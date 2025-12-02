Hành trình 18 năm công ty Botania đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng

Công ty Botania xây dựng uy tín suốt 18 năm bằng chất lượng sản phẩm và triết lý "hữu xạ tự nhiên hương", trở thành thương hiệu quen thuộc trong tủ thuốc nhiều gia đình Việt.

Tên gọi Botania bắt nguồn từ botanic (thực vật), có nghĩa các sản phẩm của công ty đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với sức khỏe người dùng. Đến nay, sau 18 năm, doanh nghiệp từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, trở thành một trong những công ty phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe hàng đầu cả nước.

Botania vinh danh các cá nhân gắn bó suốt 10 năm với những cống hiến xuất sắc dịp kỷ niệm 18 năm thành lập. Ảnh: Botania

Nhiều sản phẩm của hãng trở nên quen thuộc với người bệnh, như BoniDiabet+ hỗ trợ giảm đường huyết, giảm biến chứng tiểu đường, giảm cholesterol máu; BoniGut+ hỗ trợ giảm acid uric trong máu và các triệu chứng bệnh gút; BoniVein+ hỗ trợ tăng sức bền tĩnh mạch, giảm triệu chứng bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch; BoniBrain, BoniHappy+, BoniSleep+ hỗ trợ người rối loạn lo âu, mất ngủ, trầm cảm, căng thẳng thần kinh.

BoniMen, BoniSeal+ hỗ trợ tăng cường sinh lực, giảm phì đại lành tính tuyến tiền liệt; BoniBaiO+ hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, giảm triệu chứng bệnh viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích; BoniDetox hỗ trợ giải độc phổi, giảm đờm, ho, khó thở; hay nước súc miệng BoniSmok giúp từ bỏ thói quen hút thuốc dễ dàng hơn.

Uy tín của công ty Botania được xây dựng trên nền tảng chất lượng. Doanh nghiệp hợp tác chiến lược với Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Viva Nutraceuticals, với hai nhà máy hiện đại tại Mỹ và Canada. Các nhà máy này đều đạt các tiêu chuẩn khắt khe thế giới như GMP của WHO, FDA Mỹ và Bộ Y tế Canada.

Dấu ấn của công ty cũng thể hiện qua những giải thưởng quốc tế và trong nước, như Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất châu Á 2023; Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam 2021 và Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng 2018.

Năm 2025, nhãn hàng tiếp tục lập nên cột mốc mới khi lần thứ 8 liên tiếp nhận giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng.

Đại diện công ty Botania (ở giữa) nhận giải thưởng "Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất ASIA năm 2023". Ảnh: Botania

Không dừng lại ở hoạt động kinh doanh, Botania tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng, như trao học bổng cho sinh viên Đại học Dược Hà Nội, hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh nặng...

Đại diện công ty Botania (đứng bên trái) trao quà cho một hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Botania

Trong nội bộ, đội ngũ dược sĩ được đào tạo bài bản, cập nhật kiến thức thường xuyên để có thể tư vấn, đồng hành cùng người bệnh trên chặng đường điều trị lâu dài, nhất là với các bệnh mạn tính.

Để sản phẩm đến tay người tiêu dùng thuận tiện, công ty đã xây dựng một mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc. Hiện người bệnh có thể tìm mua các sản phẩm của công ty Botania tại các nhà thuốc Tây trên cả nước.

Đại diện Botania cho biết 18 năm phát triển là chặng đường để doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu đưa các tiến bộ y học thế giới đến gần hơn với người Việt. Mỗi sản phẩm được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu, đánh giá khoa học và quy trình kiểm soát chất lượng. Theo doanh nghiệp, sự kiên định trong định hướng này giúp đơn vị duy trì vai trò cầu nối, cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững và phù hợp nhu cầu người dùng.

(Nguồn: Botania)