Từ năm 1990 đến nay PV Gas ghi dấu ấn vào bản đồ năng lượng Việt Nam bằng nhiều bước ngoặt chuyển mình. Hành trình này không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là sứ mệnh: bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch, góp phần xây dựng một Việt Nam bền vững.

Ngày 20/9/1990, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu, với tên gọi ban đầu là "Công ty Khí đốt". Từ những ngày đầu, doanh nghiệp được giao trọng trách thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tồn trữ, chế biến và kinh doanh khí. Đây là bước đi chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nền móng cho một ngành công nghiệp mới mẻ nhưng đầy tiềm năng. Ngày 26/4/1995, khí từ mỏ Bạch Hổ được đưa lên bờ, trở thành nhiên liệu cho Nhà máy điện Bà Rịa phát điện, bắt đầu hành trình của ngành khí Việt Nam. Thành công này không chỉ chấm dứt tình trạng đốt bỏ lãng phí ngoài khơi, mà còn đánh dấu bước chuyển mình của ngành năng lượng Việt Nam, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn năng lượng và củng cố nền tảng an ninh năng lượng quốc gia. Những năm sau đó, PV Gas liên tục có những dấu mốc quan trọng: hoàn thành Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố và kho chứa – cảng xuất sản phẩm lỏng (năm 1998). Đây là dự án xử lý khí đầu tiên do Việt Nam tự đầu tư, xây dựng và vận hành, mang ý nghĩa về kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Tháng 5/1999, LPG và condensate lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Sự kiện giúp PV Gas đáp ứng phần lớn nhu cầu LPG trong nước với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh, thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu trước đó. "Cột mốc này giúp Việt Nam tự chủ năng lượng khí, góp phần giảm nhập siêu, thúc đẩy công nghiệp hóa và nâng cao đời sống người dân", đại diện PV Gas nói.

Những năm 2000, PV GAS bứt phá với hàng loạt dự án trọng điểm, mở rộng nguồn cung trên khắp cả nước. Các dòng khí từ bể Nam Côn Sơn (2002) và Lô PM3 - Cà Mau (2007) đã tạo động lực phát triển cho các trung tâm công nghiệp lớn ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Từ đây, các trung tâm điện lực như Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch... ra đời, không chỉ góp phần cung cấp năng lượng cho khu vực mà còn tạo động lực cho công nghiệp chế biến sâu, từ hóa dầu đến sản xuất phân bón, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người dân miền Nam. Cùng với đó, việc chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ - công ty con (2007) giúp công ty nâng cao năng lực điều hành, chuyên nghiệp hóa hoạt động, mở rộng quy mô và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.





Những năm 2010, PV Gas tái cấu trúc để hội nhập và vươn tầm. Tháng 5/2011, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động, trở thành Công ty Cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 18.950 tỷ đồng. Chỉ một năm sau, tháng 5/2012, cổ phiếu GAS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Đại diện công ty cho biết, gần 1,9 tỷ cổ phiếu GAS được đưa lên sàn, đánh dấu sự kiện IPO lớn nhất ngành năng lượng Việt Nam thời điểm đó. Đây không chỉ là thành tựu tài chính, mà còn là bước chuyển mình về quản trị và minh bạch doanh nghiệp, khẳng định vị thế của PV Gas trong cộng đồng đầu tư trong nước và quốc tế. Tháng 8/2015, công ty khai thác mỏ Hàm Rồng – Thái Bình (Lô 102-106, bể Sông Hồng), mở rộng bản đồ khí Việt Nam ra miền Bắc. Chỉ 4 tháng sau, Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 đi vào hoạt động, dẫn dòng khí đầu tiên từ mỏ Đại Hùng vào bờ thông qua đường ống Bạch Hổ – Dinh Cố. Năm 2016, PV Gas tăng vốn điều lệ lên 19.139 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho các chiến lược phát triển dài hạn, thúc đẩy công ty chuyển dịch năng lượng sạch.

Giai đoạn gần đây, PV GAS đã có bước chuyển mình chiến lược sang chế biến sâu và đa dạng hóa nguồn cung, sẵn sàng hội nhập chuỗi năng lượng toàn cầu. Tháng 5/2018, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau) đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến mới trong việc gia tăng giá trị tài nguyên khí nội địa. GPP Cà Mau cung cấp mỗi năm khoảng 200.000 tấn LPG và 12.000 tấn condensate, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, đồng thời hoàn thiện "mảnh ghép cuối cùng" của cụm công nghiệp khí – điện – đạm Cà Mau, biểu tượng cho sự tự chủ năng lượng vùng Tây Nam Bộ.

Năm 2023, Kho cảng LNG Thị Vải đi vào hoạt động với sức chứa 180.000 m3 và công suất giai đoạn 1 đạt 1 triệu tấn/năm, đưa Việt Nam gia nhập bản đồ LNG thế giới, mở ra cánh cửa nhập khẩu năng lượng sạch. Dự án này cũng giúp PV Gas cung cấp LNG cho các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 – những nhà máy điện LNG đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu cột mốc chiến lược trong tiến trình đa dạng hóa nguồn năng lượng quốc gia, giúp Việt Nam chính thức gia nhập bản đồ LNG thế giới. Năm 2024, doanh nghiệp lập kỷ lục doanh thu gần 130.000 tỷ đồng, con số cao nhất trong lịch sử 35 năm, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 23.427 tỷ đồng. Sau 35 năm phát triển, PV Gas hoàn thiện hệ thống hạ tầng khí - LNG trải dài từ Bắc chí Nam, đồng thời tiên phong trong hành trình chuyển dịch năng lượng hướng tới phát thải ròng bằng "0". Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ dòng khí Bạch Hổ đầu tiên đến kho LNG Thị Vải – biểu tượng của năng lượng hiện đại, PV Gas không ngừng tiến bước với ngành năng lượng Việt Nam. Mỗi bước đi, mỗi công trình đều mang trong mình tinh thần "tiên phong - hiệu quả - bền vững", góp phần đưa năng lượng Việt Nam hội nhập với thế giới.