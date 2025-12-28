Hành trình 20 năm Viettel vươn ra quốc tế

Danh hiệu Anh hùng Lao động trao cho Viettel Global và Metfone đánh dấu thành tựu trong hành trình 20 năm vươn mình ra toàn cầu của Viettel.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ngày 27/12, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho hai thành viên Viettel Global và Metfone. Đây là sự ghi nhận cho hành trình 20 năm của một đơn vị viễn thông nội địa thành tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Công ty Viettel Campuchia. Ảnh: Viettel

Viettel bắt đầu bước ra quốc tế từ năm 2006 với một ban dự án chỉ có 6 người. Thay vì chọn những thị trường lớn, giàu có, Viettel Global lựa chọn các quốc gia đang phát triển - nơi hạ tầng sơ khai và ít đối thủ.

Sau gần hai thập kỷ, Viettel hiện đã có mặt tại 10 quốc gia, dẫn đầu thị phần tại 7 thị trường và phục vụ hơn 90 triệu thuê bao. Với vốn hóa đạt khoảng 9 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng doanh thu duy trì mức 20% mỗi năm (cao gấp 4-5 lần trung bình ngành thế giới), Viettel Global đã chứng minh năng lực quản trị hiệu quả của người Việt trên sân chơi quốc tế.

Tại những nơi đi qua, Viettel không chỉ kinh doanh mà còn thực hiện sứ mệnh "bình dân hóa" viễn thông. Giá cước tại nhiều thị trường đã giảm từ 2-4 lần, đưa Internet đến vùng sâu vùng xa và các trường học, giúp hàng triệu người nghèo tiếp cận với kỷ nguyên số.

Metfone (Viettel tại Campuchia) là thị trường đầu tiên trong hành trình xuất ngoại, đã trở thành hình mẫu thành công nhất. Gia nhập thị trường từ năm 2009, Metfone không chọn những đô thị sầm uất mà kiên trì phủ sóng tới những "vùng trắng" biên giới và hải đảo.

Sau 16 năm, Metfone đã giúp mật độ điện thoại di động tại Campuchia tăng từ 29% lên 120%, phủ sóng tới 97% dân số. Không chỉ là một doanh nghiệp viễn thông, Metfone hiện là đối tác chiến lược của Chính phủ Campuchia trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, từ giáo dục, y tế đến các nền tảng số công cộng.

Dấu ấn của Metfone còn nằm ở 130 triệu USD dành cho an sinh xã hội và việc tạo sinh kế cho gần 50.000 lao động sở tại. Lãnh đạo hai nước đánh giá Metfone là "cầu nối hữu nghị", góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định.

Viettel Global cùng các nhân sự đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ảnh: Viettel

Hành trình của Viettel Global không chỉ mang lại doanh thu ngoại tệ mà còn đóng vai trò là "người dẫn đường". Trên nền tảng hạ tầng và hệ sinh thái số mà Viettel đã xây dựng tại các nước, nhiều ngân hàng, công ty dịch vụ và công nghệ của Việt Nam đã có cơ hội thâm nhập thị trường quốc tế với chi phí thấp và độ an toàn cao.

Quan trọng hơn, đội ngũ nhân sự Viettel tại nước ngoài đã trở thành những "đại sứ văn hóa", quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và trách nhiệm. Lãnh đạo nhiều quốc gia tại châu Phi và Đông Nam Á coi Viettel là đối tác tin cậy trong việc tái thiết và phát triển hạ tầng quốc gia.

Yên Chi