Hành trình 18 tháng đưa 10 cầu bê tông đến bà con ĐBSCL

Ngày 16/8, BEST Express cùng Quỹ Hy Vọng và các cấp chính quyền, người dân địa phương tại An Giang, Đồng Tháp đã khánh thành hai cầu Hy Vọng 158 và 167. Đây là hai thành phẩm cuối cùng trong chuỗi 10 cầu bê tông do BEST Express tài trợ xây dựng tại ĐBSCL. Cách Đồng Tháp khoảng 100 km, cầu Biên Giới, Vĩnh Gia, khánh thành trong sự vui mừng của người dân địa phương. Chị Đoàn Tuyết Đông chia sẻ: "Những cây cầu tạm cũ có gia cố bao nhiêu lần vẫn yếu. Người dân muốn buôn bán, giao thương với bên ngoài rất vất vả vì không dám chở hàng nặng qua. Biết được tài trợ cầu mới, chúng vui lắm vì trông chờ ngày này đã lâu. Hy vọng cầu mới sẽ giúp cuộc sống địa phương khấm khá hơn, con em đến trường cũng an toàn, thuận lợi".