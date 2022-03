Hành trình 200 cây cầu Hy vọng ở miền Tây

Sau hơn 3 năm triển khai chương trình "Nâng bước em đến trường", quỹ Hy vọng đã chung tay xây 200 cây cầu ở Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp.

Sáng 26/3, quỹ Hy vọng cùng huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu tại xã Trung An và Trung Thạnh. Trong đó, cầu Hy Vọng 200 ở xã Trung Thạnh đánh dấu công trình thứ 200 mà quỹ Hy Vọng chung tay xây dựng ở đồng bằng sông Cửu Long...

Đại diện Quỹ Hy vọng, FPT và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành cầu Hy vọng 200. Ảnh: Cửu Long

Là người dân địa phương, trực tiếp tham gia xây dựng cầu Hy Vọng 150 và 200, ông Nguyễn Văn Giúp, 61 tuổi, cho biết trước đây hai cầu cũ bằng gỗ tạm, xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm cho việc đi lại của người dân.

Có mặt tại lễ khánh thành cầu từ sớm, ông Giúp phấn khởi chia sẻ: "Từ nay việc vận chuyển hàng hoá nông sản, vật tư nông nghiệp của người dân, cũng như việc đến trường của các cháu được an toàn, người dân chúng tôi rất mừng. Có cầu, việc đi lại thuận tiện rồi giá đất ruộng tại ấp cũng tăng hơn gấp đôi, từ 130 triệu lên 280-300 triệu đồng mỗi công (1.000 m2)".

Người dân xã Trung Thạnh phấn khởi giới thiệu cầu Hy Vọng 150. Ảnh: Vy An.

Ông Đỗ Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh cho biết, địa phương với diện tích tự nhiên hơn 2.300 ha, hơn 18.000 dân sinh sống, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, giao thông còn nhiều khó khăn.

"Đến nay, xã được quỹ Hy vọng tài trợ xây dựng 14 cầu, góp phần rất lớn trong việc kiện toàn mạng lưới giao thông, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", ông Hiền nói và thay mặt người dân địa phương gửi lời tri ân tấm lòng san sẻ của các nhà tài trợ với người dân vùng sâu vùng xa.

Cùng chung niềm vui với bà con ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ trong dịp này còn có các trăm hộ dân ở xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang khi cầu Ranh Năm Quốc xây xong. Cầu mới mang tên cầu Hy Vọng 199 nằm ở ấp Hoà Phú dài 30 m, ngang 4,5 m.

Trưa tháng 3, ông Nguyễn Huy Hoàng, từ nhà men theo con đê lên chợ xã đặt mua phân bón cho mảnh ruộng gần nhà. "Đi đường này nhanh, đỡ tốn xăng. Có cầu mới chở phân bón, vật tư rất khoẻ", ông Hoàng nói khi vừa qua cầu Hy vọng 199.

Cầu Hy Vọng 199 ở huyện Thoại Sơn, An Giang. Ảnh: Ngọc Tài.

Cách Định Thành hơn 20 km, cầu Hy vọng 99 (huyện Thoại Sơn) dài 34 m, rộng 3,5 m khi đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng trăm hộ dân trong vùng. Giờ tan học, những em học sinh chạy xe đạp qua cầu tíu tít chuyện trò. Vài người đi làm đồng về trên cây cầu kiên cố thay cho cầu ván cũng cười tươi.

Đồng Tháp cũng được hỗ trợ 42 cầu Hy Vọng rải rác ở Châu Thành, Lai Vung, TP Sa Đéc và Lấp Vò. Một trong số là cầu Hy vọng 161 dài 22 m, rộng 3,5 m, thuộc ô đê bao số 11, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Khu vực quanh cầu rộng hàng trăm ha với ruộng lúa xanh mướt, vườn cây trĩu quả, nhưng việc đi lại vẫn cách trở bởi con kênh rộng chừng 100 m. Bởi thế, khi cầu Hy Vọng 161 thành hình, ông Nguyễn Văn Hùng, một nông dân gần, 60 tuổi, nói như reo: "Mừng lắm, cầu Hy vọng 161 là niềm mơ ước bấy lâu của hàng trăm người dân ở đây".

Để xây dựng 200 cây cầu kiên cố ở miền Tây trong vòng 3,5 năm qua, chương trình Nâng bước em đến trường của quỹ Hy vọng nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các địa phương và người dân, đặc biệt là sự tham gia của đoàn viên thanh niên, nông dân các xã khi đóng góp hàng chục nghìn ngày công.

"Hay tin được tài trợ kinh phí xây cầu, chúng tôi tình nguyện góp công cùng làm để sớm có được cây cầu mơ ước, chắc chắn, an toàn, đẹp đẽ như hôm nay", ông Nguyễn Văn Giúp, xã Trung Thạnh (Cờ Đỏ, Cần Thơ) cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 20-30 người tham gia làm cầu, những lúc đổ sàn mặt cầu thì có 80-100 người cùng làm.

Cầu Hy vọng 172 tại xã Trung An, huyện Cở Đỏ, TP Cần Thơ đưa vào sử dụng. Ảnh: Cửu Long

Với cầu Hy Vọng 172, 173, ông Trần Văn Liêm, 61 tuổi (xã Trung An, Cờ Đỏ) cho biết: "Hai cây cầu này thi công hơn một tháng với hơn 500 ngày công, do người dân chúng tôi cùng lực lượng đoàn thanh niên địa phương tình nguyên đóng góp, khi 2 cầu đưa vào sử dụng, giao thông an toàn hơn, bộ mặt nông thôn khởi sắc, khang trang hơn rất nhiều, bà con rất vui mừng".

Không đóng góp ngày công, nhưng kể những ngày cầu xây dựng, bà Tư bán nước tại nhà đối diện cầu 99, cũng túc trực làm đồ giải khát cho công nhân xây cầu, cũng chính là hàng xóm. "Nhà tài trợ cho tiền vật tư, dân thì hùn ngày công, vài bao xi măng, đá. Cầu này mình đi hàng ngày chứ đâu xa", bà Tư chia sẻ.

Theo UBND xã Định Thành - nơi hiện có ba cầu Hy vọng, ngay khi được quỹ tài trợ, địa phương bắt tay vào giải phóng mặt bằng, chọn nhà thầu cũng như giám sát để công trình thi công đạt chất lượng, thực hiện đúng tiến độ đề ra. "Vùng sông nước kênh rạch chằng chịt, nhu cầu xây cầu kiên cố là rất lớn", Bí thư Xã Đoàn Định Thành chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết việc vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" triển khai tốt thời gian qua, với sự hỗ trợ kinh phí của nhà tài trợ, sự đồng lòng hiến đất xây cầu của người dân, sự nhiệt tình tham gia của các đoàn viên, thanh niên đã tạo nên những cây cầu mới kiên cố.

Chung tay cùng chương trình Nâng bước em đến trường còn có các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp như BEST Express Việt Nam, quỹ người FPT vì cộng đồng...

Ông Nguyễn Quốc Việt – quản lý khu vực Tây Nam Bộ, BEST Express Việt Nam chia sẻ niềm hạnh phúc khi thấy những cây cầu từ khi ọp ẹp bắc qua các kênh rạch đến lúc được thay thế khang trang, góp phần nâng cao hạ tầng giao thông của địa phương.

"Chúng tôi rất vui và tự hào khi hợp tác với quỹ Hy Vọng, góp sức cùng cộng đồng xoá bỏ những cầu cũ kỹ, tạm bỡ, xuống cấp, thay thay thế bằng những cây cầu chắc chắn, to đẹp hơn cho người dân và các em đi lại an toàn, thuận tiện", ông Việt nói và cho hay sẽ tiếp tục cùng Quỹ Hy vọng trong các chương trình thiện nguyện sắp tới.

Hành trình 200 cây cầu Hy vọng ở miền Tây Cầu Hy vọng mang niềm vui đến người dân miền Tây. Video: Chungta. Bà Trương Thanh Thanh – Chủ tịch Quỹ Hy vọng cho biết cây cầu Hy vọng đầu tiên của chương trình được khởi công tại huyện Cờ Đỏ và cây cầu 200 cũng khánh thành tại đây.

"Những cây cầu mới không chỉ là niềm vui, hạnh phúc của bà con địa phương mà của cả chúng tôi cũng như các nhà tài trợ đồng hành suốt thời gian qua. Chia sẻ với người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, không những là trách nhiệm mà còn là tấm lòng, hạnh phúc của chúng tôi. Quỹ Hy vọng được thành lập năm 2017 với mong muốn lan toả, nối dài sự chung tay, nhân rộng sự yêu thương, chia sẻ bằng những việc làm, hành động cụ thể hướng về cộng đồng như thế này", bà Thanh nói.

Cửu Long - Ngọc Tài