Hành trình 3 năm xây dựng hệ sinh thái số của Be Group

Ứng dụng Be ngày càng mở rộng hệ sinh thái số đa dạng như gọi xe, giao hàng, bảo hiểm, mua vé máy bay, ngân hàng số…

Hành trình 600 triệu km

Tròn 3 năm trước, những chuyến xe đầu tiên của Be bắt đầu lăn bánh tại Hà Nội và TP HCM, vào tháng 12/2018. Thời điểm đó, không ít người nghi ngờ về khả năng thành công của một ứng dụng gọi xe thuần Việt, khi mà các doanh nghiệp ngoại với nguồn lực khổng lồ đang đốt tiền để thu hút cả khách hàng và tài xế.

Be nhanh chóng vươn mình với hướng đi riêng, tập trung vào xây dựng đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường nội địa cùng sứ mệnh giúp xã hội có sự nhìn nhận xứng đáng với nghề tài xế công nghệ.

Be nhanh chóng mở rộng thị trường ra nhiều địa phương trên toàn quốc. Ảnh: BK

Ngay trong những tháng đầu tiên sau khi lăn bánh, Be lập tức triển khai các chương trình phúc lợi beCare cho tài xế với nhiều quyền lợi về tập huấn, đào tạo, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cho tài xế. Song song đó, Be cũng thành lập học viện beAcademy và beCommunity để hỗ trợ, đồng hành cùng các bác tài.

"Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, được đào tạo và chăm sóc tốt được coi là yếu tố tạo nên sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ của Be, là tiền đề để Be nhanh chóng mở rộng thị trường ra các tỉnh thành khác trong cả nước", đại diện hãng chia sẻ.

Chưa đầy một năm sau khi ra đời, Be đã vươn lên đứng vị trí thứ 2 về thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo nghiên cứu của ABI Research. Vị trí này được giữ vững qua 2 năm đại dịch.

600 triệu km là đoạn đường Be đã lăn bánh sau 3 năm. Ảnh: Be Group

Hiện Be có mặt ở 28 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, phục vụ hơn 10 triệu khách hàng, với 300.000 tài xế đồng hành để hoàn thành 110 triệu chuyến xe. Theo một thống kê của công ty, nếu ghép các chuyến xe mà tài xế Be đã hoàn thành, sẽ hình thành một con đường dài 600 triệu km, gấp 4 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời (149,6km).

Thích ứng với đại dịch

Sau năm đầu tiên vận hành, tân binh thuần Việt trên thị trường gọi xe đối diện thử thách lớn khi dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm 2020.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vận tải chật vật để tồn tại qua đại dịch, đặc biệt trong năm 2021 khi nhiều tỉnh, thành giãn cách xã hội trong thời gian dài, Be chuyển mình với thế mạnh linh hoạt của một công ty công nghệ, "người Việt hiểu người Việt".

Bên cạnh gọi xe, giao hàng, khách hàng có thể tiếp cận nhiều dịch vụ trên ứng dụng Be như đi chợ hộ, nạp data di động, mua vé máy bay, bảo hiểm... hay kết nối với ngân hàng số Cake by VPBank. Ảnh: Be Group

Ra mắt ngay từ những tháng đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, dịch vụ "be Đi chợ" trở nên quen thuộc với người dùng trong những tháng giãn cách xã hội. Nhờ đón đầu xu hướng, Be trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đi chợ hộ mà nhiều người lựa chọn trong mùa dịch.

Be triển khai dịch vụ "Be đi chợ" giữa đại dịch. Ảnh: Be Group

Song song đó, đội ngũ của Be tiếp tục phát triển nhiều tính năng đúng nhu cầu người dùng trong giai đoạn dịch bệnh như giao hàng nhiều điểm đến trong một đơn hàng, giao nhiều đơn hàng cùng lúc..., cung cấp các dịch vụ viễn thông (nạp tiền điện thoại, nạp data 3G, 4G), bán bảo hiểm tai nạn dân sự bắt buộc cho ôtô, xe máy... Đặc biệt là hợp tác cùng VPBank ra mắt ngân hàng số Cake by VPBank.

Mới đây nhất, Be Group vừa công bố hợp tác cùng Shopee trong chiến lược mở rộng trải nghiệm dịch vụ trên sàn thương mại điện tử và phương án thanh toán linh hoạt.

Sự hợp tác giữa Shopee và Be Group nắm bắt xu hướng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử cũng như vận tải công nghệ của Việt Nam. Ảnh: Be Group

Với tinh thần vì cộng đồng, Be đồng hành cùng TP HCM và Hà Nội thực hiện chiến dịch quy mô lớn "Thành phố gọi, Be sẵn sàng", trở thành kênh tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ an sinh của người dân trong đại dịch.

Với 500 nhân viên và tài xế, gần 1.000 chuyến xe vận chuyển mẫu xét nghiệm, 2.000 chuyến xe hỗ trợ các đội nhóm tình nguyện, 60.000 yêu cầu hỗ trợ lương thực mùa dịch đã được đội ngũ của Be tiếp nhận và phối hợp xử lý thành công.

Ngân hàng số với 1 triệu người dùng

Cuối năm 2021, số lượng khách hàng sử dụng ngân hàng số Cake by VPBank cán mốc một triệu, chỉ sau 11 tháng hoạt động.

Với lợi thế là ngân hàng số tiếp cận hệ sinh thái khách hàng, tài xế công nghệ đông đảo của Be, Cake đã nhanh chóng thu hút người dùng với hàng loạt tính năng tiện dụng phục vụ nhu cầu tài chính hàng ngày như thanh toán hoá đơn, dịch vụ viễn thông, chuyển khoản không mất phí, gửi tiết kiệm lãi suất cao.

Đại dịch ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội nhưng cũng tạo ra những thói quen mới, thúc đẩy chuyển đổi số. Hệ sinh thái công nghệ của Be phục vụ người dùng trong nhiều hoạt động từ đi lại, giao hàng, mua sắm, thanh toán.

"Đội ngũ tài xế Be được đào tạo bài bản chuyên nghiệp kĩ lưỡng, hành xử văn minh, ân cần để mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất, tạo sự yên tâm cho mỗi khách hàng trên từng chuyến xe và dịch vụ. Đồng thời chúng tôi đang tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ sinh thái số của Be ngày càng được hoàn thiện về sản phẩm, trải nghiệm nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng Be sẽ dần trở thành một nền tảng công nghệ không thể thiếu của người Việt trong đời sống hàng ngày", CEO Be Group, bà Vũ Hoàng Yến, chia sẻ về kế hoạch tương lai khi Be vừa tròn 3 tuổi.

Phong Vân