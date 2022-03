Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu Văn Phú – Invest

Năm 2006, Văn Phú - Invest phát triển dự án đầu tiên. Từ đó đến nay, hàng loạt khu đô thị mới của chủ đầu tư này được ra mắt, tạo dấu ấn trên thị trường.

Theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của kênh thông tin Batdongsan tháng 2/2022, có đến 84% khách hàng tin vào danh tiếng tốt của chủ đầu tư. Con số này cho thấy uy tín chính là một tiêu chí rất quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm bất động sản của người tiêu dùng.

Hơn nữa, đầu tư bất động sản là đầu tư mang tính dài hạn, nguồn lực đổ vào rất lớn và chu kỳ hoạt động trên dưới 5 năm, thậm chí là 10 năm hoặc lâu hơn. Chính vì thế, doanh nghiệp bất động sản cũng có sự sàng lọc rõ nét trước biến động của tình hình kinh tế - xã hội.

Một trong những nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp có tiếng tăm trên thị trường hiện nay là Văn Phú – Invest với hành trình 20 năm trong lĩnh vực này.

Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông. Ảnh: Văn Phú - Invest.

Năm 2006, Văn Phú - Invest khởi công dự án đầu tay khu đô thị mới Văn Phú (Hà Đông). Gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng nhưng khu đô thị mới Văn Phú đã trở thành khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội khi đó, góp phần làm đổi thay diện mạo phía Tây Thủ đô.

"Dự án đầu tay chứa đựng tất cả những mong ước, khát vọng của chúng tôi về việc tạo dựng một khu đô thị đáng sống, một cộng đồng hạnh phúc, văn minh. Niềm mong mỏi và ý chí kiên định đó đã giúp chúng tôi hoàn thành đúng kế hoạch và có được thành quả ngoài mong đợi, giúp Văn Phú - Invest nhanh chóng có được vị thế trên thị trường ngay từ bước tiến đầu tiên", đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ của Văn Phú - Invest tại Hà Nội. Ảnh: Văn Phú - Invest.

Văn Phú - Invest đã tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng hàng loạt các sản phẩm khác như The Terra - Hào Nam, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ... và mở rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ở mỗi dự án, Văn Phú- Invest tạo dấu ấn bằng tốc độ thanh khoản sản phẩm, sự tin tưởng lựa chọn của khách hàng, đánh giá tín nhiệm cao từ giới chuyên môn...

Đại diện Văn Phú- Invest chia sẻ, để tạo dựng giá trị khác biệt cho thương hiệu, đơn vị này dành nhiều nguồn lực cho việc nghiên cứu thị trường, tâm lý khách hàng, nghiên cứu vị trí, địa hình từ đó quyết định loại hình sản phẩm và làm nên những sản phẩm tốt nhất.

Mỗi dự án đều được chủ đầu tư Văn Phú - Invest tìm tòi cái riêng, không sao chép hay nhân rộng một mô hình cụ thể nào, dù đó là các dự án trong cùng một phân khúc sản phẩm. Mỗi dự án có một vị trí, địa thế riêng với các tập khách hàng riêng biệt.

Đại diện Văn Phú - Invest cho biết, cùng trong dòng sản phẩm cao cấp The Terra, The Terra - Hào Nam được ưu tiên thiết kế mặt tiền shophouse phía ngoài rộng, trần cao để tận dụng ưu thế vị trí nằm giữa phố Hào Nam sầm uất. Bên trong dự án là đường nội khu, tòa tháp cư dân tách biệt với ồn ào bên ngoài. Các tiện ích tại The Terra - Hào Nam có sự chọn lọc, chỉ cung cấp theo nhu cầu thực vì dự án nằm ở khu vực được thừa hưởng đa dạng các tiện ích ngoại khu.

Trong khi đó, The Terra - An Hưng lại là dãy shophouse đồng bộ, thiết kế linh hoạt cho cả nhu cầu kinh doanh, cho thuê và cư trú của khách hàng. Do nằm ở khu vực xa trung tâm, hướng tới nhóm khách hàng là các gia đình trẻ nên The Terra - An Hưng là tổ hợp tiện ích đa dạng, giúp cư dân có thể nghỉ ngơi, giải trí, vui chơi, mua sắm trọn vẹn chỉ trong vài bước chân.

Dự án The Terra - An Hưng thiết kế hiện đại, trẻ trung. Ảnh: Văn Phú - Invest.

Bên cạnh đó, Văn Phú - Invest còn đồng hành cùng khách hàng sau khi nhận bàn giao dự án. Các dự án của chủ đầu tư đều được quản lý vận hành bởi các đơn vị uy tín. Chủ đầu tư còn tạo dựng được nét văn hóa riêng cho cư dân, đó là tình yêu nghệ thuật, sự kết nối cộng đồng, môi trường sống giàu tính nhân văn.

Không chỉ có được sự tín nhiệm từ khách hàng, Văn Phú - Invest cũng là một thương hiệu được nhiều tổ chức, hiệp hội đánh giá cao. Doanh nghiệp này đã nhiều lần nhận được các giải thưởng như "Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam" do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lựa chọn; "Top 20 thương hiệu nổi tiếng, thương hiệu cạnh tranh" do Hội sở hữu trí tuệ vinh danh; "Top 3 doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất"...

Yên Chi