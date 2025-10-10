Hành trình 6 năm gây dựng niềm tin của BEST Express

BEST Express từng bước gây dựng niềm tin với hàng chục nghìn shop online trên toàn quốc và trở thành bệ đỡ giúp hàng trăm đối tác nhượng quyền làm chủ, làm giàu tại quê hương.

Đối tác của hơn 30.000 shop online toàn quốc

Tính đến tháng 9, BEST Express đang cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho hơn 30.000 shop online toàn quốc. Với mạng lưới dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh thành cùng hạ tầng công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, BEST đã củng cố chất lượng dịch vụ, tối ưu thời gian giao nhận, giúp các nhà bán hàng trực tuyến nâng cao tỷ lệ giao hàng thành công và gia tăng lượt tái mua của khách hàng.

BEST Express đang kỷ niệm 6 năm hoạt động tại Việt Nam. Ảnh: BEST Express

Từ khi đặt chân vào thị trường Việt Nam năm 2019, đơn vị cho biết đã kiên định với triết lý "phát triển hạ tầng logistics đi trước". Đến nay, công suất xử lý đơn hàng mỗi ngày đạt 1,8 triệu kiện, với 39 trung tâm phân loại tự động có tổng diện tích hơn 100.000 m2. Các trung tâm này được bố trí chiến lược trên toàn quốc, vận hành bởi đội ngũ hàng nghìn công nhân và kỹ sư nhằm đảm bảo hàng hóa xử lý chính xác, liền mạch.

Nhờ áp dụng công nghệ tự động hóa, hiệu suất phân loại tăng gấp 4 lần, độ chính xác đạt 99,9%, và tỷ lệ hư hỏng dưới 0,01%, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác.

Song song, BEST Express liên tục cải tiến quy trình vận hành và cập nhật công nghệ mới. Từ đầu năm 2025, doanh nghiệp đã triển khai ba cải tiến trọng tâm gồm chuẩn hóa quy trình, số hóa hệ thống, và đào tạo chuyên nghiệp toàn diện cho đội ngũ vận hành. Nhờ vậy, thời gian xử lý mỗi đơn hàng rút ngắn 2-3 giờ so với đầu năm, tỷ lệ giao hàng đúng hẹn tăng 15%, tổng lượng đơn tăng 20% so với cùng kỳ 2024.

Chủ bưu cục nhượng quyền BEST Express Ba Vì (Hà Nội) chia sẻ bí quyết quản lý cùng lúc nhiều bưu cục với 130 nhân viên và hàng chục xe tải. Ảnh: BEST Express

Ông Gavin Lu chia sẻ, trong giai đoạn sắp tới, BEST sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng, mở rộng quy mô kho bãi, phương tiện, và hoàn thiện mạng lưới logistics toàn quốc, tạo nền tảng vững chắc giúp các đối tác nhượng quyền vận hành hiệu quả hơn. Dự kiến, đến cuối năm 2025, số lượng bưu cục nhượng quyền sẽ vượt mốc 1.000, giúp mạng lưới kết nối ngày càng chặt chẽ, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng cuối cùng.

Sau 6 năm hoạt động tại Việt Nam, BEST Express ghi dấu với chất lượng dịch vụ, năng lực công nghệ và cam kết đồng hành cùng đối tác, khách hàng. Doanh nghiệp tập trung tối ưu hạ tầng, nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng mô hình hợp tác, hướng đến xây dựng hệ sinh thái logistics bền vững, giao hàng kịp thời và tạo cơ hội phát triển cho đối tác.

Với tầm nhìn trở thành điểm tựa tin cậy cho nhà bán hàng và đối tác nhượng quyền, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ và giá trị đồng hành tại thị trường Việt Nam.

Thế Đan