Hành trình 25 năm phát triển của An Lập Phát

Nguyễn Phượng - Thái Hưng

Với thông điệp mới - "Tạo hình chất sống", An Lập Phát đang hướng đến tối đa hóa sự đóng góp của nhôm cho một xã hội phát triển bền vững. Để hoàn thành mục tiêu, mọi hoạt động của công ty đều xoay quanh 3 giá trị cốt lõi: chất lượng - đổi mới - bền vững. Trên hành trình chinh phục mới, An Lập Phát đặt ra tầm nhìn là thương hiệu Việt tiên phong nâng tầm giá trị của nhôm, dẫn đầu thị trường về các giải pháp ứng dụng nhôm trong cuộc sống an cư - lập nghiệp - phát triển.

