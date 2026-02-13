Hành trình 30 năm chuyển mình của Vietravel









Năm 1995, Vietravel ra đời, đúng lúc đất nước bắt đầu mở cửa. "Trong làng du lịch khi đó, chúng tôi rất nhỏ bé", ông Nguyễn Quốc Kỳ nhớ lai. Thị trường đã có nhiều doanh nghiệp lâu năm, nguồn lực dồi dào, trong khi Vietravel chỉ có vài gương mặt trẻ, một văn phòng nhỏ và nguồn vốn ít ỏi. Với ông Kỳ , bài toán khi đó không phải "làm lớn" ngay, mà là gây dựng uy tín từ những việc nhỏ nhất, để khách quay lại và đối tác dám đặt niềm tin.

Từ những ngày đầu, Vietravel được định vị không chỉ đơn thuần bán tour, mà là nơi đặt những chuẩn mực đầu tiên cho cách làm du lịch bài bản. Theo ông, trong bối cảnh thị trường mới mở, điều quan trọng nhất không phải quy mô, mà là kỷ luật nghề nghiệp, chữ tín và chất lượng tổ chức. Hành trình phát triển của Vietravel không hề bằng phẳng. Khủng hoảng tài chính châu Á 1997 khiến các doanh nghiệp du lịch lao đao, kế hoạch phải liên tục điều chỉnh. Đầu những năm 2000, dịch cúm SARS khiến khách e dè xuất ngoại. Giai đoạn 2008-2012, suy thoái kinh tế toàn cầu làm nhu cầu du lịch thắt lại. Mỗi một biến cố là một phép thử với doanh nghiệp còn đang trên đường lớn lên. Cao trào là đại dịch Covid-19. Năm 2020-2021, khi các đường bay quốc tế đóng lại, máy bay nằm im trên đường băng, gần như toàn bộ doanh thu du lịch chỉ là một bảng trắng. "Suốt gần một năm đại dịch, chúng tôi nhìn bảng doanh thu mà thấy như một mảng màu trống rỗng", ông Kỳ nói. Với một doanh nghiệp sống bằng sự di chuyển, vui chơi, tham quan của người dân, đó không chỉ là cú sốc tài chính, mà còn là một sự khủng hoảng về chiến lược.

Trong giai đoạn ấy, Vietravel phải vừa tiết giảm, vừa xoay xở nguồn lực, đồng thời cố gắng giữ những lớp nhân sự chủ chốt để không hụt hơi khi thị trường quay lại. "Điều chúng tôi day dứt nhất là nếu mất nhân sự, khi thị trường hồi phục sẽ không thể bật lại", ông nói. Để thích ứng, doanh nghiệp chuyển hoạt động sang không gian số, duy trì các kênh truyền thông, đồng thời tham gia nhiều chương trình hỗ trợ tuyến đầu, học sinh vùng lũ, người yếu thế. Vị chủ tịch Vietravel rất thích một từ tiếng Nga là "Burevestnik" (Буревестник), nghĩa là con chim bay vượt qua bão. Ông ví Vietravel như một con chim như thế: cứ mỗi vài năm, khủng hoảng lại ập đến, nhưng thay vì gãy cánh, con chim buộc phải bay cao hơn, tìm đường thoát qua lớp gió xoáy. "Có những giai đoạn không ai muốn gặp lại lần thứ hai. Nhưng nếu có thêm một cơn bão nữa, tôi tin Vietravel vẫn đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để vượt qua".

Nhìn lại 10 năm đầu, Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng quyết định mang tính "sinh tử" của Vietravel không nằm ở việc mở rộng nhanh, mà ở lựa chọn giữ cho guồng máy chạy liên tục. Trong bối cảnh thị trường còn sơ khai, nguồn lực hạn chế, ưu tiên lớn nhất khi đó là duy trì dòng việc và dòng tiền đủ để tổ chức vận hành. Ba mươi năm sau, Vietravel đã đi rất xa. Từ vài nhân sự, vài triệu đồng vốn, doanh nghiệp trở thành hệ sinh thái du lịch - dịch vụ - thương mại quy mô, hiện diện ở nhiều thị trường. Khi nhìn lại cột mốc 30 năm, vị chủ tịch Vietravel đúc kết trong hai từ: tự hào và trách nhiệm. "Tự hào là bệ đỡ. Còn trách nhiệm là con đường chúng ta phải đi tiếp".

Cũng từ tầm nhìn này, Vietravel tái cấu trúc đúng lúc thị trường du lịch đang hồi phục, nhu cầu đi lại tăng mạnh và thương hiệu đã đứng vững ở nhóm dẫn đầu. Theo ông Kỳ, đợt tái cấu trúc sẽ giúp doanh nghiệp đón đầu được nhu cầu xã hội. Đời sống người dân thay đổi nhanh, chuẩn tiêu dùng ngày càng cao. Du khách hôm nay không chỉ mua tour, họ tìm kiếm trải nghiệm văn hóa, môi trường xanh sạch trong mỗi chuyến đi. "Nếu không đi trước được, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ phù hợp cho khách hàng", ông Nguyễn Quốc Kỳ bộc bạch. Ngoài ra, tái cấu trúc là cách doanh nghiệp chủ động chuẩn bị "vượt bão". Theo ông Kỳ, trung bình 6-7 năm, Vietravel lại đối mặt một sóng gió mới và mỗi đợt sau đều sâu, rộng, tác động mạnh hơn. Nếu không chủ động chuẩn bị, "con chim vượt bão" có thể không kịp chỉnh lại quỹ đạo cho lần gió tới.

Kế hoạch chuyển đổi cho giai đoạn 2025-2035 của Vietravel là chọn tinh gọn mô hình, nâng năng lực vận hành, mở rộng hệ sinh thái theo chiều sâu. Trọng tâm là ba trụ cột gồm: số hoá, tuần hoàn và xanh. Thứ nhất, doanh nghiệp số. Vietravel muốn chuyển mình từ doanh nghiệp tổ chức tour truyền thống sang doanh nghiệp số, dùng dữ liệu và công nghệ để hiểu rõ từng nhóm khách, cá nhân hóa lịch trình, rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và hành trình. Thứ hai, doanh nghiệp tuần hoàn, kết nối sâu rộng. Công ty xây dựng nền tảng kết nối với các đối tác dịch vụ, điểm đến, hãng vận chuyển, nhà hàng, khách sạn... để hình thành một hệ sinh thái tuần hoàn. Mục tiêu là giúp khách tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, đầy đủ và thuận tiện hơn, nhưng vẫn giữ được sự nhân văn trong từng trải nghiệm. Thứ ba, doanh nghiệp xanh. Những chiến dịch như Vietravel Green, "du lịch không xả rác", mỗi du khách trồng một cây xanh ở điểm đến, chương trình Light for Life hỗ trợ mổ mắt cho người nghèo, học bổng cho sinh viên khó khăn... cho thấy doanh nghiệp đã sớm đi theo hướng kinh doanh gắn với trách nhiệm môi trường và cộng đồng. Trong giai đoạn mới, "xanh hóa" sẽ trở thành chuẩn mực trong thiết kế sản phẩm và vận hành.

Với ông Nguyễn Quốc Kỳ, giai đoạn 2025 - 2035 không chỉ là kế hoạch phát triển mà là hành trình trưởng thành của Vietravel sau 30 năm.

Sự thay đổi của Vietravel trước hết được đánh dấu bằng bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo mới được thiết kế lại với những đường nét chắc gọn hơn, phù hợp với môi trường số và các nền tảng hiển thị đa dạng. Tuy vậy, hình ảnh Mặt trời - biểu tượng đã song hành với Vietravel từ ngày đầu vẫn được giữ lại.

Trong bộ nhận diện mới của doanh nghiệp, mặt trời được cách điệu thành dấu chấm trên chữ "i", như một mặt trời đang bay lên phía trên tên gọi Vietravel. Theo Chủ tịch công ty, Mặt trời là biểu tượng của sự sống, của khát vọng, của năng lượng cháy bỏng. Đặt mặt trời ở vị trí đó, Vietravel muốn gửi đi thông điệp về một hành trình đang đi lên, luôn chuyển động, luôn hướng tới phía trước.

Hình ảnh này cũng gắn liền với triết lý thương hiệu mới "Your Journey - Your Value" (Kiến tạo giá trị sống). Với Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ, mỗi chuyến đi không chỉ là vài ngày rời nhà đến một vùng đất khác. Đó là cơ hội để con người tiếp xúc văn hóa bản địa, mở rộng nhận thức, tích lũy năng lượng sống và thậm chí điều chỉnh cả cách họ nhìn về chính mình.

"Chuyến đi của khách chính là giá trị mà họ mang về", ông nói. Công việc của Vietravel, vì vậy, không dừng ở việc bán tour, đặt vé, sắp xếp phòng khách sạn. Nhiệm vụ là tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ, an toàn, nhân văn, để khi khách trở về, họ mang theo niềm vui, hiểu biết mới, câu chuyện mới, những thứ không đo được bằng con số nhưng có thể thay đổi một đời sống. Với ba trụ cột mới, Vietravel muốn trở thành nhà kiến tạo giá trị sống cho khách hàng, chứ không chỉ là đơn vị tổ chức chuyến đi.

Với ông Kỳ, ba mươi năm qua, doanh nghiệp đã lớn lên từ những thử thách. Ba mươi năm tới, Vietravel muốn đi xa hơn bằng cách chủ động dịch chuyển quỹ đạo của chính mình, không rời bỏ di sản cũ, nhưng nâng nó lên một tầm cao mới, góp phần tạo dựng những giá trị sống bền vững cho cộng đồng và cho ngành du lịch Việt Nam.

