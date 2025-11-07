Hành trình 5 năm phát triển của Hiệp hội Cửa Việt Nam

Hiệp hội Cửa Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu khóa II, điểm lại các dấu ấn sau 5 năm thành lập, nêu hướng phát triển mới cho doanh nghiệp ngành cửa, ngày 28/10.

Sự kiện có hơn 300 đại biểu là đại diện các Chi hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị thành viên... Mở đầu, ông Ngô Quốc Huân, Chủ tịch hiệp hội điểm lại những dấu mốc đáng chú ý trong chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của tổ chức cùng kế hoạch tại Đại hội khóa II (2025-2030).

Thành lập ngày 17/10/2020, HHCVN ra đời trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nhưng vẫn nhanh chóng định vị vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cửa, nhôm, kính và phụ kiện tại Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu khóa II của hiệp hội. Ảnh: HHCVN

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2020-2025), Hiệp hội thành lập 19 chi hội ở ba miền, quy tụ gần 20.000 hội viên. Mạng lưới này giúp các doanh nghiệp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thương mại và cùng phát triển thị trường. Một trong những hoạt động nổi bật là Triển lãm Quốc tế Ngành Cửa Việt Nam (VNDA Expo). VNDA Expo là sự kiện thường niên, quy tụ hàng trăm thương hiệu, góp phần đưa sản phẩm cửa Việt Nam vươn ra khu vực.

Khách mời phát biểu tại Đại hội đại biểu Hiệp Hội Cửa Việt Nam khóa II nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HHCVN

Song song với hoạt động chuyên môn, Hiệp hội cũng chú trọng các chương trình cộng đồng. Trong 5 năm qua, các chi hội và hội viên đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, đóng góp Qũy Vaccine phòng chống Covid-19, xây dựng nhà tình nghĩa, tài trợ điểm trường vùng cao tại Quảng Trị, Hà Giang và tham gia dự án tái thiết Làng Nủ - Nậm Tông. Theo đơn vị, những chương trình này thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành cửa.

Theo đại diện hiệp hội, sau 5 năm hoạt động, tổ chức trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp mà còn góp phần định hình tiêu chuẩn, nâng cao vị thế sản phẩm cửa Việt Nam trên thị trường. Bước sang nhiệm kỳ mới, hiệp hội tiếp tục mục tiêu kiến tạo giá trị, thúc đẩy phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu cửa Việt trên bản đồ khu vực.

Thời gian tới, HHCVN đặt mục tiêu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, đóng góp xây dựng chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật ngành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

