Năm 2024 đánh dấu cột mốc doanh số mới cho dòng Toyota hybrid với 5.350 chiếc bán ra, tăng gấp đôi so với năm 2023, cho thấy sự đón nhận ngày càng tích cực của người dùng Việt đối với dòng xe này, góp phần giúp Toyota là hãng xe con nước ngoài bán nhiều nhất Việt Nam, với doanh số tích lũy năm đạt 66.576 chiếc. Ngoài những giá trị cốt lõi từ thương hiệu Toyota, một trong những lý do quan trọng khiến dòng xe này được ưa chuộng là bởi công nghệ hybrid tự sạc điện.

Nửa năm sau khi ra mắt, hãng Nhật bán ra 1.465 chiếc Corolla Cross phiên bản 1.8HEV, góp phần giúp mẫu xe này thường xuyên vào top bán chạy nhất thị trường, dẫn đầu trong phân khúc crossover hạng C. Doanh số bán phiên bản hybrid chiếm 12% trong tổng số gần 18.500 chiếc Corolla Cross bán ra tại Việt Nam năm 2021, vượt xa mục tiêu mà hãng đặt kỳ vọng ban đầu. Theo công bố từ hãng, doanh số cộng dồn của dòng xe Toyota hybrid từ 2020 đến hết 2023 là 8.474 chiếc, dẫn đầu trong nhóm xe này tại thị trường Việt Nam.

Tháng 1/2025, dòng xe Toyota hybrid có khởi đầu thuận lợi với 565 chiếc đến tay người dùng, tăng 504% so với cùng kỳ năm trước. Khác với loại thuần điện cần trạm sạc, dòng xe này của Toyota không thay đổi thói quen lái xe của người dùng, trong khi tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải đáng kể so với xe động cơ đốt trong truyền thống. Đại diện hãng cho biết, xét về yếu tố tiêu hao nhiên liệu, công nghệ hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu trên 50% so với xe sử dụng nhiên liệu xăng. Điều này giúp người dùng giảm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời góp phần giảm phát thải khí CO2 ra môi trường.

Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng của xe hybrid cũng là một điểm cộng. Theo Toyota, xe hybrid có chi phí bảo dưỡng gần như tương đương với xe chạy xăng truyền thống, sự khác biệt là một chi tiết lọc gió làm mát hệ thống pin cần vệ sinh, thay thế định kỳ. Hệ thống pin hybrid của Toyota cũng có độ bền cao, được thị trường kiểm chứng trong gần 5 năm qua. Với riêng bộ pin, hãng Nhật Bản đưa chính sách bảo hành đến 5 năm hoặc 150.000 km với Yaris Cross hybrid và 7 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) với các mẫu hybrid còn lại, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.