lần thứ tư IELTS Fighter được vinh danh là Đối tác Bạch kim của IDP Việt Nam.

Chị Lê Muôn Xuân, Giám đốc bộ phận IELTS IDP Việt Nam chia sẻ: "Trong 5 năm hợp tác, chúng tôi luôn đánh giá cao chất lượng giảng dạy của IELTS Fighter. Hai bên đã cùng tổ chức nhiều buổi thi thử, workshop với sự tham dự của các chuyên gia, giúp người học có thêm nguồn tham khảo để tự tin bước vào kỳ thi IELTS".

Trên chặng đường sắp tới, IELTS Fighter sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống cơ sở đào tạo, đồng thời nỗ lực phát triển mô hình học, phương pháp giảng dạy để nâng cao trải nghiệm học tập, giúp người học vững vàng đi tới đích, vì mục tiêu "giúp một triệu người Việt đạt 6.5 IELTS".

Mỹ Linh (Ảnh: IELTS Fighter)