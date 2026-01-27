Hành trình 22 năm Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự hướng tới tiêu chuẩn quốc tế

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế JCI - hệ thống đánh giá chất lượng bệnh viện của Mỹ, tập trung an toàn người bệnh, quy trình chăm sóc và quản lý chất lượng.

Đặc biệt, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự cho biết đã sẵn sàng vận hành theo tiêu chuẩn, hướng tới kiểm định JCI vào tháng 3.

Mặt trước của bệnh viện. Ảnh: Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự

Khởi đầu năm 2004, khi mô hình y tế tư nhân chất lượng cao còn mới tại Việt Nam, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự đã xây dựng cơ sở khám chữa bệnh mắt, đồng hành chăm sóc thị lực cho nhiều gia đình khu vực phía Nam.

Trong suốt 22 năm, bệnh viện chú trọng công nghệ khi liên tục đầu tư vào hệ thống trang thiết bị hiện đại. Từ những ca phẫu thuật khúc xạ (cận, viễn, loạn) đến điều trị đục thủy tinh thể, bệnh viện luôn cập nhật các thế hệ máy laser và thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại. "Sự đầu tư bài bản này giúp tối ưu hóa kết quả điều trị đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng và an toàn cho khách hàng", đại diện đơn vị cho hay.

Đơn cử, EYESignature là công nghệ xóa cận cá nhân hóa theo giác mạc từng người, giúp nâng cao độ an toàn và tầm nhìn rõ nét sau phẫu thuật; Phaco không dao ứng dụng tia laser trong điều trị đục thủy tinh thể, công nghệ hiện đại hiện nay.

Trong năm 2025, bệnh viện cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng AI trong khám và điều trị đục thủy tinh thể. Đặc biệt, sự ra đời của trung tâm kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn - giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị cho trẻ em từ 4-16 tuổi đã góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho mọi thế hệ của gia đình Việt.

Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện. Ảnh: Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự

Trong suốt hơn hai thập kỷ phát triển và đồng hành, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự là sự lựa chọn của nhiều thế hệ khách hàng, từ giới trí thức, nghệ sĩ đến hàng triệu gia đình Việt. Theo đó, chỉ riêng trong năm 2025, bệnh viện có hơn 40.000 lượt thăm khám, hơn 7.000 ca phẫu thuật Phaco và 4.000 ca Lasik được điều trị thành công.

Song song với công tác điều trị, các chương trình chăm sóc mắt học đường và hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai, mang ánh sáng đến cho hàng chục nghìn người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn.

Cụ bà Phan (90 tuổi, TP HCM) là một minh chứng cho hành trình tin tưởng kéo dài hơn 20 năm. Sau đợt phẫu thuật đục thủy tinh thể thành công, bà vẫn duy trì thị lực tốt đến nay. Kết quả vượt mong đợi này đã khiến các thế hệ trong gia đình bà tiếp tục chọn nơi đây làm điểm đến tin cậy để chăm sóc mắt chuyên sâu.

Bà Phan (90 tuổi, TP HCM) được trực tiếp ThS.BS Nguyễn Phú Tùng, Giám đốc Bệnh viện kiêm Giám đốc chuyên môn trực tiếp thăm khám mắt. Ảnh: Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự

Nhân cột mốc 22 năm, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự cho biết sẽ tiếp tục đổi mới, tiên phong trong công nghệ, giữ vững vị thế đơn vị nhãn khoa hàng đầu hứa hẹn sẽ mở ra thêm muôn vàn hành trình mới bảo vệ đôi mắt sáng, khỏe mạnh cho cộng đồng.

Thế Đan