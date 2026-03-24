Hành trình 23 năm Toyota Vios đồng hành người Việt

Toyota Vios là cái tên hiếm hoi ở Việt Nam có thể duy trì sức ảnh hưởng trong hàng chục năm qua, kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2003. Ngoại trừ một vài thời điểm ngắn hạn, mẫu sedan cỡ B của Toyota duy trì phong độ ổn định, bất chấp thị trường trải qua thăng trầm, hay xu hướng lên ngôi của các dòng xe gầm cao. Ở mỗi bảng xếp hạng xe bán chạy nhất mỗi quý hay cả năm, Vios gần như là cái tên luôn thường trực.

Kết thúc năm ngoái, phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam đạt doanh số 38.939 chiếc, dẫn đầu doanh số là Toyota Vios với 13.424 xe đến tay người dùng. Doanh số Vios trong năm 2025 duy trì đều đặn mỗi tháng, từ tháng 5 đến tháng 12 luôn bán hơn 1.000 xe mỗi tháng, riêng tháng 12 cuối năm đạt doanh số 1.927 xe, mức cao nhất trong năm. So sánh với các đối thủ, Vios dẫn đầu phân khúc 8 trong 12 tháng, cho thấy mẫu xe này vẫn là lựa chọn ưu tiên của người dùng.

Toyota Vios phiên bản mới nhất tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Theo các chuyên gia, Vios tổng hòa được những yếu tố cơ bản cho khách hàng phổ thông mua xe lần đầu, đó là độ bền và sự thực dụng được kiểm chứng hàng chục năm qua trên thị trường.

Toyota là một trong những hãng nổi danh của ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản về khả năng tạo ra một mẫu xe bền bỉ theo thời gian. Với những khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, ưu điểm này của Vios giúp chiếc xe được xem là lựa chọn an toàn, bởi không tài xế taxi nào muốn công việc bị gián đoạn bởi những hư hỏng bất ngờ từ chiếc xe được xem như "cần câu cơm".

Anh Lê Việt Tùng, chủ xe Vios 1.5G CVT đời 2025 cho biết, lý do anh chọn mua Vios bởi mẫu xe này bền bỉ, tiện dụng, không mất nhiều thời gian để chăm sóc, sửa chữa xe. "Việc gặp những lỗi vặt trong quá trình sử dụng sẽ rất bất tiện, khiến người dùng mất nhiều thời gian và chi phí. Các chức năng trên Vios cũng vừa đủ, đáp ứng tốt nhu cầu của bản thân tôi. Việc đầu tư vào trang bị ít sử dụng sẽ rất lãng phí", anh nói.

Điểm nhấn không gian nội thất Toyota Vios. Ảnh: TMV

Theo Toyota Việt Nam, Vios có tỷ lệ trượt giá khoảng 37% sau 5 năm sử dụng, hoặc quãng đường 100.000 km. Giá trị bán lại cũng là một trong những yếu tố then chốt, khiến nhiều người dùng cân nhắc bài toán tài chính trước khi quyết định nâng cấp các dòng xe cao hơn. Ngoài ra, Toyota có hệ thống hơn 80 đại lý, trạm dịch vụ ủy quyền toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa trong suốt quá trình sử dụng.

Ở phiên bản hiện tại, Toyota Việt Nam phân phối Vios với ba phiên bản: 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT. Ba phiên bản thể hiện cách tiếp cận của hãng với từng nhu cầu của người dùng, từ cá nhân, gia đình trẻ đến các doanh nghiệp vận tải. Xe có 7 tùy chọn màu sắc, bao gồm màu trắng ngọc trai cao cấp của hãng.

Người dùng và Toyota Vios phiên bản mới. Ảnh: TMV

Nhằm duy trì vị thế cho Vios, Toyota liên tục thay đổi và cải tiến cho mẫu xe nhằm đáp ứng nhu cầu mới của người dùng. Khoảng vài năm trước, Vios chỉ có thiết kế trung tính, ít tạo điểm nhấn thì giờ đây, mẫu sedan cỡ B trẻ trung và mang chất thể thao hơn. Phục vụ chiến lược trẻ hóa sản phẩm, thế hệ Toyota Vios hiện tại mang dáng dấp năng động đáng kể hơn trước.

Các trang bị đi kèm cũng giúp Vios hút khách, như đèn chiếu sáng LED, đèn phanh khẩn cấp, khởi động nút bấm, ga tự động, màn hình giải trí cảm ứng, camera và cảm biến lùi... Trang bị an toàn của Vios cũng thuộc nhóm hàng đầu phân khúc, với phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 7 túi khí.

Mẫu sedan cỡ B hút khách nhờ tính thực dụng. Ảnh: TMV

Vios sử dụng động cơ 4 xi-lanh, công nghệ van biến thiên kép thông minh Dual VVT-I (2NR-FE) cho công suất 107 mã lực và sức kéo 140 Nm. Hộp số vô cấp CVT (hoặc số sàn MT) và dẫn động cầu trước. Độ bền bỉ của khối động cơ này được kiểm chứng qua nhiều thế hệ xe tại Việt Nam, được lắp trên Vios từ năm 2016 đến nay.

Theo các chuyên gia, thành công của Vios không phải điều dễ có được, mà trải qua hàng chục năm phát triển, thấu hiểu nhu cầu thị trường và không ngừng cải tiến sản phẩm của hãng xe Nhật Bản. Doanh số cao hàng đầu thị trường là phản ánh thực tế nhất về độ tin cậy, sự ưa chuộng của người dùng cho một mẫu xe, nơi mà Vios được mệnh danh là "sedan quốc dân" ở thị trường Việt.

Toyota Vios trên đường phố. Ảnh: TMV

Ba phiên bản Toyota Vios 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT có giá bán lần lượt 458-488-545 triệu đồng. Trong tháng 3, hãng phối hợp hệ thống đại lý toàn quốc áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (cao nhất 27 triệu đồng), đi kèm gói hỗ trợ trả góp từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam, lãi suất từ 5,99% một năm, áp dụng trong 6 tháng đầu.