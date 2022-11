Hành trình 23 năm bảo vệ người gửi tiền

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam ra đời năm 1999, trở thành công cụ bảo vệ hiệu quả cho người gửi tiền và giữ an toàn hệ thống ngân hàng.

Cuối những năm 90 của thể kỷ 20, châu Á bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cũng chịu những tác động nhất định, ảnh hưởng lên nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng. Các quỹ tín dụng nhân dân đã phát triển nở rộ, thực hiện nhiệm vụ nhận tiền gửi và cung ứng vốn tại chỗ vấp phải thử thách nặng nề.

Việc phát triển quá nóng trong khi trình độ quản trị, năng lực quản lý và đạo đức nghề nghiệp của không ít cá nhân quản lý quỹ không theo kịp đã khiến một số quỹ tín dụng nhân dân rơi vào tình trạng sa sút, khó khăn. Những rủi ro, hạn chế này đã trở thành điểm yếu khiến một số đơn vị không vượt qua được khủng hoảng, dẫn tới mất khả năng chi trả hoặc phá sản.

Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thành lập ngày 9/11/1999 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000. Ngay sau khi đi vào hoạt động, song song với quá trình kiện toàn tổ chức, tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã tham gia xử lý các quỹ tín dụng nhân dân bị đổ vỡ, đứng ra chi trả cho người gửi tiền, qua đó trấn an tâm lý người dân, góp phần giữ gìn trật tự, an ninh và an toàn xã hội tại nhiều địa phương. Cho tới nay, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại 39 tổ chức tham gia, đảm bảo quyền lợi cho những người gửi tiền quy mô nhỏ, dễ bị tổn thương.

Tại Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức duy nhất được giao làm đầu mối trực tiếp triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp khó khăn, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Thực tế cho thấy, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào tiến trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tiêu biểu là đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân - nơi người gửi tiền chủ yếu ở khu vực nông thôn. Thông qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền được đảm bảo, niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng ngày càng củng cố, từ đó gia tăng uy tín, thúc đẩy quá trình huy động vốn của các tổ chức tín dụng.

Trụ sở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Tiến sĩ Võ Trí Thành nhận định, ngay từ khi ra đời, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã gắn bó mật thiết với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, đóng vai trò như một điểm tựa hỗ trợ cho quỹ tín dụng nhân dân. Từ đó tới nay, quỹ tín dụng nhân dân nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung, cũng như Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đều đã có những bước phát triển có ý nghĩa, đóng vai trò ngày càng lớn trong hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế.

Đến nay, cơ quan này đang bảo vệ cho tiền gửi của người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, một ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô. Không chỉ trực tiếp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp người gửi tiền thông qua hoạt động chi trả tiền bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tiền gửi còn thực thi một hệ thống các hoạt động nghiệp vụ chặt chẽ theo quy định của pháp luật để bảo vệ người gửi tiền.

Từ những chức năng, nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, triển khai kiểm tra một số tổ chức theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, giám sát từ xa đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Khi phát hiện các vấn đề sai sót, tồn tại cũng như các rủi ro, yếu kém, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam báo cáo Ngân hàng Nhà nước để chấn chỉnh, xử lý.

Cơ quan này còn tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt, hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp vấn đề khôi phục lại hoạt động bình thường thông qua việc miễn nộp phí, cho vay đặc biệt, đánh giá phương án tái cơ cấu... Nhờ vậy, từ sau khi Luật bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua vào năm 2012 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2013 cũng như Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi vào năm 2017, mới chỉ phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm tại quỹ tín dụng nhân dân Trần Cao (Hưng Yên) cuối năm 2013. Số lượng tổ chức tín dụng bị đổ vỡ đã giảm mạnh so với giai đoạn trước cũng thể hiện vai trò quan trọng của Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng như những nỗ lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và quyền lợi của người gửi tiền.

Hoàn thiện mô hình bảo hiểm tiền gửi

Sau 23 năm kể từ khi thành lập, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã có sự phát triển không ngừng. Tính đến hết tháng 9, Quỹ dự phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã đạt khoảng 86.000 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là nguồn lực tài chính để chi trả tiền bảo hiểm khi cần thiết, triển khai các nghiệp vụ hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng.

Ông Vũ Văn Long - Phó tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết, trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng cũng như Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2021-2025 đều đề cập đến Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong những vai trò mới nhằm tham gia sâu hơn, tích cực và hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu. Đây cũng là những giải pháp huy động nguồn lực của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, hạn chế nguy cơ đổ vỡ tổ chức tín dụng và giảm nguy cơ mất an toàn hệ thống.

Trong thời gian qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm đối với quá trình thực thi Luật Bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất các nội dung cụ thể hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo hiểm tiền gửi.

Theo vị Phó tổng, các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm tiền gửi tựu trung lại sẽ thuộc ba nhóm vấn đề. Một là hoàn thiện cơ sở pháp lý theo thông lệ quốc tế, nhằm nâng cao vị thế, vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, bảo vệ tốt hơn, kịp thời hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Hai là sửa đổi, bổ sung các nội dung nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Luật Bảo hiểm tiền gửi trong thời gian qua. Nhóm cuối tập trung sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi nhằm thống nhất với các luật có liên quan như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phá sản...

Lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khẳng định, tổ chức này sẽ chủ động, tích cực nâng cao năng lực tài chính, chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi sẽ được đẩy mạnh, bao gồm cả tuyên truyền trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm tiền gửi để kịp thời nâng cao nhận thức công chúng, ghi nhận những phản hồi, qua đó không ngừng hoàn thiện chính sách quan trọng này.

Minh Huy