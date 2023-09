Hành trình 27 năm gắn bó với âm nhạc của Việt Thương Music

Khởi nguồn từ Trường Suối Nhạc năm 1996, hiện Việt Thương Music hiện có gần 100 cửa hàng nhạc cụ, trường nhạc và đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Cách đây 27 năm, Trường Suối Nhạc ra đời bởi những con người cùng chung lòng nhiệt huyết, tình yêu và mong muốn xây dựng chiếc cầu nối giữa những trái tim yêu âm nhạc.

Năm 2012, đơn vị tái cấu trúc hệ thống và sử dụng thương hiệu Việt Thương Music cho toàn hệ thống. Bên cạnh đó là những cột mốc đáng nhớ khi hợp tác với nhiều thương hiệu nhạc cụ danh tiếng thế giới như hợp tác với Casio và Kawai Nhật Bản năm 1996, phân phối Roland năm 2006, phân phối Steinway & Sons và Fender năm 2007. Ngoài ra còn có các thương hiệu như Boston, Essex, Samick, Taylor, Tanglewood, Takamine, Pearl...

Showroom hội tụ nhiều thương hiệu nhạc cụ nổi tiếng trên thế giới.

Từ năm 2013, hệ thống trường nhạc Việt Thương Music School còn là đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế London College of Music (LCM) thuộc University of West London tại Việt Nam; đồng thời là đơn vị giảng dạy âm nhạc mầm non theo chương trình Kawai và Music For Little Mozarts.

Trải qua nhiều khó khăn khi là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành mang đến khách hàng nhạc cụ chất lượng và vấp phải nhiều sự cạnh tranh, đội ngũ nhân sự của hệ thống đã từng bước nỗ lực để có thành công như ngày hôm nay.

Khai trương Việt Thương Music Flagship Store.

Đặc biệt, trong tháng 8, hệ thống này đã khai trương Việt Thương Music Flagship Store đầu tiên tại tầng 6, Trung tâm thương mại Crescent Mall, TP HCM. "Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình gần 30 năm khẳng định vị thế là nhà phân phối nhạc cụ hàng đầu Việt Nam", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Cũng theo vị đại diện này, doanh nghiệp luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh, mỗi sản phẩm đều mang giá trị của tình yêu âm nhạc từ đó hướng đến các thành tựu mới.

"Hy vọng Việt Thương Music sẽ ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy cho những người yêu nhạc, hướng đến mục tiêu 200 cửa hàng nhạc cụ và trường nhạc trên toàn quốc trong tương lai không xa", vị đại diện chia sẻ.

Góc trưng bày một số sản phẩm piano tại showroom Việt Thương Music.

Nhân dịp sinh nhật 27 năm, thương hiệu mang đến nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn như giảm giá đến 27 triệu đồng; freeship vận chuyển nội thành (TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng). Chương trình áp dụng từ nay đến 30/9.

